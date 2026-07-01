ЛЕРДО ДЕ ТЕХАДА СЕБАСТЬЯН
ЛЕРДО ДЕ ТЕХАДА СЕБАСТЬЯН - сексиканский государственный и политический деятель.
Из семьи креолов. Учился в семинарии в городе Пуэбла, затем в юридическом колледже в Мехико (окончил в 1851 году). В 1855-1857 годах работал в Верховном суде Мексики. В 1857 году министр иностранных дел в правительстве И. Комонфорта. Принимал активное участие в борьбе с англо-франко-испанской интервенцией в Мексике 1861-1867 годов; один из соратников лидера либералов Б.П. Хуареса. В правительстве Хуареса занимал посты министра внутренних дел (1863-1868 годы) и министр иностранных дел (1865-1871 годы).
С 1867 года председатель Верховного суда. В 1871 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента, но проиграл выборы Хуаресу. После смерти последнего назначен, в соответствии с конституцией, президентом Мексики (18.7.1872 года; избран 1.12.1872 года). Во многом продолжил курс Хуареса; в 1873 году включил в конституцию т. н. Законы о реформах (приняты в 1859 году), предусматривавшие отделение церкви от государства и национализацию церковного имущества. Инициировал строительство железных дорог (в 1873 годду открыто железнодорожное сообщение между городами Веракрус и Мехико), что способствовало промышленному развитию Мексики. Либеральная политика Лердо де Техады вызвала недовольство консервативных сил. Объявление Лердо де Техады о выдвижении своей кандидатуры на следующий президентский срок стало причиной вооруженного мятежа, организованного оппозицией во главе с генералом П. Диасом. В сентябре 1876 года Лердо де Техада был избран парламентом президентом страны, однако Верховный суд не признал итоги голосования. В этих условиях Диас сломил сопротивление правительственных войск и в ноябре 1876 года вошёл в Мехико. Лердо де Техада бежал в город Акапулько, затем в США.
После смерти Лердо де Техады его останки по приказу Диаса были торжественно перенесены в Ротонду знаменитых людей в Мехико.