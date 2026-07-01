ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ - систематизированный законодательный акт , регулирующий лесные отношения.

При­нят 4.12.2006 года. Со­сто­ит из 16 глав (109 ста­тей). Глава 1 оп­ре­де­ля­ет об­щие по­ло­же­ния (по­ня­тие ле­са, лес­но­го уча­ст­ка, прин­ци­пы лес­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва , пра­во соб­ст­вен­но­сти и иные вещ­ные пра­ва на лес­ные уча­ст­ки, на руб­ки лес­ных на­са­ж­де­ний и др.). В Лесном кодексе уре­гу­ли­ро­ва­ны во­про­сы ис­поль­зо­ва­ния (глава 2), ох­ра­ны и за­щи­ты (глава 3), вос­про­из­вод­ст­ва ле­сов и ле­со­раз­ве­де­ния (глава 4), ле­со­уст­рой­ст­ва (глава 5), пре­дос­тав­ле­ния гра­ж­да­нам и юри­дическим ли­цам лес­ных уча­ст­ков (глава 6), ку­п­ли-про­да­жи лес­ных на­са­ж­де­ний (глава 7), про­ве­дения аук­цио­нов по про­да­же пра­ва на за­клю­че­ние до­го­во­ра арен­ды лес­но­го уча­ст­ка или на за­клю­че­ние до­го­во­ра ку­п­ли-про­да­жи лес­ных на­са­ж­де­ний (глава 8).

Со­глас­но по­ло­же­ни­ям Кон­сти­ту­ции РФ Лесной кодекс раз­гра­ни­чил пол­но­мо­чия в об­лас­ти лес­ных от­но­ше­ний ме­ж­ду Российской Фе­де­ра­ци­ей и субъ­ек­та­ми РФ (глава 9). В Лесном кодексе оп­ре­де­ле­ны функ­ции по управ­ле­нию в об­лас­ти ис­поль­зо­ва­ния, ох­ра­ны, за­щи­ты и вос­про­из­вод­ст­ва ле­сов (глава 10), по государственному лес­но­му кон­тро­лю и над­зо­ру (глава 12), пре­ду­смот­ре­на административная и уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность за на­ру­ше­ние лес­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (глава 13), ус­та­нов­лен по­ря­док раз­ре­ше­ния спо­ров (глава 14). За­кре­п­лён прин­цип плат­но­сти ис­поль­зо­ва­ния ле­сов (глава 11) и раз­де­ле­ние ле­сов на ка­те­го­рии (гла­вы 15, 16).

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