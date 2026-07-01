ЛЕСОТО

ЛЕСОТО - нагорье на юго-востоке Африки , в Лесото.

На юге и вос­то­ке ог­ра­ни­че­но Дра­ко­но­вы­ми го­ра­ми. Пре­об­ла­даю­щие вы­со­ты 2300-3000 метров. Западный край со­став­ля­ют го­ры Ма­лу­ти (высота до 3262 м, го­ра Монт-о-Сурс - выс­шая точ­ка Лесото) и хре­бет Тха­ба-Пу­цоа. Сло­же­но пес­ча­ни­ка­ми и слан­ца­ми, пе­ре­кры­ты­ми свер­ху ба­заль­то­вой ла­вой. Рас­чле­не­но до­ли­на­ми реки Сенц­гу (Оран­же­вая) и её при­то­ков на ряд плос­ко­вер­хих мас­си­вов. Центральная и восточная час­ти по­кры­ты пре­имущественно ксе­ро­фит­ны­ми кус­тар­ни­ка­ми и гор­ны­ми лу­га­ми, на за­па­де - су­хие сте­пи.

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