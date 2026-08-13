ЛЭШАНЬСКИЙ БОЛЬШОЙ БУДДА
ЛЭШАНЬСКИЙ БОЛЬШОЙ БУДДА - статуя Майтреи близ города Лэшань, провинции Сычуань (Китай).
Высечена при династии Тан в скале Линъюньшань, в месте слияния рек Миньцзян, Дадухэ и Цинъцзян, напротив буддийского комплекса Эмэйшань. Работа по сооружению Лэшаньского большого Будды начата в 713 году под руководством монаха Хайтуна, продолжалась 90 лет. По легенде, таким образом удалось обуздать местного водяного, который раньше насылал наводнения и топил лодки на реках. Лэшаньский большой Будда входит в число самых высоких скульптур в мире. Высота статуи 71 м, головы 14,7 м (длина уха 7 м), размах плеч 24 м, ширина стопы 8,5 м. В деталях тела и складках одежды замаскированы пробитые водоотводные канавки, которые предохраняют скульптуру от сырости и способствуют проветриванию. В нишах с двух сторон высечено более 90 изображений бодхисаттв. На скальной площадке справа от головы Лэшаньского большого Будды при династии Тан был построен буддийский храм (вновь отстроен в 1930 году; имеет зал, посвящённый наставнику Хайтуну). Первоначально статуя была укрыта 13-ярусной дерев. пагодой, разрушенной после захвата пров. Сычуань в 1644 году повстанцами под руководством Чжан Сяньчжуна. У местного населения сохранилось поверье, что Лэшаньский большой Будда реагирует на события, меняя выражение лица, закрывая глаза и т. п. В 1962 и 1990 году китайскими специалистами проведена реконструкция Лэшаньского большого Будды; статуя включена в список Всемирного наследия.