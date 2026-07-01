ЛЕССИРОВКА

ЛЕССИРОВКА - в живописи , прозрачный или полупрозрачный слой краски или лака.

Лессировка яв­ля­ет­ся од­ним из важ­ней­ших от­ли­чительных свойств мас­ля­ной жи­во­пи­си: на­не­се­ние мно­го­численных про­све­чи­ваю­щих сло­ёв ли­ша­ет цвет од­но­знач­но­сти и оп­ре­де­лён­но­сти, фор­ми­ру­ет ко­ло­рит, со­з­да­вая жи­во­пис­ное един­ст­во кар­ти­ны. По­треб­ность в воз­мож­но­стях Лессировки во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ла пе­ре­хо­ду от тем­пер­ной жи­во­пи­си к мас­ля­ной в ев­ропейском искусстве, вы­звав усо­вер­шен­ст­во­ва­ние жи­во­пис­ной тех­ни­ки, осу­ще­ст­в­лён­ное Я. ван Эй­ком. Мас­те­ра­ми Лессировки бы­ли все круп­ные ев­ропейские ко­ло­ри­сты XV-XX веков.

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