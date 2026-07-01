ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ
ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ - систематизированный законодательный акт, регулирующий лесные отношения.
Принят 4.12.2006 года. Состоит из 16 глав (109 статей). Глава 1 определяет общие положения (понятие леса, лесного участка, принципы лесного законодательства, право собственности и иные вещные права на лесные участки, на рубки лесных насаждений и др.). В Лесном кодексе урегулированы вопросы использования (глава 2), охраны и защиты (глава 3), воспроизводства лесов и лесоразведения (глава 4), лесоустройства (глава 5), предоставления гражданам и юридическим лицам лесных участков (глава 6), купли-продажи лесных насаждений (глава 7), проведения аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка или на заключение договора купли-продажи лесных насаждений (глава 8).
Согласно положениям Конституции РФ Лесной кодекс разграничил полномочия в области лесных отношений между Российской Федерацией и субъектами РФ (глава 9). В Лесном кодексе определены функции по управлению в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (глава 10), по государственному лесному контролю и надзору (глава 12), предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение лесного законодательства (глава 13), установлен порядок разрешения споров (глава 14). Закреплён принцип платности использования лесов (глава 11) и разделение лесов на категории (главы 15, 16).
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