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ЛЕССИРОВКА
ЛЕССИРОВКА - в живописи, прозрачный или полупрозрачный слой краски или лака.
Лессировка является одним из важнейших отличительных свойств масляной живописи: нанесение многочисленных просвечивающих слоёв лишает цвет однозначности и определённости, формирует колорит, создавая живописное единство картины. Потребность в возможностях Лессировки во многом способствовала переходу от темперной живописи к масляной в европейском искусстве, вызвав усовершенствование живописной техники, осуществлённое Я. ван Эйком. Мастерами Лессировки были все крупные европейские колористы XV-XX веков.
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