ЛЕССИНГ КАРЛ ФРИДРИХ

ЛЕССИНГ КАРЛ ФРИ́ДРИХ - немецкий живописец , один из ведущих мастеров дюссельдорфской школы.

Вну­ча­тый пле­мян­ник Г.Э. Лес­син­га. Учил­ся в бер­лин­ской Стро­ительной шко­ле (с 1822 года), за­тем об­ра­тил­ся к жи­во­пи­си. В 1826 году пе­ре­ехал в Дюс­сель­дорф, где был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с В. Ша­до­вым. С 1858 года ди­рек­тор га­ле­реи в Кар­лс­руэ. Ис­пол­нил фре­ску «Бит­ва под Ико­ниу­мом» в зам­ке Хельт­хоф (1829-1836 годы), по­ло­жив­шую на­ча­ло его ра­бо­те в об­лас­ти ис­то­ри­че­ско­го жан­ра. Пи­сал мно­го этю­дов в ок­ре­ст­но­стях Дюс­сель­дор­фа, соз­да­вая на их ос­но­ве кар­ти­ны («За­мок на ска­ле», 1828, Ху­дожественный му­зей, Дюс­сель­дорф; «Два охот­ни­ка», 1841, там же; «Эй­фель в не­по­го­ду», 1875, Государственные му­зеи, Бер­лин, и др.).

В 1840-1860-е годы соз­да­вал кар­ти­ны на сю­же­ты из ис­то­рии Ре­фор­ма­ции, по­свя­щён­ные дея­тель­но­сти Я. Гу­са и М. Лю­те­ра («Гус пе­ред со­бо­ром в Кон­стан­це», 1842, Ште­де­лев­ский институт ис­кусств, Франк­фурт-на-Май­не; «Гус пе­ред каз­нью», 1850, Национальная га­ле­рея, Бре­мен; «Лейп­циг­ский дис­пут Лю­те­ра», 1866-1867 годы, Кун­ст­хал­ле, Кар­лс­руэ, и др.), об­ра­щал­ся так­же к ис­то­рии ев­ропейского Сред­не­ве­ко­вья («Пле­не­ние па­пы Пас­ха­лия II», 1840, Му­зей Хейд­та, Вуп­пер­таль) и Три­дца­ти­лет­ней вой­ны («Оса­да», 1848, Ху­дожественный му­зей, Дюс­сель­дорф).