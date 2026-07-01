ЛЕСТОК ИВАН ИВАНОВИЧ

ЛЕСТОК ИВАН ИВАНОВИЧ (Ио­ганн Гер­ман) - граф Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

Врач на российской служ­бе, гла­ва Ме­ди­цин­ской кан­це­ля­рии (1741-1748 годы), действительный тайный советник (1741). Дво­ря­нин французского про­ис­хо­ж­де­ния (из гу­ге­но­тов Шам­па­ни, эмиг­ри­ро­вав­ших в Гер­ма­нию по­сле от­ме­ны Нант­ско­го эдик­та 1598 года). Хи­рур­гии учил­ся у сво­его от­ца, за­тем в Па­ри­же, слу­жил ле­ка­рем во французской ар­мии. С 1713 года в Рос­сии, хи­рург ца­ри­цы Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (бу­ду­щей им­пе­рат­ри­цы Ека­те­ри­ны I). Со­про­во­ж­дал её и Пет­ра I в пу­те­ше­ст­вии за гра­ни­цей в 1716-1717 годах, стал сво­им че­ло­ве­ком в цар­ской се­мье, од­на­ко в 1719 году, по-ви­ди­мо­му, за ин­тим­ную связь с же­ной и до­черь­ми цар­ско­го шу­та Я. Ла­ко­сты под­верг­ся опа­ле и со­слан в Ка­зань. Воз­вра­щён в Санкт-Пе­тер­бург Ека­те­ри­ной I в 1725 году, на­зна­чен лейб-ме­ди­ком це­са­рев­ны (бу­ду­щей им­пе­рат­ри­цы) Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны, во­шёл в её бли­жай­шее ок­ру­же­ние. С это­го вре­ме­ни уча­ст­во­вал в ин­три­гах при российском императорском дво­ре. В 1739-1741 годах до­ве­рен­ное ли­цо це­са­рев­ны в тай­ных пе­ре­го­во­рах с фран­цуз­ским (мар­ки­зом Ж.И. Трот­ти де ля Ше­тар­ди) и швед­ским (Э.М. фон Ноль­ке­ном) по­слан­ни­ка­ми. Один из ор­га­ни­за­то­ров и ак­тив­ных уча­ст­ни­ков пе­ре­во­ро­та 25.11(6.12).1741 года, со­вер­шён­ного в поль­зу Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны, вме­сте с М.И. Во­рон­цо­вым аре­сто­вал Ан­ну Ле­о­поль­дов­ну. Имея бес­пре­пят­ст­вен­ный дос­туп к императрице Ели­за­ве­те Пет­ров­не, ока­зы­вал серь­ёз­ное влия­ние на пра­ви­тельственную по­ли­ти­ку, за счёт по­жа­ло­ва­ний и взя­ток («пен­сий» от французского, прусского, британского пра­ви­тельств) на­жил зна­чительное со­стоя­ние, вла­дел бо­га­тым до­мом в Санкт-Пе­тер­бур­ге [от его име­ни про­ис­хо­дят на­зва­ния Леш­ту­ков пе­ре­улок (ны­не пе­ре­улок Джам­бу­ла) и Леш­ту­ков мост че­рез реку Фон­тан­ка].

Уча­ст­вуя в при­двор­ной борь­бе, сбли­зил­ся с фран­цуз­ски­м (Ше­тар­ди) и прус­ским (А. фон Мар­де­фельд) ди­пло­ма­та­ми и «мо­ло­дым дво­ром» великого князя Пет­ра Фё­до­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Пет­ра III) и великой княгини Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (бу­ду­щей императрицы Ека­те­ри­ны II), с ко­то­рой под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния. Во вре­мя русско-шведской вой­ны 1741-1743 годов вы­сту­пал за по­сред­ни­че­ст­во Фран­ции, спо­соб­ст­во­вал на­зна­че­нию в со­став российской де­ле­га­ции на пе­ре­го­во­рах о за­клю­че­нии Або­ско­го ми­ра 1743 года А.И. Ру­мян­це­ва и генерал-ан­ше­фа ба­ро­на И.Л. фон Лю­бе­ра­са. Уча­ст­во­вал в ан­ти­ав­ст­рий­ской ин­три­ге, сфаль­си­фи­ци­ро­вав де­ло про­тив Ло­пу­хи­ных и австрийского по­слан­ни­ка мар­ки­за А. Бот­та де Адор­но (1743). Всту­пил в борь­бу с ви­це-канц­ле­ром А.П. Бес­ту­же­вым-Рю­ми­ным, по ини­циа­ти­ве ко­то­ро­го в 1748 году Лесток был об­ви­нён (вме­сте с прусскими ди­пло­ма­та­ми Мар­де­фель­дом и К.В. Финк фон Фин­кен­штей­ном) в за­го­во­ре с це­лью свер­же­ния императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны в поль­зу «мо­ло­до­го дво­ра», аре­сто­ван, под­верг­нут пыт­кам, при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни (за­ме­не­на се­че­ни­ем кну­том), ли­шён иму­ще­ст­ва и за­клю­чён в Пет­ро­пав­лов­скую кре­пость. В 1750 году со­слан в Уг­лич, а за­тем в 1753 году в Ве­ли­кий Ус­тюг. Со­глас­но не­ко­то­рым све­де­ни­ям, в ссыл­ке Лесток со­дер­жал свою се­мью на день­ги, ко­то­рые вы­иг­ры­вал в кар­ты у бла­го­во­лив­ших к не­му ме­ст­ных на­чаль­ни­ков.

По­ми­ло­ван и воз­вра­щён в Санкт-Пе­тер­бург императором Пет­ром III в 1762 году, вос­ста­нов­лен в дво­рян­стве и чи­нах, при императрице Ека­те­ри­не II по­лу­чил пен­сию и по­ме­стье в Риж­ской губернии, но ос­та­вал­ся не у дел.