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ЛЕСОТО
ЛЕСОТО - нагорье на юго-востоке Африки, в Лесото.
На юге и востоке ограничено Драконовыми горами. Преобладающие высоты 2300-3000 метров. Западный край составляют горы Малути (высота до 3262 м, гора Монт-о-Сурс - высшая точка Лесото) и хребет Тхаба-Пуцоа. Сложено песчаниками и сланцами, перекрытыми сверху базальтовой лавой. Расчленено долинами реки Сенцгу (Оранжевая) и её притоков на ряд плосковерхих массивов. Центральная и восточная части покрыты преимущественно ксерофитными кустарниками и горными лугами, на западе - сухие степи.
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