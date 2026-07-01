ЛЕРИН

ЛЕРИН - Лерен, Лирин, католический монастырь на остров Сент-Онора у юго-восточного побережья Франции.

Близ города Кан. Один из древ­ней­ших мо­на­сты­рей в Западной Ев­ро­пе. Ос­но­ван­ный в начале V века епи­ско­пом Арль­ским святым Го­но­ра­том Лерин вско­ре стал цен­тром хри­сти­ан­ской учёно­сти. Из его стен вы­шли многие цер­ков­ные пи­са­те­ли и ие­рар­хи V-VI веков, в т. ч. свя­тые Ила­рий Арль­ский, Ва­ле­ри­ан Симь­ез­ский, Ви­кен­тий Ле­рин­ский, Фа­уст Рьез­ский, Саль­ви­ан, Евхе­рий Ли­он­ский, Ке­са­рий (Це­за­рий) Арль­ский. Пер­во­на­чаль­ный ус­тав мо­на­сты­ря не со­хра­нил­ся, в 661 году при аб­ба­те Аи­гуль­фе при­нят ус­тав святого Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го. В 732 году при раз­граб­ле­нии мо­на­сты­ря ара­ба­ми аб­бат Пор­ка­рий II и мно­гие мо­на­хи при­ня­ли му­че­ни­че­скую смерть. Вос­ста­нов­лен­ный в конце X века при под­держ­ке гра­фов Про­ван­са, Лерин стал од­ним из цен­тров клю­ний­ской ре­фор­мы в Южной Фран­ции. В XI веке мо­на­стырь при­об­рёл круп­ные зе­мель­ные вла­де­ния, в основном в восточном Про­ван­се и в Ли­гу­рии. В XI-XIII веках Лерин иг­рал важ­ную роль в обо­ро­не Про­ван­са от арабских пи­ра­тов. В 1515 году был вклю­чён в итальянскую бе­не­дик­тин­скую кон­гре­га­цию святой Юс­ти­ны Па­ду­ан­ской, что спо­соб­ст­во­ва­ло ук­ре­п­ле­нию мо­на­ше­ской дис­ци­п­ли­ны и воз­ро­ж­де­нию учё­ных за­ня­тий. В XVIII веке Лерин при­шёл в упа­док и был за­крыт (1787-1788 годы). Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века зда­ния мо­на­сты­ря бы­ли про­да­ны с аук­цио­на и час­тич­но ра­зо­бра­ны, ар­хив и биб­лио­те­ка - на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны (их ос­тат­ки хра­нят­ся в ар­хи­ве департамента При­мор­ские Аль­пы в Ниц­це). Мо­на­стырь вос­ста­нов­лен в 1869 году как цис­тер­ци­ан­ский (кон­гре­га­ция Се­нанк).

К древ­ней­шим по­строй­кам на тер­ри­то­рии аб­бат­ст­ва от­но­сят­ся баш­ня-дон­жон (за­ло­же­на в 1073 году; 2-ярус­ный клу­атр XV века, ка­пел­ла Святого Кре­ста XIV века, под­ва­лы для хра­не­ния про­до­воль­ст­вия XII и XIV веков) и ча­сов­ни, на­хо­дя­щие­ся за пре­де­ла­ми мо­на­стыр­ских стен (Святой Трои­цы, IX-XII века; Святого Спа­си­те­ля, XI и XVII века, и др.). Ря­дом с мо­на­стыр­ской цер­ко­вью (ос­но­ва­на в XII веке, пе­ре­строе­на в нео­ро­ман­ском сти­ле в конце XIX - начале XX веков) рас­по­ло­же­ны ро­ман­ские клу­атр (конец XI - XII века), зал ка­пи­ту­ла и ре­фек­то­рий (оба XII-XIII века), а так­же 2 кор­пу­са, где на­хо­дят­ся ке­льи, биб­лио­те­ка и др. по­ме­ще­ния (конец XIX века).

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