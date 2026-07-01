ЛЕРДО ДЕ ТЕХАДА СЕБАСТЬЯН

ЛЕРДО ДЕ ТЕХАДА СЕБАСТЬЯН - сексиканский государственный и политический деятель.

Из се­мьи кре­о­лов. Учил­ся в се­ми­на­рии в городе Пу­эб­ла, за­тем в юри­дическом кол­лед­же в Ме­хи­ко (окон­чил в 1851 году). В 1855-1857 годах ра­бо­тал в Вер­хов­ном су­де Мек­си­ки. В 1857 году министр иностранных дел в пра­ви­тель­ст­ве И. Ко­мон­фор­та. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в борь­бе с анг­ло-фран­ко-ис­пан­ской ин­тер­вен­ци­ей в Мек­си­ке 1861-1867 годов; один из со­рат­ни­ков ли­де­ра ли­бе­ра­лов Б.П. Хуа­ре­са. В пра­ви­тель­ст­ве Хуа­ре­са за­ни­мал по­сты министра внутренних дел (1863-1868 годы) и министр иностранных дел (1865-1871 годы).

С 1867 года председатель Вер­хов­но­го су­да. В 1871 году вы­дви­нул свою кан­ди­да­ту­ру на пост пре­зи­ден­та, но про­иг­рал вы­бо­ры Хуа­ре­су. По­сле смер­ти по­след­не­го на­зна­чен, в со­от­вет­ст­вии с кон­сти­ту­ци­ей , пре­зи­ден­том Мек­си­ки (18.7.1872 года; из­бран 1.12.1872 года). Во мно­гом про­дол­жил курс Хуа­ре­са; в 1873 году вклю­чил в кон­сти­ту­цию т. н. За­ко­ны о ре­фор­мах (при­ня­ты в 1859 году), пре­ду­смат­ри­вав­шие от­де­ле­ние церк­ви от го­су­дар­ст­ва и на­цио­на­ли­за­цию цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва. Ини­ции­ро­вал строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог (в 1873 годду от­кры­то железнодорожное со­об­ще­ние ме­ж­ду го­ро­да­ми Ве­рак­рус и Ме­хи­ко), что спо­соб­ст­во­ва­ло промышленному раз­ви­тию Мек­си­ки. Ли­бе­раль­ная по­ли­ти­ка Лердо де Техады вы­зва­ла не­до­воль­ст­во кон­сер­ва­тив­ных сил. Объ­яв­ле­ние Лердо де Техады о вы­дви­же­нии сво­ей кан­ди­да­ту­ры на сле­дую­щий пре­зи­дент­ский срок ста­ло при­чи­ной воо­руженного мя­те­жа, ор­га­ни­зо­ван­но­го оп­по­зи­ци­ей во гла­ве с генералом П. Диа­сом. В сентябре 1876 года Лердо де Техада был из­бран пар­ла­мен­том пре­зи­ден­том стра­ны, од­на­ко Вер­хов­ный суд не при­знал ито­ги го­ло­со­ва­ния. В этих ус­ло­ви­ях Ди­ас сло­мил со­про­тив­ле­ние пра­ви­тельственных войск и в но­ябре 1876 года во­шёл в Ме­хи­ко. Лердо де Техада бе­жал в город Ака­пуль­ко, за­тем в США.

По­сле смер­ти Лердо де Техады его ос­тан­ки по при­ка­зу Диа­са бы­ли тор­же­ст­вен­но пе­ре­не­се­ны в Ро­тон­ду зна­ме­ни­тых лю­дей в Ме­хи­ко.