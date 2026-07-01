ЛЕСАМА ЛИМА
ЛЕСАМА ЛИМА - кубинский писатель, публицист.
Родился в семье высокопоставленного испанского военного (полковника артиллерии, ректора военной академии) и креолки. Окончил юридический факультет Гаванского университета (1938). В студенческие годы принимал участие в революционном движении против диктатуры, печатался в прессе. Издавал ряд журналов, самый известный - «Orígenes» («Истоки», 1944-1956 годы), вокруг которого сплотилась группа интеллектуалов, пытавшихся возродить подлинное кубинское самосознание в противовес официальной пропаганде и возраставшему американскому влиянию.
На формирование стиля Лесамы Лимы решающее влияние оказала культура барокко, которую он, подобно А. Карпентьеру, считал наиболее адекватным способом выражения кубинского (и шире - латиноамериканского) сознания. Поэтический дебют Лесамы Лимы - поэма «Смерть Нарцисса» («Muerte de Narciso», 1937), насыщенная сложной мифологической образностью и языковыми экспериментами в духе сюрреализма; в ней была заявлена главная тема творчества Лесамы Лимы - «столкновение культур» как основа кубининского национального своеобразия. Поэтические сборники «Ропот чуждый» («Enemigo rumor», 1941; в русском переводе - «Враг мой эхо», 1988), «Приключения украдкой» («Aventuras sigilosas», 1945), «Запечатлённость» («La fijeza», 1949), «Даритель» («Dador», 1960) проникнуты порывом к трансцендентному, стремлением пересмотреть традиционные воззрения на устоявшийся порядок вещей (в т. ч. и на грамматическую норму). В сборниках эссе «Часоцветия» («Analecta del reloj», 1953), «Самовыражение Америки» («La expresión americana», 1957), «Гаванские записки» («Tratados en La Habana», 1958), «Зачарованная величина» («La cantidad hechizada», 1970) Лима трактовал поэзию как царство метафоры, которая отражает хаос и космос как два равноправных начала мира и вскрывает неочевидные для разума связи между вещами и предметами. Представление о слове как способе творения новой реальности характерно для получившего мировую известность романа «Рай» («Paradiso», 1966), а также для его продолжения - романа «Оппиано Ликарио» («Oppiano Licario», издан в 1977 году), в которых Лесама Лима продемонстрировал невозможность рационального постижения национального характера и образа жизни кубинцев.
Сочинения:
Obras completas. Méx., 1975-1977. Vol. 1-2;
Избранные произведения. М., 1988;
Poesia completa. 3 ed. La Habana, 1995