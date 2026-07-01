ЛЕСТОК ИВАН ИВАНОВИЧ
ЛЕСТОК ИВАН ИВАНОВИЧ (Иоганн Герман) - граф Священной Римской империи.
Врач на российской службе, глава Медицинской канцелярии (1741-1748 годы), действительный тайный советник (1741). Дворянин французского происхождения (из гугенотов Шампани, эмигрировавших в Германию после отмены Нантского эдикта 1598 года). Хирургии учился у своего отца, затем в Париже, служил лекарем во французской армии. С 1713 года в России, хирург царицы Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины I). Сопровождал её и Петра I в путешествии за границей в 1716-1717 годах, стал своим человеком в царской семье, однако в 1719 году, по-видимому, за интимную связь с женой и дочерьми царского шута Я. Лакосты подвергся опале и сослан в Казань. Возвращён в Санкт-Петербург Екатериной I в 1725 году, назначен лейб-медиком цесаревны (будущей императрицы) Елизаветы Петровны, вошёл в её ближайшее окружение. С этого времени участвовал в интригах при российском императорском дворе. В 1739-1741 годах доверенное лицо цесаревны в тайных переговорах с французским (маркизом Ж.И. Тротти де ля Шетарди) и шведским (Э.М. фон Нолькеном) посланниками. Один из организаторов и активных участников переворота 25.11(6.12).1741 года, совершённого в пользу Елизаветы Петровны, вместе с М.И. Воронцовым арестовал Анну Леопольдовну. Имея беспрепятственный доступ к императрице Елизавете Петровне, оказывал серьёзное влияние на правительственную политику, за счёт пожалований и взяток («пенсий» от французского, прусского, британского правительств) нажил значительное состояние, владел богатым домом в Санкт-Петербурге [от его имени происходят названия Лештуков переулок (ныне переулок Джамбула) и Лештуков мост через реку Фонтанка].
Участвуя в придворной борьбе, сблизился с французским (Шетарди) и прусским (А. фон Мардефельд) дипломатами и «молодым двором» великого князя Петра Фёдоровича (будущего императора Петра III) и великой княгини Екатерины Алексеевны (будущей императрицы Екатерины II), с которой поддерживал дружеские отношения. Во время русско-шведской войны 1741-1743 годов выступал за посредничество Франции, способствовал назначению в состав российской делегации на переговорах о заключении Абоского мира 1743 года А.И. Румянцева и генерал-аншефа барона И.Л. фон Любераса. Участвовал в антиавстрийской интриге, сфальсифицировав дело против Лопухиных и австрийского посланника маркиза А. Ботта де Адорно (1743). Вступил в борьбу с вице-канцлером А.П. Бестужевым-Рюминым, по инициативе которого в 1748 году Лесток был обвинён (вместе с прусскими дипломатами Мардефельдом и К.В. Финк фон Финкенштейном) в заговоре с целью свержения императрицы Елизаветы Петровны в пользу «молодого двора», арестован, подвергнут пыткам, приговорён к смертной казни (заменена сечением кнутом), лишён имущества и заключён в Петропавловскую крепость. В 1750 году сослан в Углич, а затем в 1753 году в Великий Устюг. Согласно некоторым сведениям, в ссылке Лесток содержал свою семью на деньги, которые выигрывал в карты у благоволивших к нему местных начальников.
Помилован и возвращён в Санкт-Петербург императором Петром III в 1762 году, восстановлен в дворянстве и чинах, при императрице Екатерине II получил пенсию и поместье в Рижской губернии, но оставался не у дел.