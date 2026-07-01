ЛЕРИН
ЛЕРИН - Лерен, Лирин, католический монастырь на остров Сент-Онора у юго-восточного побережья Франции.
Близ города Кан. Один из древнейших монастырей в Западной Европе. Основанный в начале V века епископом Арльским святым Гоноратом Лерин вскоре стал центром христианской учёности. Из его стен вышли многие церковные писатели и иерархи V-VI веков, в т. ч. святые Иларий Арльский, Валериан Симьезский, Викентий Леринский, Фауст Рьезский, Сальвиан, Евхерий Лионский, Кесарий (Цезарий) Арльский. Первоначальный устав монастыря не сохранился, в 661 году при аббате Аигульфе принят устав святого Бенедикта Нурсийского. В 732 году при разграблении монастыря арабами аббат Поркарий II и многие монахи приняли мученическую смерть. Восстановленный в конце X века при поддержке графов Прованса, Лерин стал одним из центров клюнийской реформы в Южной Франции. В XI веке монастырь приобрёл крупные земельные владения, в основном в восточном Провансе и в Лигурии. В XI-XIII веках Лерин играл важную роль в обороне Прованса от арабских пиратов. В 1515 году был включён в итальянскую бенедиктинскую конгрегацию святой Юстины Падуанской, что способствовало укреплению монашеской дисциплины и возрождению учёных занятий. В XVIII веке Лерин пришёл в упадок и был закрыт (1787-1788 годы). Во время Французской революции XVIII века здания монастыря были проданы с аукциона и частично разобраны, архив и библиотека - национализированы (их остатки хранятся в архиве департамента Приморские Альпы в Ницце). Монастырь восстановлен в 1869 году как цистерцианский (конгрегация Сенанк).
К древнейшим постройкам на территории аббатства относятся башня-донжон (заложена в 1073 году; 2-ярусный клуатр XV века, капелла Святого Креста XIV века, подвалы для хранения продовольствия XII и XIV веков) и часовни, находящиеся за пределами монастырских стен (Святой Троицы, IX-XII века; Святого Спасителя, XI и XVII века, и др.). Рядом с монастырской церковью (основана в XII веке, перестроена в неороманском стиле в конце XIX - начале XX веков) расположены романские клуатр (конец XI - XII века), зал капитула и рефекторий (оба XII-XIII века), а также 2 корпуса, где находятся кельи, библиотека и др. помещения (конец XIX века).