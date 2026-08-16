ЛЬЕРАС КАМАРГО АЛЬБЕРТ
ЛЬЕРАС КАМАРГО (Lleras Camargo) АЛЬБЕРТ - государственный и политический деятель Колумбии, журналист.
Из аристократической семьи. Учился в Высшей школе Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио, на факультете права и политологии Университета Боготы. В 1926-1929 годы репортёр газеты «Nación» в Буэнос-Айресе. По возвращении на родину - главный редактор популярной либеральной газеты «El Tiempo». В 1931 году генеральный секретарь Либеральной партии, избран в Палату представителей Национального конгресса, в 1931-1933 годы её спикер. В 1934 году делегат от Колумбии на Панамериканской конференции в городе Монтевидео, в 1936 году - на Чрезвычайной Панамериканской конференции в Буэнос-Айресе. В 1935-1938 годы министр внутренних дел. В 1938 году совместно с А. Лопесом Пумарехо основал газету «El liberal», до 1942 года её главный редактор. В 1941 году вновь избран в Палату представителей. В 1942 году назначен послом в США, в том же году сенатор от департамента Кундинамарка. В 1943 году вице-президент Колумбии, министр внутренних дел. В 1945 году министр иностранных дел, руководил колумбийскими делегациями на межамериканской конференции в городе Чапультепеке (Мексика) и на Сан-Францисской конференции 1945 года.
После выхода в отставку Лопеса Пумарехо в августе 1945 - августе 1946 года президент страны. В 1947-1948 годы генеральный директор Панамериканского союза, в 1948-1954 годы генеральный секретарь Организации американских государств. По возвращении в Колумбию назначен ректором Андского университета. В 1953-1957 годы, в период военной диктатуры Г. Рохаса Пинильи, глава Либеральной партии. Разработал проект соглашения с консерваторами о совместной борьбе с диктатурой. После свержения Рохаса Пинильи Льерас Камарго подписал в июле 1957 года соглашение о создании коалиционного Национального фронта с представителем консерваторов Л. Гомесом. В 1958 году стал первым президентом страны от Национального фронта. Льерас Камарго выдвинул программу экономических и социальных реформ, способствовал привлечению в страну иностранного капитала (в т. ч. в рамках программы «Союз ради прогресса»). По окончании президентского срока в 1962 году занимался журналистикой.