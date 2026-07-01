ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ

ЛЕССИНГ ГОТХОЛЬД ЭФРАИМ - немецкий драматург , теоретик искусства.

Литературный кри­тик, пуб­ли­цист. Ро­дил­ся в се­мье пас­то­ра . Изу­чал тео­ло­гию в Лейп­циг­ском университете (1746-1748 годы), ме­ди­ци­ну в университете Вит­тен­бер­га (1748; 1751-1752 годы). С 1748 года жил в Бер­ли­не, где в 1751-1755 годах со­труд­ни­чал в газете «Vos­sische Zeitung». В 1754-1758 годах из­да­вал журнал «Те­ат­раль­ная биб­лио­те­ка» («Theatra­lische Bib­liothek») в Лейп­ци­ге. В 1760-1765 годах слу­жил сек­ре­та­рём гу­бер­на­то­ра Си­ле­зии, прусского генерала фон Тау­эн­ци­на в городе Брес­лау (ны­не Вроц­лав). В 1767-1769 годах ве­ду­щий дра­ма­тург Национального те­ат­ра в Гам­бур­ге. С 1770 года Лессинг за­нимал долж­ность биб­лио­те­ка­ря бра­ун­швейг­ско­го гер­цо­га в городе Воль­фен­бют­тель.

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель немецкого Про­све­ще­ния. Де­бю­ти­ро­вал клас­си­ци­стической ко­ме­ди­ей в ду­хе И.К. Гот­ше­да «Мо­лодой учё­ный» («Der junge Gelehrte», поставлена в 1748 году, издана в 1754 году), за ко­то­рой по­сле­до­ва­ли слёз­ные ко­ме­дии «Ев­реи» («Die Juden», поставлена в 1749 году, издана в 1754 году) и «Воль­но­ду­мец» («Der Freigeist», поставлена в 1749 году, издана в 1755 году), сборник анак­ре­он­ти­че­ской по­эзии «Без­дел­ки» («Klei­ni­g­keiten», 1751). Ав­тор пер­вой немецкой ме­щан­ской дра­мы - «Мисс Са­ра Самп­сон» («Miß Sara Sampson», поставлена и издана в 1755 году). В 1758 году совместно с К.Ф. Ни­ко­лаи и фи­ло­со­фом М. Мен­дель­со­ном ос­но­вал литературный журнал «Пись­ма о но­вей­шей ли­те­ра­ту­ре» («Briefe, die neueste Literatur bet­ref­fend», 1759-1765 годы), в ко­то­ром раз­вер­нул по­ле­ми­ку про­тив французского клас­си­циз­ма и его немецкого по­сле­до­ва­те­ля Гот­ше­да.

В трак­та­те «Лао­ко­он, или О гра­ни­цах жи­во­пи­си и по­эзии» («Laokoon, oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie», 1766) вы­сту­пил оп­по­нен­том по­пу­ляр­ной в то вре­мя тео­рии по­эзии как «го­во­ря­щей жи­во­пи­си», по­ка­зав прин­ци­пи­аль­ное раз­ли­чие по­эзии и изо­бра­зительных ис­кусств: по­эзия пред­став­ля­ет «дей­ст­вия» (со­бы­тия во вре­ме­ни), а изо­бра­зительные ис­кус­ст­ва - «те­ла с их ви­ди­мы­ми свой­ст­ва­ми» (пред­ме­ты в про­стран­ст­ве); вы­ра­зи­тель­ные воз­мож­но­сти по­эзии ши­ре - ей «дос­туп­ны та­кие кра­со­ты, ка­ких ни­ко­гда не дос­тиг­нуть жи­во­пи­си » (в от­ли­чие от по­след­ней, по­эзия мо­жет изо­бра­жать и «без­образ­ное» без ущер­ба для эс­те­тического чув­ст­ва - например, кри­ча­щий от бо­ли Лао­ко­он у Вер­ги­лия). В цик­ле те­ат­раль­ных ре­цен­зий «Гам­бург­ская дра­ма­тур­гия» («Hambur­gische Dramaturgie», Bd 1-2, 1767-1769 годы), по­ды­то­жив­шем опыт борь­бы Лессинга про­тив за­си­лья французских пьес в ре­пер­туа­ре гам­бург­ско­го Национального те­ат­ра, пред­ло­жил про­грам­му соз­да­ния немецкой национальной дра­ма­тур­гии. Лессинг кри­ти­ку­ет ба­роч­ную «тра­ге­дию му­че­ни­че­ст­ва» (Märtyrerdrama), от­да­ёт пред­поч­те­ние У. Шек­спи­ру пе­ред Воль­те­ром, рас­смат­ри­ва­ет тра­ге­дию как сред­ст­во нрав­ст­вен­но­го вос­пи­та­ния. Из ари­сто­те­лев­ско­го оп­ре­де­ле­ния ка­тар­си­са Лессинг эли­ми­ни­ро­вал по­ня­тие стра­ха и оп­ре­де­лил тра­ге­дию в про­све­ти­тель­ском ду­хе как «по­эти­че­ское про­из­ве­де­ние, воз­бу­ж­даю­щее со­стра­да­ние». Вза­мен клас­си­ци­стических «трёх единств» (смотри Трёх единств тео­рия) Лессинг вы­дви­нул прин­ци­пы ши­ро­ко по­ни­мае­мо­го един­ст­ва дей­ст­вия и прав­до­по­до­бия, тре­буя изо­бра­же­ния прав­ди­вых, «сме­шан­ных» ха­рак­те­ров, а не ус­лов­ных «ге­ро­ев» и «зло­де­ев».

Тео­ре­тические взгля­ды Лессинга на­шли во­пло­ще­ние в ко­ме­дии ха­рак­те­ров «Мин­на фон Барн­хельм, или Сол­дат­ское сча­стье» («Minna von Barnhelm, oder Das Soldatenglück», поставлена и издана в 1767 году), изо­бра­жаю­щей кон­фликт люб­ви и чес­ти на фо­не со­бы­тий Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, а так­же в тра­ге­дии «Эми­лия Га­лот­ти» («Emilia Galot­ti», поставлена и издана в 1772 году), где ге­ро­ический сю­жет из Ти­та Ли­вия о рим­лян­ке Вир­ги­нии и ти­ра­не Ап­пии Клав­дии ис­тол­ко­ван как дра­ма бес­прав­но­го по­ло­же­ния лич­но­сти в ма­лень­ком феодальном го­су­дар­ст­ве. В дра­ма­тической по­эме «На­тан Муд­рый» («Nathan der Weise», 1779), сво­ём ду­хов­ном за­ве­ща­нии, Лессинг ре­ши­тель­но вы­сту­пил про­тив ре­лигиозной не­тер­пи­мо­сти. Прит­ча о трёх коль­цах (за­им­ст­во­ва­на из «Де­ка­ме­ро­на» Дж. Бок­кач­чо), рас­ска­зы­ва­е­мая от ли­ца ев­рея На­та­на (его про­то­ти­пом по­слу­жил Мен­дель­сон), вы­ра­жа­ет идею об­щей для все­го че­ло­ве­че­ст­ва ес­те­ст­вен­ной ре­ли­гии гу­ма­низ­ма, к ко­то­рой вос­хо­дят все ми­ро­вые ре­ли­гии. Лессинг за­ни­ма­ет при­ми­ри­тель­ную по­зи­цию ме­ж­ду ре­ли­ги­ей ра­зу­ма и ре­ли­ги­ей от­кро­ве­ния, рас­смат­ри­вая Биб­лию как ис­то­рический этап на пу­ти к об­ще­че­ло­ве­че­ско­му «еван­ге­лию ра­зу­ма». В фи­лософском от­но­ше­нии Лессинг бли­зок Спи­но­зе - его эти­ке «сво­бод­но­го че­ло­ве­ка» и идее «ес­те­ст­вен­ной ре­ли­гии».

Сре­ди других со­чи­не­ний: бас­ни в про­зе («Fa­beln», Bd 1-3, 1759; 2. Aufl., 1777), со­чи­не­ния по тео­ло­гии и фи­ло­со­фии мо­ра­ли [диа­лог «Эрнст и Фальк» («Ernst und Falk», Tl 1-2, 1778-1780 годы); трак­тат «Вос­пи­та­ние че­ло­ве­че­ско­го ро­да» («Er­ziehung des Men­schen­ge­s­chlechts», 1780, не окон­че­на)], пе­ре­во­ды про­из­ве­де­ний Воль­те­ра, Де­ту­ша, Д. Ди­д­ро. Твор­че­ст­во Лессинга, про­ни­зан­ное ду­хом про­све­ти­тель­ско­го сво­бо­до­мыс­лия, кри­ти­ки и по­ле­ми­ки, бы­ло вы­со­ко оце­не­но И.В. Гё­те, И.Г. Гер­де­ром, Ф. Шле­ге­лем; в Рос­сии осо­бый ин­те­рес к Лессингу про­явил Н.Г. Чер­ны­шев­ский.

Сочинения:

Sämtliche Schriften / Hrsg. K. La­chmann, F. Muncker. Stuttg.;

Lpz., 1886-1924. Bd 1-23. B., 1968. Bd 1–23;

Собрание сочинений. 2-е издание. СПб., 1904. Тома 1-10;

Гам­бург­ская дра­ма­тур­гия. М.; Л., 1936;

Лао­ко­он, или О гра­ни­цах жи­во­пи­си и по­эзии. М., 1957;

Werke / Hrsg. H. G. Göp­fert u. a. Münch., 1970-1979. Bd 1-8;

Дра­мы. Бас­ни в про­зе. М., 1972