ЛЕСАМА ЛИМА

ЛЕСАМА ЛИМА - кубинский писатель , публицист.

Ро­дил­ся в се­мье вы­со­ко­по­став­лен­но­го испанского во­ен­но­го (пол­ков­ни­ка ар­тил­ле­рии, рек­то­ра во­енной ака­де­мии) и кре­ол­ки. Окон­чил юри­дический факультет Га­ван­ско­го университета (1938). В сту­денческие го­ды при­ни­мал уча­стие в ре­во­люционном дви­же­нии про­тив дик­та­ту­ры , пе­ча­тал­ся в прес­се. Из­да­вал ряд жур­на­лов, са­мый из­вест­ный - «Orígenes» («Ис­то­ки», 1944-1956 годы), во­круг ко­то­ро­го спло­ти­лась груп­па ин­тел­лек­туа­лов, пы­тав­ших­ся воз­ро­дить под­лин­ное ку­бинское са­мо­соз­на­ние в про­ти­во­вес официальной про­па­ган­де и воз­рас­тав­ше­му американскому влия­нию.

На фор­ми­ро­ва­ние сти­ля Лесамы Лимы ре­шаю­щее влия­ние ока­за­ла куль­ту­ра ба­рок­ко, ко­то­рую он, по­доб­но А. Кар­пен­ть­е­ру, счи­тал наи­бо­лее аде­к­ват­ным спо­со­бом вы­ра­же­ния ку­бинского (и ши­ре - латиноамериканского) соз­на­ния. По­этический де­бют Лесамы Лимы - по­эма «Смерть Нар­цис­са» («Muerte de Narciso», 1937), на­сы­щен­ная слож­ной ми­фо­ло­гической об­раз­но­стью и язы­ко­вы­ми экс­пе­ри­мен­та­ми в ду­хе сюр­реа­лиз­ма; в ней бы­ла за­яв­ле­на главная те­ма твор­че­ст­ва Лесамы Лимы - «столк­но­ве­ние куль­тур» как ос­но­ва ку­бининского национального свое­об­ра­зия. По­этические сборники «Ро­пот чу­ж­дый» («Enemigo rumor», 1941; в русском переводе - «Враг мой эхо», 1988), «При­клю­че­ния ук­рад­кой» («Aventuras sigi­lo­sas», 1945), «За­пе­чат­лён­ность» («La fi­je­za», 1949), «Да­ри­тель» («Dador», 1960) про­ник­ну­ты по­ры­вом к транс­цен­дент­но­му, стрем­ле­ни­ем пе­ре­смот­реть тра­диционные воз­зре­ния на ус­то­яв­ший­ся по­ря­док ве­щей (в т. ч. и на грам­ма­тическую нор­му). В сборниках эс­се «Ча­со­цве­тия» («Analecta del reloj», 1953), «Са­мо­вы­ра­же­ние Аме­ри­ки» («La expre­sión americana», 1957), «Га­ван­ские за­пис­ки» («Tratados en La Habana», 1958), «За­ча­ро­ван­ная ве­ли­чи­на» («La cantidad hechizada», 1970) Лима трак­то­вал по­эзию как цар­ст­во ме­та­фо­ры, ко­то­рая от­ра­жа­ет ха­ос и кос­мос как два рав­но­прав­ных на­ча­ла ми­ра и вскры­ва­ет не­оче­вид­ные для ра­зу­ма свя­зи ме­ж­ду ве­ща­ми и пред­ме­та­ми. Пред­став­ле­ние о сло­ве как спо­со­бе тво­ре­ния но­вой ре­аль­но­сти ха­рак­тер­но для по­лу­чив­ше­го ми­ро­вую из­вест­ность ро­ма­на «Рай» («Paradiso», 1966), а так­же для его про­дол­же­ния - ро­ма­на «Оп­пиа­но Ли­ка­рио» («Oppiano Lica­rio», издан в 1977 году), в ко­то­рых Лесама Лима про­де­мон­стри­ро­вал не­воз­мож­ность ра­цио­наль­но­го по­сти­же­ния национального ха­рак­те­ра и об­раза жиз­ни ку­бин­цев.

Сочинения:

Obras completas. Méx., 1975-1977. Vol. 1-2;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1988;

Poesia comp­le­ta. 3 ed. La Habana, 1995