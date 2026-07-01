ЛЕСАЖ АЛЕН РЕНЕ

ЛЕСАЖ АЛЕН РЕНЕ - французский писатель .

Ро­дил­ся в се­мье но­та­риу­са , ра­но по­те­рял ро­ди­те­лей. Вос­пи­ты­вал­ся в ие­зу­ит­ском кол­ле­же, по­лу­чил ди­плом юри­ста в Сор­бон­не (1692). По­сле не­дол­гой ад­во­кат­ской прак­ти­ки ре­шил за­ра­ба­ты­вать на жизнь литературным тру­дом. Де­бю­ти­ро­вал как пе­ре­вод­чик «Лю­бов­ных пи­сем» ви­зантийского пи­са­те­ля VI века Ари­сте­не­та; позд­нее об­ра­тил­ся к испанской дра­ма­тур­гии, вы­пус­тив сборник «Ис­пан­ский те­атр» («Théâtre es­pag­nol», 1700) со свои­ми пе­ре­ло­же­ния­ми пьес Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, П. Каль­де­ро­на де ла Бар­ки и др. В ко­ме­дии «Крис­пен, со­пер­ник сво­его гос­по­ди­на» («Crispin rival de son maître», 1707), ис­поль­зуя ху­дожественные приё­мы Моль­е­ра, соз­дал яр­кий образ рас­чёт­ли­во­го и ум­но­го слу­ги. Боль­шой об­щественный ре­зо­нанс вы­зва­ла са­ти­рическая ко­ме­дия «Тюр­ка­ре» («Turcaret», 1709), вы­смеи­ваю­щая культ де­нег и нрав­ст­вен­ную де­гра­да­цию фи­нан­со­вых кру­гов.

В 1712-1735 годаз Лесаж со­труд­ни­чал с яр­ма­роч­ным те­ат­ром, пи­сал пье­сы в тра­ди­ци­ях ко­ме­дии дель ар­те (все­го свыше 100): книга «Яр­ма­роч­ный те­атр, или Ко­ми­че­ская опе­ра» («Le théâtre de la foire, ou L’opéra co­mique», vol. 1-10, 1721-1737 годы). В по­лу­чив­шей ми­ро­вую из­вест­ность про­зе Лесажа ощу­ти­мо силь­ное влия­ние ха­рак­те­ро­ло­гии Ж. де Лаб­рюй­е­ра и бы­то­опи­са­тель­ной тра­ди­ции П. Скар­ро­на и А. Фю­реть­е­ра. В ро­ма­не «Хро­мой бес» («Le diable boiteux», 1707, русский перевод 1763) Лесаж ис­поль­зо­вал за­им­ст­во­ван­ный из од­но­именного ро­ма­на Л. Ве­ле­са де Ге­ва­ры аван­тюр­ный сю­жет для вос­соз­да­ния ши­ро­кой кар­ти­ны французской дей­ст­ви­тель­но­сти конца XVII - начала XVIII веков с её ко­ло­рит­ны­ми со­ци­аль­ны­ми ти­па­ми. Ро­ман «По­хо­ж­де­ния Жиль Бла­са из Сан­тиль­я­ны» («Histoire de Gil Blas de San­tillane», vol. 1-4, 1715-1735 годы, русский перевод 1754-1755 годов) стал од­ним из са­мых яр­ких об­раз­цов плу­тов­ско­го ро­ма­на во французской литературе. Аван­тюр­ный ро­ман Лесажа «При­клю­че­ния Ро­бе­ра Ше­валье, про­зван­но­го Бо­ше­ном, ка­пи­та­на фли­бу­сть­е­ров в Но­вой Фран­ции» («Les aventures de M. Robert Chevalier, dit de Beauchêne, capitaine de flibustiers dans la Nouvelle France», 1732) ими­тиру­ет фор­му днев­ни­ка. Пе­ре­во­дчик на французский язык по­эмы М. Бо­яр­до «Влюб­лён­ный Ор­лан­до» (1717), ро­ма­на М. Але­ма­на-и-де-Эне­ро «Жиз­не­опи­са­ние Гус­ма­на де Аль­фа­ра­че» (1732) и др.

Сре­ди про­из­ве­де­ний Лесажа - по­вес­ти, вос­по­ми­на­ния. Про­за Лесажа, со­че­таю­щая точ­ность опи­са­ний и ув­ле­ка­тель­ность сю­же­та, ока­за­ла воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие со­ци­аль­но-бы­то­во­го ро­ма­на 2-й половины XVIII века (П. Ма­ри­во, Т. Смол­летт, Г. Фил­динг и др.), в т. ч. в Рос­сии (М.Д. Чул­ков, Ф.В. Бул­га­рин, В.Т. На­реж­ный и др.).

Сочинения:

Théâtre. P., 1948;

Из­бран­ные со­чи­не­ния. П., 1920;

По­хо­ж­де­ния Жиль Бла­са из Сан­тиль­я­ны. М., 1990