ЛЕССИНГ ДОРИС МЭЙ
ЛЕССИНГ ДОРИС МЭЙ - английская писательница и публицист.
В 1924 году переехала с родителями в Южную Родезию, до 15 лет жила на семейной ферме. С 1937 года в Солсбери (ныне Хараре), сменила несколько профессий, занималась самообразованием, принимала активное участие в работе коммунистических организаций, подвергалась преследованиям. В 1949 году переехала в Великобританию.
Литературную деятельность начала в конце 1930-х годов. Первый роман - «Пение травы» («The grass is singing», 1950). Протест против расового и социального неравенства, подчёркнутый интерес к наиболее острым проблемам современного общества, автобиографизм характерны для цикла романов Лессинг о Марте Квест «Дети насилия» («Children of violence», 1952-1969 годы). С начала 1960-х годов заметное место в творчестве Лессинг заняла феминистская тематика: роман «Золотой дневник» («The Golden notebook», 1962) и др.
Склонность к символике, аллегоричности, философским обобщениям, эксперименту с традиционными жанрами массовой литературы нашла отражение в научно-фантастической эпопее «Канопус в Аргосе: Архивы» («Canopus in Argos: Archives», 1979-1983 годы), а также в романах «Добрый террорист» («The good terrorist», 1985), «Пятый ребёнок» («The fifth child», 1988, русский перевод 2006). Среди наиболее значительных сочинений 1990-х годов - романы «Снова любовь» («Love, again», 1996), «Мара и Данн» («Mara and Dann», 1999), «Альфред и Эмили» («Alfred and Emily», 2008). Автор сборников рассказов и повестей, в т. ч. «Это была страна Старого Вождя» («This was the Old Chief’s country», 1951), «Привычка любить» («The habit of loving», 1957); дневника путешествия по Африке «Возвращение домой» («Going home», 1957), пьесы «Играй с тигром» («Play with a tiger», 1962).
Нобелевская премия (2007).
Сочинения:
Марта Квест. М., 1957;
Повести. М., 1958; The Cleft. L., 2007;
Шикаста. СПб., 2008