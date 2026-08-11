ЛЕРОС (др.-греч. Λέρος)

Остров в Эгейском море у берегов Карии .

Лерос находится в Эгейском море, напротив Иасийского (Баргильского) залива, между Патмосом и Калимной. Площадь острова – 74 кв. км, высшая точка – 320 м.

Лерос последовательно населяли карийцы, лелеги, финикийцы и критяне. Позже на Леросе появились дорийцы. В архаическую эпоху остров поддерживает активные торговые и культурные связи с Милетом. На Леросе строится большое святилище Артемиды. Остров входил в состав I Афинского морского союза, затем перешел под контроль Спарты . На Леросе обнаружены следы пребывания Александра Великого и его войска. Неподалеку от него, по словам Плутарха , у острова Фармакуссы, пиратами был захвачен Цезарь.

Позже на острове были построены великолепные христианские церкви.

Жители Лероса слыли в Греции злыми и коварными людьми.

На Леросе родился историк Ферекид.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев