ЛЕШЕТИЦКИЙ, Теодор

Польский пианист-виртуоз, композитор, педагог. Профессор (1862). Первый руководитель отдела специального фортепиано Санкт-Петербургской консерватории (1862–1878).

Родился в родовом поместье князей Потоцких, у которых его отец был преподавателем музыки. Первым учителем Лешетицкого был его отец, ученик К. Черни. Впервые выступил в Лемберге (ныне Львов, 1839) исполнив Концертино для фортепиано с оркестром Черни (дирижировал Ф. К. Моцарт, сын В. А. Моцарта ) и поразил публику техническим мастерством и музыкальностью.

С 11 лет учился у К. Черни в Вене (1841–1848). Одновременно брал уроки теории композиции и контрапункта у австрийского теоретика С. Зехтера (учителя А. Брукнера, С. Тальберга, Г. Вьётана, Ф. Зуппе и др.), пел в церковном хоре. Одновременно изучал юриспруденцию в Венском университете (1842–1848) и совершал гастрольные поездки как пианист.

В 1844 впервые выступил в Вене с сольным концертом. Основу его репертуара составляли произведения Л. Бетховена , Ф. Шопена , Р. Шумана , Ф. Листа , Ф. Шуберта . После серьезной травмы правой руки (1848) вынужден был ограничивать концертную деятельность.

Приехал на гастроли в Санкт-Петербург (1852) и остался в России на 26 лет. Приобрел известность как исполнитель-виртуоз, импровизатор и преподаватель. Основоположник одной из ведущих российских и мировых школ пианизма XIX–XX вв. Среди учеников Лешетицкого были члены Императорской семьи. Работал в Смольном институте благородных девиц в должности музыкального инспектора.

Был постоянным участником музыкальных вечеров в доме А. Г. Рубинштейна , в отсутствие которого исполнял обязанности придворного музикдиректора при дворе Вел. кн. Е. П. Романовой. Впервые исполнил в России фортепианный концерт И. Брамса (1860). Вместе с Рубинштейном принимал активное участие в организации Русского музыкального общества (1859), Музыкальных классов в Михайловском дворце (1860), а затем — Санкт-Петербургской консерватории (1862).

В 1862 начал дирижерскую деятельность. Выступал вместе с А. Н. Есиповой и А. Г. Рубинштейном . Как композитор создал 49 опусов (около 90 соч.), среди которых — комическая опера «Первая морщина» (премьера в Праге, 1867), Концерт для фортепиано с оркестром, виртуозно-салонные фортепианные миниатюры, романсы, транскрипции. Полное собрание фортепианных сочинений Лешетицкого вышло в Висбадене (2000) (Мальцев С. Метод Лешетицкого. СПб., 2005. С. 20).

В Санкт-Петербургской консерватории : профессор 1-й степени, первый руководитель отдела специального фортепиано (1862–1878). Своих ассистентов (адъюнктов) Лешетицкий сам готовил к преподавательской работе, среди них — К. К. Фан-Арк, А. Н. Есипова , О. А. Спекторская.

Среди выпускников — А. Н. Есипова , К. К. Фан-Арк, Н. Б. Панш, И. А. Боровка, М. К. Бенуа-Эфрон, Г. К. Ходоровский (профессор Киевской консерватории), В. И. Сафонов (директор Московской консерватории), Д. Д. Климов, В. В. Пухальский (учитель В. С. Горовица и Л. В. Николаева; Киевская консерватория), И. И. Сливинский (Саратовская консерватория). Последователями школы Лешетицкого являются А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер, А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов, С. Т. Рихтер и др.

Лешетицкий оказал чрезвычайное влияние на формирование педагогических традиций фортепианной школы Санкт-Петербургской консерватории. Вошел в историю как педагог-реформатор, создавший рациональные методы пианистического обучения, основанного на воспитании навыков самостоятельной технической и художественной работы. Отказался от изолированной пальцевой игры и ввел понятие «кистевой рессоры». Расширил красочные возможности звукоизвлечения. Требовал певучего легато и гибкой агогики. Несмотря на авторитарность педагогического метода, умел раскрыть особенности индивидуального дарования каждого ученика. Считал, что жесткость дисциплины прививает таланту культуру, но не разрушает его художественную личность.

Славился вспыльчивым нравом, вследствие которого в 1878 году был вынужден покинуть Россию: раздраженный неритмичной игрой ученицы (дочери Вел. кн. Елены Павловны), Лешетицкий вышвырнул ноты в коридор, позволив себе неподобающий тон.

Уехал в Вену, где занялся частным преподаванием. Точное число учеников Лешетицкого, прибывавших к нему со всего мира, колеблется между цифрами 800 и 1800. Среди них — А. Шнабель, И. Падеревский, О. С. Габрилович, К. Гудзон и многие др. На его виллу в Бад-Шиле приезжали И. Брамс , Ф. Лист , А. Г. Рубинштейн , И. Штраус, И. Иоахим, Л. Минкус, П. Лукка, Г. Рихтер, И. Л. Гофман , Г. Адлер и другие видные музыкальные деятели.

Иллюстрация:

Лешетицкий (Leszetycki, Leschetizky), Теодор (Teodor, Theodor, Фёдор Осипович) (1830–1915). Фотопортрет. Фонд иконографии Научной музыкальной библиотеки СПбГК .

Автор статьи: Н. Б. Селиверстова

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