ЛЭШАНЬСКИЙ БОЛЬШОЙ БУДДА

ЛЭШАНЬСКИЙ БОЛЬШОЙ БУДДА - ста­туя Май­треи близ города Лэ­шань, провинции Сы­чу­ань (Ки­тай).

Вы­се­че­на при ди­на­стии Тан в ска­ле Линъ­юнь­шань, в ме­сте слия­ния рек Минь­цзян, Да­ду­хэ и Цинъ­цзян, на­про­тив буд­дий­ско­го комп­лек­са Эмэй­шань. Ра­бо­та по со­ору­же­нию Лэшаньского большого Будды на­ча­та в 713 году под руководством мо­на­ха Хай­ту­на, про­дол­жа­лась 90 лет. По ле­ген­де, та­ким об­ра­зом уда­лось обуз­дать мест­но­го во­дя­но­го, ко­то­рый рань­ше на­сы­лал на­вод­не­ния и то­пил лод­ки на ре­ках. Лэшаньский большой Будда вхо­дит в чи­сло са­мых вы­со­ких скульп­тур в ми­ре. Высота ста­туи 71 м, го­ло­вы 14,7 м (дли­на уха 7 м), раз­мах плеч 24 м, ши­ри­на сто­пы 8,5 м. В де­та­лях те­ла и склад­ках одеж­ды за­ма­ски­ро­ва­ны про­би­тые во­до­от­вод­ные ка­нав­ки, ко­то­рые пре­до­хра­ня­ют скульп­ту­ру от сы­ро­сти и спо­соб­ст­ву­ют про­вет­ри­ва­нию. В ни­шах с двух сто­рон вы­се­че­но бо­лее 90 изо­бра­же­ний бод­хи­саттв . На скаль­ной пло­щад­ке спра­ва от го­ло­вы Лэшаньского большого Будды при ди­на­стии Тан был по­стро­ен буд­дий­ский храм (вновь от­стро­ен в 1930 году; име­ет зал, по­свя­щён­ный на­став­ни­ку Хай­ту­ну). Пер­во­на­чаль­но ста­туя бы­ла ук­ры­та 13-ярус­ной де­рев. па­го­дой, раз­ру­шенной пос­ле зах­ва­та пров. Сы­чу­ань в 1644 году пов­стан­ца­ми под руководством Чжан Сянь­чжу­на. У мест­но­го на­се­ле­ния со­хра­ни­лось по­ве­рье, что Лэшаньский большой Будда реа­ги­ру­ет на со­бы­тия, ме­няя вы­ра­же­ние ли­ца, за­кры­вая гла­за и т. п. В 1962 и 1990 году китайскими спе­циа­ли­ста­ми про­ве­де­на ре­кон­струк­ция Лэшаньского большого Будды; ста­туя вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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