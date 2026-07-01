ЛЕСЬМЯН БОЛЕСЛАВ

ЛЕСЬМЯН БОЛЕСЛАВ (псевдоним; настоящая фамилия Лес­ман) - польский писатель .

Член Польской ака­де­мии литературы (1933). Пи­сал на русском и польском язы­ках. Из еврейской се­мьи. Окон­чил юри­дический факультет университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1901). В 1901-1907 годах со­труд­ни­чал с мо­дерни­ст­ским журналом «Chi­mera» (Вар­ша­ва). В 1903-1906, 1912-1914 годах жил во Фран­ции. В 1911 году ос­но­вал экс­пе­риментальный Ху­дожественный те­атр в Вар­ша­ве; в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны за­ве­до­вал литературной ча­стью Польского те­ат­ра в Лод­зи. С 1918 года ра­бо­тал но­та­риу­сом в Хру­бе­шу­ве, с 1922 года - в За­мос­ци. С 1935 года жил в Вар­ша­ве.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1895 году [дип­тих «Сек­сти­ны» («Sekstyny») в журнале «Вен­д­ро­вец» («Wedrowiec»)]. Пе­ча­тал­ся в московских жур­на­лах «Ве­сы» и «Зо­ло­тое ру­но», где опуб­ли­ко­вал по­эму «Пес­ни Ва­си­ли­сы Пре­муд­рой» и цикл сти­хов «Лун­ное по­хме­лье» (оба на русском языке, 1906-1907 годы). Ран­нее твор­че­ст­во - в рус­ле сим­во­лиз­ма. Уже пер­вые сборники [«Сад на рас­пу­тье» («Sad rozstajny», 1912), «Луг» («Łᶐka», 1920)] раз­ви­ва­ют основную те­му твор­че­ст­ва Лесьмяна: про­по­ведь воз­вра­ще­ния к при­ро­де, вплоть до пол­но­го слия­ния с ней. В позд­них сборниках уси­ли­ва­ют­ся эк­зи­стен­ци­аль­ные мо­ти­вы смер­ти и брен­но­сти че­ло­ве­че­ско­го бы­тия, пре­об­ла­да­ет эле­гическая ин­то­на­ция: «Сту­дё­ное пи­тьё» («Napój cie­ni­sty», 1936), «Лес­ное дея­ние» («Dziejba leśna», 1938, издан посмертно). Но­ва­тор в об­лас­ти сти­ля, Лесьмян стре­мил­ся к обо­га­ще­нию по­этического язы­ка не­оло­гиз­ма­ми.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: литературно-фи­лософская эс­сеи­сти­ка [«Ритм как ми­ро­воз­зре­ние» («Rytm ja­ko światopogląd», 1912)], об­ра­бот­ки народных ска­зок: «Ска­за­ния о Се­за­ме» («Klechdy Se­zamowe», 1913), «При­клю­че­ния Син­д­ба­да- мо­ре­хо­да » («Przygody Sindbada ̇Ze­glarza», 1914).

Сочинения:

Сти­хи. М., 1971;

Но­вые при­клю­че­ния Син­дба­да-мо­ре­хо­да: Сказ­ки. М., 1993;

Poezje wybrane. Warsz., 1995;

Без­люд­ная бал­ла­да, или Сло­ва для пес­ни без слов: по­эзия, те­атр, про­за. М., 2006.