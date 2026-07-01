ЛЕССИНГ ДОРИС МЭЙ

ЛЕССИНГ ДОРИС МЭЙ - английская писательница и публицист.

В 1924 году пе­ре­еха­ла с ро­ди­те­ля­ми в Южную Ро­де­зию, до 15 лет жила на се­мей­ной фер­ме. С 1937 года в Сол­сбе­ри (ны­не Ха­ра­ре), сме­ни­ла несколько про­фес­сий, за­ни­ма­лась са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, при­ни­ма­ла ак­тив­ное уча­стие в ра­бо­те ком­му­ни­стических ор­га­ни­за­ций, под­вер­га­лась пре­сле­до­ва­ни­ям. В 1949 году пе­ре­еха­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нию.

Литературную дея­тель­ность на­ча­ла в конце 1930-х годов. Пер­вый ро­ман - «Пе­ние тра­вы» («The grass is singing», 1950). Про­тест про­тив ра­со­во­го и со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва, под­чёрк­ну­тый ин­те­рес к наи­бо­лее ост­рым про­бле­мам современного об­ще­ст­ва, ав­то­био­гра­физм ха­рак­тер­ны для цик­ла ро­ма­нов Лессинг о Мар­те Квест «Де­ти на­си­лия » («Children of violence», 1952-1969 годы). С начала 1960-х годов за­мет­ное ме­сто в твор­че­ст­ве Лессинг за­ня­ла фе­ми­ни­ст­ская те­ма­ти­ка: ро­ман «Зо­ло­той днев­ник» («The Golden notebook», 1962) и др.

Склон­ность к сим­во­ли­ке, ал­ле­го­рич­но­сти, фи­лософским обоб­ще­ни­ям, экс­пе­ри­мен­ту с тра­диционными жан­ра­ми мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры на­шла от­ра­же­ние в на­учно-фан­та­стической эпо­пее «Ка­но­пус в Ар­го­се: Ар­хи­вы» («Ca­nopus in Argos: Archives», 1979-1983 годы), а так­же в ро­ма­нах «До­б­рый тер­ро­рист» («The good terrorist», 1985), «Пя­тый ре­бё­нок» («The fifth child», 1988, русский перевод 2006). Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных со­чи­не­ний 1990-х годов - ро­ма­ны «Сно­ва лю­бовь» («Love, again», 1996), «Ма­ра и Данн» («Mara and Dann», 1999), «Альф­ред и Эми­ли» («Alfred and Emi­ly», 2008). Ав­тор сборников рас­ска­зов и по­вес­тей, в т. ч. «Это бы­ла стра­на Ста­ро­го Во­ж­дя» («This was the Old Chief’s co­untry», 1951), «При­выч­ка лю­бить» («The habit of loving», 1957); днев­ни­ка пу­те­ше­ст­вия по Аф­ри­ке «Воз­вра­ще­ние до­мой» («Going home», 1957), пье­сы «Иг­рай с тиг­ром» («Play with a tiger», 1962).

Но­бе­лев­ская премия (2007).

Сочинения:

Мар­та Квест. М., 1957;

По­вес­ти. М., 1958; The Cleft. L., 2007;

Ши­ка­ста. СПб., 2008