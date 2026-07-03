ЛЕСКОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

Из потомственных дворян Новгородской губернии. Окончил Ревельскую Александровскую гимназию. В 1882 г. поступил в Морское училище и зачислен на действительную службу. 1.10.1885 окончил Морское училище и произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот. 12.10.1885 зачислен в 6-й флотский экипаж. В 1886–1888 и в 1890 гг. служил вахтенным начальником транспорта «Красная Горка». 27.7.1889 назначен и. д. ревизора монитора «Колдун». 7.8.1889 назначен и. д. ревизора клипера «Вестник». В 1891 г. назначен вахтенным начальником канонерской лодки «Грозящий». 1.10.1891 зачислен в 7-й флотский экипаж. 27.1.1892 произведен в лейтенанты (со старшинством с 1.1.1892). 21.8.1892 окончил курс морской учебно-стрелковой команды. 15.11.1892 назначен помощником начальника морской учебно-стрелковой команды. 27.11.1892 переведен в 17-й флотский экипаж. 13.4.1894 назначен командующим миноносцем «Котлин» с оставлением в должности. 11.8.1894 отчислен от должности помощника начальника с зачислением в 4-й флотский экипаж. 3.9.1894 назначен вахтенным начальником и ротным командиром крейсера I ранга «Память Азова». 20.10.1894 зачислен в 12-й флотский экипаж. В мае 1898 г. назначен вахтенным начальником броненосца береговой обороны «Не тронь меня». 24.9.1898 назначен вахтенным начальником и ротным ком. крейсера I ранга «Светлана». 3.2.1903 назначен старшим офицером крейсера II ранга «Азия». 14.7.1903 зачислен в запас флота. Проживал в г. Кронштадт. 30.3.1904 определен на действительную службу (со старшинством с 17.9.1892). 12.4.1904 зачислен в 8-й флотский экипаж. 26.4.1904 назначен старшим офицером мореходной канонерской лодки «Грозящий». 6.12.1904 произведен в капитаны 2-го ранга. 20.2.1906 назначен старшим офицером крейсера I ранга «Князь Пожарский». 19.9.1906 назначен вр. командующим учебным судном «Князь Пожарский». 2.10.1906 назначен командиром учебного судна «Верный». 4.11.1906 зачислен в 6-й флотский экипаж. С 7.11.1907 до 27.4.1909 начальник 4-го отделения отряда новобранцев Балтийского флота. 1.10.1908 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 8.12.1908 назначен командующим крейсером «Аврора». 29.3.1909 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе с утверждением командиром крейсера. 5.8.1912 отчислен от должности. 5.8.1913 назначен членом комиссии для приемных испытаний вновь построенных и ремонтирующихся судов по штурманской части. 31.10.1913 назначен председателем комиссии для выработки правил и инструкций по тактической и организационной частям штурманского дела на судах флота. 15.7.1914 назначен командующим, под брейд-вымпелом, бригадой крейсеров 1-го резерва Балтийского моря. Участник Первой мировой войны. 28.7.1914 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с утверждением в должности начальника 2-й бригады крейсеров Балтийского флота. 17.8.1915 назначен начальником обороны Приморского фронта морской крепости Императора Петра Великого. 21.3.1917 допущен к и. д. коменданта морской крепости Императора Петра Великого. 21.10.1917 зачислен в резерв чинов Морского министерства. 2.12.1917 назначен в распоряжение Верховной морской коллегии. 19.12.1917 назначен вице-председателем временного морского крепостного совета морской крепости Императора Петра Великого. 6.3.1918 уволен со службы. В 1918–1920 гг. работал в Петрограде электромонтером. В 1920 г. призван на службу в РККФ. Назначен председателем комиссии по отправке миноносцев в Каспийское море. 1.4.1920 назначен начальником Петроградской морской базы. 1.4.1921 назначен помощником начальника штаба командующего морскими силами РСФСР. 5.9.1921 назначен начальником Главного управления мореплавания. В июне 1923 г. назначен заведующим Центральным военно-морским музеем. В декабре 1923 г. назначен председателем научно-технического комитета РККФ. 27.1.1927 уволен со службы. Проживал в Ленинграде. 2.11.1937 арестован. 20.12.1937 комиссией НКВД и прокуратуры СССР осужден по статье 58-6-8-11 УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в тот же день. 31.8.1989 реабилитирован.

Жена (с 24.4.1891): Ольга Александровна (урожденная Семенова).