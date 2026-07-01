ЛЕРИС МИШЕЛЬ

ЛЕРИС (Лей­рис) МИШЕЛЬ - французский писатель , этнограф, искусствовед.

Ро­дил­ся в се­мье бир­же­во­го мак­ле­ра. В 1920-е годы сбли­зил­ся с А. Мас­со­ном, Х. Ми­ро, А. Ар­то, А. Бре­то­ном и др., ак­тив­но уча­ст­во­вал в дви­же­нии сюр­реа­лиз­ма ; в рус­ле его по­эти­ки вы­дер­жа­ны по­этический сборник «Си­му­лякр» («Si­mu­lacre», опубликован в 1925 году, с иллюстрациями Мас­со­на), ро­ман «Ав­ро­ра» («Aurora», 1927-1928 годы, опубликован в 1946 году), а так­же «Глос­са­рий, ку­да я вжи­маю свои глос­сы» («Glossaire: j’y serre mes gloses», 1925-1926 годы, рас­ши­рен­ный ва­ри­ант - 1939) - про­из­ве­де­ние, оп­ре­де­лив­шее на­прав­ле­ние литературного твор­че­ст­ва Лериса, ос­но­вой ко­то­ро­го ста­ла ком­би­на­тор­ная иг­ра с язы­ком.

В конце 1920-х - начале 1930-х годов ув­лёк­ся эт­но­гра­фи­ей, слу­шал лек­ции М. Мос­са, уча­ст­во­вал в африканских экс­пе­ди­ци­ях, впе­чат­ле­ния от ко­то­рых опи­сал в книге «Аф­ри­ка-при­зрак» («L’Af­ri­que- fantôme», 1934). С 1938 года заведующий этно­ло­гической ла­бо­ра­то­ри­ей в Национальном му­зее ес­те­ственной ис­то­рии, с 1943 года со­труд­ник Национального цен­тра на­учных ис­сле­до­ва­ний Фран­ции. Вме­сте с Ж. Ба­та­ем и Р. Кай­уа при­ни­мал уча­стие в за­се­да­ни­ях круж­ка «Кол­леж со­цио­ло­гии» (1937-1939 годы), для ко­то­ро­го на­пи­сал статью «Са­краль­ное в по­все­днев­ной жиз­ни» («Le sacré dans la vie quotidienne», 1938). Про­бле­му со­от­но­ше­ния слу­чая и за­ко­но­мер­но­сти, свя­щен­но­го и про­фан­но­го, в т. ч. на при­ме­ре соб­ственной жиз­ни, за­тра­ги­вал в сборнике эс­се «Зер­ка­ло тав­ро­ма­хии» («Mi­roir de la Tauromachie», 1938), ав­то­био­гра­фии «Воз­раст муж­чи­ны» («L’âge d’homme», 1939, русский перевод 2002).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фическая тет­ра­ло­гия «Пра­ви­ла иг­ры» («La règle du jeu», 1948-1976 годы); по­этические сборники «Вы­со­кая бо­лезнь» («Haut mal», 1943), «Сло­ва без па­мя­ти» («Mots sans mémoire», 1969); сборники ис­кус­ст­во­ведческих ра­бот «Ос­кол­ки» («Brisées», 1966), «По­лос­ки» («Zébra­ge», издана в 1992 году); ис­сле­до­ва­ния о Ф. Бэ­ко­не, А. Джа­ко­мет­ти и др.; эт­но­гра­фические тру­ды, днев­ни­ки.

Сочинения:

Ан­то­ло­гия фран­цуз­ско­го сюр­реа­лиз­ма. 20-e годы. М., 1994. С. 160-162, 343-347;

La règle du jeu. P., 2003;

Про­стран­ст­во дру­ги­ми сло­ва­ми: фран­цуз­ские по­эты ХХ века об об­ра­зе в ис­кус­ст­ве. СПб., 2005. С. 115-132.