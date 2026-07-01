ЛЕСНОЕ ПРАВО

ЛЕСНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере использования лесов, их охраны и защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения.

Лесное право на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся в Гер­ма­нии в 1-й половине XIX века. В до­ре­во­люционной Рос­сии в 1832 году раз­роз­нен­ные ак­ты по лес­но­му хо­зяй­ст­ву бы­ли объ­е­ди­не­ны в то­ме 8 Сво­да за­ко­нов Российской им­пе­рии (Ус­тав Лес­ной). Пер­вым ак­том советского лес­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва был дек­рет о ле­сах от 27.5.1918 года, а в 1923 году 2-й сес­си­ей ВЦИК ут­вер­ждён Лес­ной ко­декс РСФСР. В СССР пра­во­вой ре­жим государственного лес­но­го фон­да рас­смат­ри­вал­ся в рам­ках зе­мель­но­го пра­ва. С при­зна­ни­ем эко­ло­гического зна­че­ния ле­сов, воз­рас­та­ни­ем их роли в жиз­ни об­ще­ст­ва, кон­сти­ту­ци­он­ным за­креп­ле­ни­ем воз­мож­но­сти на­хо­ж­де­ния при­род­ных ре­сур­сов в ча­ст­ной, государственной, му­ни­ци­паль­ной и иных фор­мах соб­ст­вен­но­сти, рас­ши­ре­ни­ем гра­ниц обо­ро­то­спо­соб­но­сти и раз­но­вид­но­стей прав поль­зо­ва­ния лес­ны­ми уча­ст­ка­ми соз­да­ны объ­ек­тив­ные пред­по­сыл­ки для вы­де­ле­ния Лесного права в са­мо­сто­ятельную от­расль в начале 1990-х годов.

Пред­мет ре­гу­ли­ро­ва­ния Лесного права - лес­ные от­но­ше­ния , объ­ект ре­гу­ли­ро­ва­ния -– лес. Лес как ди­на­ми­че­ская, раз­ви­ваю­щая­ся эко­ло­гическая сис­те­ма на­хо­дит­ся во взаи­мо­свя­зи с ок­ру­жаю­щей сре­дой, яв­ля­ет­ся вос­про­из­во­ди­мым при­род­ным ре­сур­сом и од­но­вре­мен­но - пред­ме­том и про­дук­том тру­да, сред­ст­вом про­из­вод­ст­ва. Со­от­вет­ст­вен­но, лес­ные от­но­ше­ния име­ют эко­ло­гическую и ре­сурс­ную при­ро­ду; они тес­но свя­за­ны с от­но­ше­ния­ми по по­во­ду зем­ли, жи­вот­но­го ми­ра, ок­ру­жаю­щей сре­ды, а Лесное право тес­но свя­за­но с зе­мель­ным и эко­ло­гическим пра­вом. Уча­ст­ни­ка­ми лес­ных от­но­ше­ний яв­ля­ют­ся Российская Фе­де­ра­ция, субъ­ек­ты РФ, му­ни­ци­паль­ные об­ра­зо­ва­ния, гра­ж­да­не и юри­дические ли­ца. Со­дер­жа­ние Лесного права ос­но­ва­но на об­ще­пра­во­вых и от­рас­ле­вых прин­ци­пах Лесного права, ко­то­рые учи­ты­ва­ют ис­то­рический опыт раз­ви­тия лес­ных от­но­ше­ний, осо­бен­но­сти со­ци­аль­но-эко­но­мического и по­ли­тического раз­ви­тия стра­ны. От­рас­ле­вые прин­ци­пы не­по­сто­ян­ны, они ме­ня­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от ра­ди­каль­ных из­ме­не­ний в лес­ном сек­то­ре. Например, на сме­ну раз­ре­ши­тель­но­му прин­ци­пу ле­со­поль­зо­ва­ния при­шёл за­яви­тель­ный прин­цип; с при­ня­ти­ем Кон­сти­ту­ции РФ и Ос­нов лес­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (1993) был из­ме­нён важ­ней­ший прин­цип Лесного права - прин­цип ис­клю­чи­тель­ной соб­ст­вен­но­сти го­су­дар­ст­ва - и про­воз­гла­шён прин­цип мно­же­ст­вен­но­сти и пра­во­во­го ра­вен­ст­ва различных форм соб­ст­вен­но­сти. Основные пра­во­мо­чия соб­ст­вен­но­сти (пра­во поль­зо­ва­ния, вла­де­ния и рас­по­ря­же­ния) бы­ли раз­де­ле­ны ме­ж­ду субъ­ек­та­ми лес­ных от­но­ше­ний, ста­ло воз­мож­ным ле­со­поль­зо­ва­ние на пра­вах арен­ды, крат­ко­сроч­но­го поль­зо­ва­ния, без­воз­мезд­но­го поль­зо­ва­ния, кон­цес­сии как ча­ст­ны­ми ли­ца­ми, так и юри­ди­че­ски­ми, в т. ч. ино­стран­ны­ми. При­зна­ние ле­са эко­ло­гической сис­те­мой с мно­го­численными не­ве­со­мы­ми по­лез­но­стя­ми, вы­хо­дя­щи­ми за гра­ни­цы го­су­дар­ст­ва, объ­ек­тив­но по­ро­ж­да­ет прин­цип государственного управ­ле­ния ле­са­ми как фор­му осу­ще­ст­в­ле­ния пра­ва государственной соб­ст­вен­но­сти на ле­са, про­из­ра­стаю­щие на зем­лях лес­но­го фон­да. Государственное управ­ле­ние ле­са­ми рас­про­стра­ня­ет­ся на за­щит­ные, экс­плуа­тацинные и ре­зерв­ные ле­са. В по­ряд­ке государственного управ­ле­ния ле­са­ми ор­га­ни­зу­ет­ся лес­ное пла­ни­ро­ва­ние, ле­со­уст­рой­ст­во, государственный лес­ной ре­естр и ин­вен­та­ри­за­ция ле­сов, пре­до­став­ле­ние лес­ных уча­ст­ков в поль­зо­ва­ние и т. п.

Лесное право по­строе­но на прин­ци­пах обя­за­тель­но­го вос­про­из­вод­ст­ва ле­сов, ус­той­чи­во­го и не­ис­то­щи­тель­но­го ле­со­поль­зо­ва­ния, со­хра­не­ния ле­сов, ра­вен­ст­ва прав основных субъ­ек­тов лес­ных от­но­ше­ний, плат­но­сти и це­ле­во­го ха­рак­те­ра ле­со­поль­зо­ва­ния, ра­цио­наль­но­го ле­со­поль­зо­ва­ния для удов­ле­тво­ре­ния по­треб­но­стей об­щест­ва в лес­ных ре­сур­сах и по­лез­ных функ­ци­ях ле­сов.

Ис­точ­ни­ка­ми Лесного права яв­ля­ют­ся нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты, ре­гу­ли­рую­щие лес­ные от­но­ше­ния. Кон­сти­ту­ция РФ ус­та­нав­ли­ва­ет, что лес­ное за­ко­но­да­тель­ст­во на­хо­дит­ся в со­вме­ст­ном ве­де­нии Российской Фе­де­ра­ции и её субъ­ек­тов. Сис­те­ма лес­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва вклю­ча­ет Лес­ной ко­декс РФ и при­ни­мае­мые в со­от­вет­ствии с ним за­ко­ны субъ­ек­тов Фе­де­ра­ции, а так­же под­за­кон­ные ак­ты.

В за­ру­беж­ных стра­нах во­прос о су­ще­ст­во­ва­нии Лесного права как са­мо­сто­ятельной от­рас­ли ре­ша­ет­ся в ка­ж­дой стра­не ин­ди­ви­ду­аль­но. В не­ко­то­рых стра­нах (Гер­ма­ния, Ав­ст­рия) оно вы­де­ле­но в сис­те­ме пра­ва. В боль­шин­ст­ве стран лес­ные от­но­ше­ния ре­гу­ли­ру­ют­ся главным образом нор­ма­ми гражданского пра­ва, по­сколь­ку ле­са яв­ля­ют­ся од­ним из объ­ек­тов пра­ва ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и на­хо­дят­ся в гражданском обо­ро­те. Лес­ное за­ко­но­да­тель­ст­во, не за­тра­ги­вая ос­нов ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на ле­са, лишь ус­та­нав­ли­ва­ет ра­моч­ные ус­ло­вия, пра­ва и обя­зан­но­сти соб­ст­вен­ни­ков ле­сов, ре­гу­ли­ру­ет по­ря­док ле­со­поль­зо­ва­ния, вос­про­из­вод­ст­ва и со­хра­не­ния ле­сов.

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