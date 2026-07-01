ЛЕРИС МИШЕЛЬ
ЛЕРИС (Лейрис) МИШЕЛЬ - французский писатель, этнограф, искусствовед.
Родился в семье биржевого маклера. В 1920-е годы сблизился с А. Массоном, Х. Миро, А. Арто, А. Бретоном и др., активно участвовал в движении сюрреализма; в русле его поэтики выдержаны поэтический сборник «Симулякр» («Simulacre», опубликован в 1925 году, с иллюстрациями Массона), роман «Аврора» («Aurora», 1927-1928 годы, опубликован в 1946 году), а также «Глоссарий, куда я вжимаю свои глоссы» («Glossaire: j’y serre mes gloses», 1925-1926 годы, расширенный вариант - 1939) - произведение, определившее направление литературного творчества Лериса, основой которого стала комбинаторная игра с языком.
В конце 1920-х - начале 1930-х годов увлёкся этнографией, слушал лекции М. Мосса, участвовал в африканских экспедициях, впечатления от которых описал в книге «Африка-призрак» («L’Afrique- fantôme», 1934). С 1938 года заведующий этнологической лабораторией в Национальном музее естественной истории, с 1943 года сотрудник Национального центра научных исследований Франции. Вместе с Ж. Батаем и Р. Кайуа принимал участие в заседаниях кружка «Коллеж социологии» (1937-1939 годы), для которого написал статью «Сакральное в повседневной жизни» («Le sacré dans la vie quotidienne», 1938). Проблему соотношения случая и закономерности, священного и профанного, в т. ч. на примере собственной жизни, затрагивал в сборнике эссе «Зеркало тавромахии» («Miroir de la Tauromachie», 1938), автобиографии «Возраст мужчины» («L’âge d’homme», 1939, русский перевод 2002).
Среди других сочинений: автобиографическая тетралогия «Правила игры» («La règle du jeu», 1948-1976 годы); поэтические сборники «Высокая болезнь» («Haut mal», 1943), «Слова без памяти» («Mots sans mémoire», 1969); сборники искусствоведческих работ «Осколки» («Brisées», 1966), «Полоски» («Zébrage», издана в 1992 году); исследования о Ф. Бэконе, А. Джакометти и др.; этнографические труды, дневники.
Сочинения:
Антология французского сюрреализма. 20-e годы. М., 1994. С. 160-162, 343-347;
La règle du jeu. P., 2003;
Пространство другими словами: французские поэты ХХ века об образе в искусстве. СПб., 2005. С. 115-132.