ЛЕСНАЯ СТРАЖА

Первые сведения об охране лесов

Впервые об охране лесов заговорили при Петре I, который потребовал учесть лесной массив во всех губерниях, после чего организовал лесную контору (1718), которая занималась как отпуском леса, так его охраной и восстановлением. Спустя четыре года, в 1722 г. в казенных и корабельных лесах появились лесные стражи, формируемые из служилого люда упраздненной засечной стражи. Ими управляли лесничие (вальдмейстеры) и подлесничие (унтер-вальдмейстеры).

Лесная стража при Лесном департаменте

26 мая 1798 г. Павлом I учрежден в составе Адмиралтейской коллегии Особый департамент по лесной части, в официальной переписке именовавшийся Лесной департамент. В его ведение передавались все леса империи, за исключением помещичьих. Перед департаментом ставилась задача: «пресечь все злоупотребления, вкравшиеся к истреблению лесов, как то: «вырубку оных из казенных дач для отпуска за море, равно на делание патоша и золы и на заведение пашни в рощах и лесных угодьях». После передачи в Лесной департамент лес превратился в приносящее доход имущество. За этим имуществом надзирали особые люди из местных жителей, крестьян и приказчиков, которых выбирало население.

Состав лесной стражи определялся указом от 2 июля 1802 г. и включал ферстера (казенного лесного надзирателя, из числа отставных солдат или матросов), и 8 унтер-ферстеров. В Санкт-Петербургской губернии 27 августа 1802 г. надзирать за казенными лесами назначались ферстеры и караульщики. Там, где необходимо было объезжать большие площади, принимались объездчики – конная охрана.

Согласно указу от 18 декабря 1803 г. засеки охраняла казенная лесная стража, состоящая из 212 караульных под командой 7 унтер-ферстеров. Численный состав лесной стражи определялся величиной казенных лесных угодий.

Эволюция лесной стражи в XIX в.

В 1832 г. было принято Положение о постоянной лесной страже, разделившее лес на объезды и обходы. Конную охрану (объезд) осуществлял лесной объездчик, который назначался из числа отставных военных нижних чинов. В его непосредственном подчинении находились лесные сторожа, отвечавшие за обходы (пешая охрана).

С 1846 по 1869 гг. действовала военная лесная стража, формируемая из добровольцев, прослуживших в войсках не менее 20 лет.

Положением о казенной лесной страже от 3 июня 1869 г. возвращалась прежняя структура лесной стражи: она включала объездчиков и подчиненных им лесников. Их назначали губернские лесничие из лиц всех сословий не моложе 21 года.

Объездчики и лесники жили на территории вверенного им участка леса, получали земельные наделы в пределах 20 десятин плюс 1,5 десятины на дом и усадьбу.

Чины лесной стражи при определении на службу давали присягу в церкви в присутствии лесничего, им вручали особые печатные наказы с подробным указанием их обязанностей и ответственности. Всякий в лесах обязывался повиноваться законным требованиям чинов лесной стражи, когда они при своих знаках, как лицам лесной полиции. Чинам лесной стражи присваивали знаки отличия: объездчикам – нагрудный знак из желтой латуни с государственным гербом и надписью «казенный лесной объездчик», а лесникам – такой же знак из белой латуни с надписью «казенный лесной объездчик».

19 января 1876 г. у лесной стражи появилась своя форма. Она включала шапку, армяк, шаровары, пояс, нагрудный знак.

Просуществовала лесная стража вплоть до 1917 г.

Лесная стража в Оренбуржье

Штат лесной стражи в Оренбургской губернии и размер ее денежного содержания с 1838 г. определялся Оренбургской палатой государственных имуществ, располагавшейся в г. Уфе. С 1866 г. это полномочие перешло к Уфимско-Оренбургскому управлению государственных имуществ. С 1903 г. такое право предоставлялось Оренбургско-Тургайскому управлению земледелия и государственных имуществ.

Расходы на содержание лесной стражи не должны были выходить за пределы выделенных ассигнований на эти цели и превышать для объездчиков – 420 рублей в год с возложением на них обязанности иметь и содержать за свой счет верховую лошадь, а для лесников – 200 рублей.

Казна обеспечивала лесную стражу огнестрельным оружием, патронами и пятью фунтами пороха в год на каждого. Чинам лесной стражи официально разрешалось заниматься охотою «не упуская при этом должности», убитая дичь и шкуры зверей принадлежали им, «за что они обязаны всегда иметь собственный порох и свинец». Это в определенной мере обеспечивало определенный достаток лесной страже и компенсировало не столь высокое годовое денежное содержание.