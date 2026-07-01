ЛЕСАЖ АЛЕН РЕНЕ
ЛЕСАЖ АЛЕН РЕНЕ - французский писатель.
Родился в семье нотариуса, рано потерял родителей. Воспитывался в иезуитском коллеже, получил диплом юриста в Сорбонне (1692). После недолгой адвокатской практики решил зарабатывать на жизнь литературным трудом. Дебютировал как переводчик «Любовных писем» византийского писателя VI века Аристенета; позднее обратился к испанской драматургии, выпустив сборник «Испанский театр» («Théâtre espagnol», 1700) со своими переложениями пьес Лопе Ф. де Веги Карпьо, П. Кальдерона де ла Барки и др. В комедии «Криспен, соперник своего господина» («Crispin rival de son maître», 1707), используя художественные приёмы Мольера, создал яркий образ расчётливого и умного слуги. Большой общественный резонанс вызвала сатирическая комедия «Тюркаре» («Turcaret», 1709), высмеивающая культ денег и нравственную деградацию финансовых кругов.
В 1712-1735 годаз Лесаж сотрудничал с ярмарочным театром, писал пьесы в традициях комедии дель арте (всего свыше 100): книга «Ярмарочный театр, или Комическая опера» («Le théâtre de la foire, ou L’opéra comique», vol. 1-10, 1721-1737 годы). В получившей мировую известность прозе Лесажа ощутимо сильное влияние характерологии Ж. де Лабрюйера и бытоописательной традиции П. Скаррона и А. Фюретьера. В романе «Хромой бес» («Le diable boiteux», 1707, русский перевод 1763) Лесаж использовал заимствованный из одноименного романа Л. Велеса де Гевары авантюрный сюжет для воссоздания широкой картины французской действительности конца XVII - начала XVIII веков с её колоритными социальными типами. Роман «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны» («Histoire de Gil Blas de Santillane», vol. 1-4, 1715-1735 годы, русский перевод 1754-1755 годов) стал одним из самых ярких образцов плутовского романа во французской литературе. Авантюрный роман Лесажа «Приключения Робера Шевалье, прозванного Бошеном, капитана флибустьеров в Новой Франции» («Les aventures de M. Robert Chevalier, dit de Beauchêne, capitaine de flibustiers dans la Nouvelle France», 1732) имитирует форму дневника. Переводчик на французский язык поэмы М. Боярдо «Влюблённый Орландо» (1717), романа М. Алемана-и-де-Энеро «Жизнеописание Гусмана де Альфараче» (1732) и др.
Среди произведений Лесажа - повести, воспоминания. Проза Лесажа, сочетающая точность описаний и увлекательность сюжета, оказала воздействие на развитие социально-бытового романа 2-й половины XVIII века (П. Мариво, Т. Смоллетт, Г. Филдинг и др.), в т. ч. в России (М.Д. Чулков, Ф.В. Булгарин, В.Т. Нарежный и др.).
Сочинения:
Théâtre. P., 1948;
Избранные сочинения. П., 1920;
Похождения Жиль Бласа из Сантильяны. М., 1990