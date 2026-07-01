ЛЕССИНГ КАРЛ ФРИДРИХ
ЛЕССИНГ КАРЛ ФРИ́ДРИХ - немецкий живописец, один из ведущих мастеров дюссельдорфской школы.
Внучатый племянник Г.Э. Лессинга. Учился в берлинской Строительной школе (с 1822 года), затем обратился к живописи. В 1826 году переехал в Дюссельдорф, где был в дружеских отношениях с В. Шадовым. С 1858 года директор галереи в Карлсруэ. Исполнил фреску «Битва под Икониумом» в замке Хельтхоф (1829-1836 годы), положившую начало его работе в области исторического жанра. Писал много этюдов в окрестностях Дюссельдорфа, создавая на их основе картины («Замок на скале», 1828, Художественный музей, Дюссельдорф; «Два охотника», 1841, там же; «Эйфель в непогоду», 1875, Государственные музеи, Берлин, и др.).
В 1840-1860-е годы создавал картины на сюжеты из истории Реформации, посвящённые деятельности Я. Гуса и М. Лютера («Гус перед собором в Констанце», 1842, Штеделевский институт искусств, Франкфурт-на-Майне; «Гус перед казнью», 1850, Национальная галерея, Бремен; «Лейпцигский диспут Лютера», 1866-1867 годы, Кунстхалле, Карлсруэ, и др.), обращался также к истории европейского Средневековья («Пленение папы Пасхалия II», 1840, Музей Хейдта, Вупперталь) и Тридцатилетней войны («Осада», 1848, Художественный музей, Дюссельдорф).