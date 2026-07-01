ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ
ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ - немецкий драматург, теоретик искусства.
Литературный критик, публицист. Родился в семье пастора. Изучал теологию в Лейпцигском университете (1746-1748 годы), медицину в университете Виттенберга (1748; 1751-1752 годы). С 1748 года жил в Берлине, где в 1751-1755 годах сотрудничал в газете «Vossische Zeitung». В 1754-1758 годах издавал журнал «Театральная библиотека» («Theatralische Bibliothek») в Лейпциге. В 1760-1765 годах служил секретарём губернатора Силезии, прусского генерала фон Тауэнцина в городе Бреслау (ныне Вроцлав). В 1767-1769 годах ведущий драматург Национального театра в Гамбурге. С 1770 года Лессинг занимал должность библиотекаря брауншвейгского герцога в городе Вольфенбюттель.
Крупнейший представитель немецкого Просвещения. Дебютировал классицистической комедией в духе И.К. Готшеда «Молодой учёный» («Der junge Gelehrte», поставлена в 1748 году, издана в 1754 году), за которой последовали слёзные комедии «Евреи» («Die Juden», поставлена в 1749 году, издана в 1754 году) и «Вольнодумец» («Der Freigeist», поставлена в 1749 году, издана в 1755 году), сборник анакреонтической поэзии «Безделки» («Kleinigkeiten», 1751). Автор первой немецкой мещанской драмы - «Мисс Сара Сампсон» («Miß Sara Sampson», поставлена и издана в 1755 году). В 1758 году совместно с К.Ф. Николаи и философом М. Мендельсоном основал литературный журнал «Письма о новейшей литературе» («Briefe, die neueste Literatur betreffend», 1759-1765 годы), в котором развернул полемику против французского классицизма и его немецкого последователя Готшеда.
В трактате «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» («Laokoon, oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie», 1766) выступил оппонентом популярной в то время теории поэзии как «говорящей живописи», показав принципиальное различие поэзии и изобразительных искусств: поэзия представляет «действия» (события во времени), а изобразительные искусства - «тела с их видимыми свойствами» (предметы в пространстве); выразительные возможности поэзии шире - ей «доступны такие красоты, каких никогда не достигнуть живописи» (в отличие от последней, поэзия может изображать и «безобразное» без ущерба для эстетического чувства - например, кричащий от боли Лаокоон у Вергилия). В цикле театральных рецензий «Гамбургская драматургия» («Hamburgische Dramaturgie», Bd 1-2, 1767-1769 годы), подытожившем опыт борьбы Лессинга против засилья французских пьес в репертуаре гамбургского Национального театра, предложил программу создания немецкой национальной драматургии. Лессинг критикует барочную «трагедию мученичества» (Märtyrerdrama), отдаёт предпочтение У. Шекспиру перед Вольтером, рассматривает трагедию как средство нравственного воспитания. Из аристотелевского определения катарсиса Лессинг элиминировал понятие страха и определил трагедию в просветительском духе как «поэтическое произведение, возбуждающее сострадание». Взамен классицистических «трёх единств» (смотри Трёх единств теория) Лессинг выдвинул принципы широко понимаемого единства действия и правдоподобия, требуя изображения правдивых, «смешанных» характеров, а не условных «героев» и «злодеев».
Теоретические взгляды Лессинга нашли воплощение в комедии характеров «Минна фон Барнхельм, или Солдатское счастье» («Minna von Barnhelm, oder Das Soldatenglück», поставлена и издана в 1767 году), изображающей конфликт любви и чести на фоне событий Семилетней войны 1756-1763 годов, а также в трагедии «Эмилия Галотти» («Emilia Galotti», поставлена и издана в 1772 году), где героический сюжет из Тита Ливия о римлянке Виргинии и тиране Аппии Клавдии истолкован как драма бесправного положения личности в маленьком феодальном государстве. В драматической поэме «Натан Мудрый» («Nathan der Weise», 1779), своём духовном завещании, Лессинг решительно выступил против религиозной нетерпимости. Притча о трёх кольцах (заимствована из «Декамерона» Дж. Боккаччо), рассказываемая от лица еврея Натана (его прототипом послужил Мендельсон), выражает идею общей для всего человечества естественной религии гуманизма, к которой восходят все мировые религии. Лессинг занимает примирительную позицию между религией разума и религией откровения, рассматривая Библию как исторический этап на пути к общечеловеческому «евангелию разума». В философском отношении Лессинг близок Спинозе - его этике «свободного человека» и идее «естественной религии».
Среди других сочинений: басни в прозе («Fabeln», Bd 1-3, 1759; 2. Aufl., 1777), сочинения по теологии и философии морали [диалог «Эрнст и Фальк» («Ernst und Falk», Tl 1-2, 1778-1780 годы); трактат «Воспитание человеческого рода» («Erziehung des Menschengeschlechts», 1780, не окончена)], переводы произведений Вольтера, Детуша, Д. Дидро. Творчество Лессинга, пронизанное духом просветительского свободомыслия, критики и полемики, было высоко оценено И.В. Гёте, И.Г. Гердером, Ф. Шлегелем; в России особый интерес к Лессингу проявил Н.Г. Чернышевский.
Сочинения:
Sämtliche Schriften / Hrsg. K. Lachmann, F. Muncker. Stuttg.;
Lpz., 1886-1924. Bd 1-23. B., 1968. Bd 1–23;
Собрание сочинений. 2-е издание. СПб., 1904. Тома 1-10;
Гамбургская драматургия. М.; Л., 1936;
Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957;
Werke / Hrsg. H. G. Göpfert u. a. Münch., 1970-1979. Bd 1-8;
Драмы. Басни в прозе. М., 1972