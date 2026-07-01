ЛЕСЬМЯН БОЛЕСЛАВ
ЛЕСЬМЯН БОЛЕСЛАВ (псевдоним; настоящая фамилия Лесман) - польский писатель.
Член Польской академии литературы (1933). Писал на русском и польском языках. Из еврейской семьи. Окончил юридический факультет университета Святого Владимира в Киеве (1901). В 1901-1907 годах сотрудничал с модернистским журналом «Chimera» (Варшава). В 1903-1906, 1912-1914 годах жил во Франции. В 1911 году основал экспериментальный Художественный театр в Варшаве; в годы 1-й мировой войны заведовал литературной частью Польского театра в Лодзи. С 1918 года работал нотариусом в Хрубешуве, с 1922 года - в Замосци. С 1935 года жил в Варшаве.
Дебютировал в печати в 1895 году [диптих «Секстины» («Sekstyny») в журнале «Вендровец» («Wedrowiec»)]. Печатался в московских журналах «Весы» и «Золотое руно», где опубликовал поэму «Песни Василисы Премудрой» и цикл стихов «Лунное похмелье» (оба на русском языке, 1906-1907 годы). Раннее творчество - в русле символизма. Уже первые сборники [«Сад на распутье» («Sad rozstajny», 1912), «Луг» («Łᶐka», 1920)] развивают основную тему творчества Лесьмяна: проповедь возвращения к природе, вплоть до полного слияния с ней. В поздних сборниках усиливаются экзистенциальные мотивы смерти и бренности человеческого бытия, преобладает элегическая интонация: «Студёное питьё» («Napój cienisty», 1936), «Лесное деяние» («Dziejba leśna», 1938, издан посмертно). Новатор в области стиля, Лесьмян стремился к обогащению поэтического языка неологизмами.
Среди других произведений: литературно-философская эссеистика [«Ритм как мировоззрение» («Rytm jako światopogląd», 1912)], обработки народных сказок: «Сказания о Сезаме» («Klechdy Sezamowe», 1913), «Приключения Синдбада-морехода» («Przygody Sindbada ̇Zeglarza», 1914).
Сочинения:
Стихи. М., 1971;
Новые приключения Синдбада-морехода: Сказки. М., 1993;
Poezje wybrane. Warsz., 1995;
Безлюдная баллада, или Слова для песни без слов: поэзия, театр, проза. М., 2006.