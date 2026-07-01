ЛЕСНОЕ ПРАВО
ЛЕСНОЕ ПРАВО - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере использования лесов, их охраны и защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения.
Лесное право начало формироваться в Германии в 1-й половине XIX века. В дореволюционной России в 1832 году разрозненные акты по лесному хозяйству были объединены в томе 8 Свода законов Российской империи (Устав Лесной). Первым актом советского лесного законодательства был декрет о лесах от 27.5.1918 года, а в 1923 году 2-й сессией ВЦИК утверждён Лесной кодекс РСФСР. В СССР правовой режим государственного лесного фонда рассматривался в рамках земельного права. С признанием экологического значения лесов, возрастанием их роли в жизни общества, конституционным закреплением возможности нахождения природных ресурсов в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, расширением границ оборотоспособности и разновидностей прав пользования лесными участками созданы объективные предпосылки для выделения Лесного права в самостоятельную отрасль в начале 1990-х годов.
Предмет регулирования Лесного права - лесные отношения, объект регулирования -– лес. Лес как динамическая, развивающаяся экологическая система находится во взаимосвязи с окружающей средой, является воспроизводимым природным ресурсом и одновременно - предметом и продуктом труда, средством производства. Соответственно, лесные отношения имеют экологическую и ресурсную природу; они тесно связаны с отношениями по поводу земли, животного мира, окружающей среды, а Лесное право тесно связано с земельным и экологическим правом. Участниками лесных отношений являются Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, граждане и юридические лица. Содержание Лесного права основано на общеправовых и отраслевых принципах Лесного права, которые учитывают исторический опыт развития лесных отношений, особенности социально-экономического и политического развития страны. Отраслевые принципы непостоянны, они меняются в зависимости от радикальных изменений в лесном секторе. Например, на смену разрешительному принципу лесопользования пришёл заявительный принцип; с принятием Конституции РФ и Основ лесного законодательства (1993) был изменён важнейший принцип Лесного права - принцип исключительной собственности государства - и провозглашён принцип множественности и правового равенства различных форм собственности. Основные правомочия собственности (право пользования, владения и распоряжения) были разделены между субъектами лесных отношений, стало возможным лесопользование на правах аренды, краткосрочного пользования, безвозмездного пользования, концессии как частными лицами, так и юридическими, в т. ч. иностранными. Признание леса экологической системой с многочисленными невесомыми полезностями, выходящими за границы государства, объективно порождает принцип государственного управления лесами как форму осуществления права государственной собственности на леса, произрастающие на землях лесного фонда. Государственное управление лесами распространяется на защитные, эксплуатацинные и резервные леса. В порядке государственного управления лесами организуется лесное планирование, лесоустройство, государственный лесной реестр и инвентаризация лесов, предоставление лесных участков в пользование и т. п.
Лесное право построено на принципах обязательного воспроизводства лесов, устойчивого и неистощительного лесопользования, сохранения лесов, равенства прав основных субъектов лесных отношений, платности и целевого характера лесопользования, рационального лесопользования для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах и полезных функциях лесов.
Источниками Лесного права являются нормативные правовые акты, регулирующие лесные отношения. Конституция РФ устанавливает, что лесное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов. Система лесного законодательства включает Лесной кодекс РФ и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов Федерации, а также подзаконные акты.
В зарубежных странах вопрос о существовании Лесного права как самостоятельной отрасли решается в каждой стране индивидуально. В некоторых странах (Германия, Австрия) оно выделено в системе права. В большинстве стран лесные отношения регулируются главным образом нормами гражданского права, поскольку леса являются одним из объектов права частной собственности и находятся в гражданском обороте. Лесное законодательство, не затрагивая основ частной собственности на леса, лишь устанавливает рамочные условия, права и обязанности собственников лесов, регулирует порядок лесопользования, воспроизводства и сохранения лесов.