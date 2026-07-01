ЛЕЩЕНКО ПЁТР КОНСТАНТИНОВИЧ

Был рождён вне брака, при рождении получил отчество матери. До 1906 года жил в Кишинёве и воспитывался в семье матери, затем пел в солдатском церковном хоре, обучался в Кишинёвском 7-м народном приходском училище. В 1915 году отправился добровольцем на фронт. До ноября 1916 года служил в 7-м Донском казачьем полку, затем поступил в пехотную школу прапорщиков в Киеве . В марте – августе 1917 года воевал в Румынии, в 55-м пехотном Подольском полку 14-й пехотной дивизии, в качестве командира взвода. После тяжёлого ранения отправился в госпиталь, где находился вплоть до января 1918 года, до занятия Бессарабии румынскими войсками.

После выхода из госпиталя жил у родственников. До 1919 года работал токарем, затем служил псаломщиком в церкви, подрегентом церковного хора, участвовал в вокальном квартете и пел в Кишинёвской опере. В 1919–1920 годах выступал в составе танцевальной группы «Елизаров» в Бухаресте, затем, до 1925 года, гастролировал по Румынии в составе различных артистических коллективов. В 1925 году переехал в Париж , выступал в парижских кинотеатрах, затем танцевал в ресторане «Норманди». В 1926–1928 годах выступал в дуэте со своей первой женой, латышской артисткой Жени Закитт, в ряде городов Европы и Ближнего Востока. В 1928–1929 годах выступал в Румынии, в 1929–1932 годах – в Риге. Познакомившись с композитором О. Строком, записал несколько песен на его музыку, включая знаменитые «Чёрные глаза». В 1933 году окончательно обосновался в Бухаресте, где постоянно проживал всё время до начала Великой Отечественной войны . В 1935 году открыл собственный ресторан «Лещенко», где выступал со своим оркестром. Гастролировал по Югославии, Австрии , Великобритании , Латвии , Франции .

В 1941 году был призван в румынскую армию. Пытался уклониться от службы. В мае 1942 года прибыл в оккупированную Одессу , где дал несколько сольных концертов. Открыл к Одессе ресторан «Северный». В 1943 году, избегая военной службы, симулировал болезни, сделал операцию на удаление аппендицита. После операции и отпуска устроился в военную артистическую группу 6-й дивизии, до июня 1943 года выступал в румынских воинских частях. С октября 1943 по март 1944 года служил в Крыму, сначала в штабу, затем в качестве заведующего офицерской столовой.

После освобождения Бухареста Красной армией в сентябре 1944 года выступал перед советскими солдатами в госпиталях, гарнизонах, офицерских клубах. После войны остался в Румынии. 26 марта 1951 года был арестован органами госбезопасности во время концерта в городе Брашов как «офицер королевской румынской армии». Отбывал наказание на строительстве Дунайского канала. Умер в румынской тюремной больнице в Бухаресте

Первая жена – артистка Зинаида (Жени) Закитт. В 1931 году она родила Лещенко сына Игоря (Икки). Вторая жена – Вера Белоусова, студентка Одесской консерватории. С ней Лещенко познакомился в 1942 году в Одессе и вскоре сделал предложение. В мае 1944 года певец развёлся с первой супругой и женился на Белоусовой. В июле 1952 года вторая жена артиста была арестована и обвинена в государственной измене. Женщину приговорили к смертной казни, которую вскоре заменили 25 годами лишения свободы, а уже в 1953 году освободили за отсутствием состава преступления.