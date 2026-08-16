ЛЬЕРАС КАМАРГО АЛЬБЕРТ

ЛЬЕРАС КАМАРГО (Lleras Camargo) АЛЬБЕРТ - государственный и по­ли­тический дея­тель Ко­лум­бии , жур­на­лист.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. Учил­ся в Выс­шей шко­ле Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Ро­са­рио, на факультете пра­ва и по­лито­ло­гии Университета Бо­го­ты. В 1926-1929 годы ре­пор­тёр газеты «Nación» в Бу­энос-Ай­ре­се. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну - главный ре­дак­тор по­пу­ляр­ной ли­бе­раль­ной газеты «El Tiem­po». В 1931 году ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ли­бе­раль­ной пар­тии, из­бран в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей Национального кон­грес­са, в 1931-1933 годы её спи­кер. В 1934 году де­ле­гат от Ко­лум­бии на Пан­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в городе Мон­те­ви­део, в 1936 году - на Чрез­вы­чай­ной Пан­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в Бу­энос-Ай­ре­се. В 1935-1938 годы министр внутренних дел. В 1938 году совместно с А. Ло­пе­сом Пу­ма­ре­хо ос­но­вал газету «El liberal», до 1942 года её главный ре­дак­тор. В 1941 году вновь из­бран в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей. В 1942 году на­зна­чен по­слом в США, в том же го­ду се­на­тор от департамента Кун­дина­мар­ка. В 1943 году ви­це-пре­зи­дент Ко­лум­бии, министр внутренних дел. В 1945 году министр иностранных дел, ру­ко­во­дил ко­лум­бий­ски­ми де­ле­га­ция­ми на меж­аме­ри­кан­ской кон­фе­рен­ции в городе Ча­пуль­те­пе­ке (Мек­си­ка) и на Сан-Фран­цис­ской кон­фе­рен­ции 1945 года.

По­сле вы­хо­да в от­став­ку Ло­пе­са Пу­ма­ре­хо в августе 1945 - августе 1946 года пре­зи­дент стра­ны. В 1947-1948 годы ге­не­раль­ный ди­рек­тор Пан­аме­ри­кан­ско­го сою­за, в 1948-1954 годы ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Ор­га­ни­за­ции аме­ри­кан­ских го­су­дарств. По воз­вра­ще­нии в Ко­лум­бию на­зна­чен рек­то­ром Анд­ско­го университета. В 1953-1957 годы, в пе­ри­од во­енной дик­тату­ры Г. Ро­ха­са Пи­ни­льи, гла­ва Ли­бе­раль­ной пар­тии. Раз­ра­бо­тал про­ект со­гла­ше­ния с кон­сер­ва­то­ра­ми о совместной борь­бе с дик­та­ту­рой. По­сле свер­же­ния Ро­ха­са Пи­ни­льи Льерас Камарго под­пи­сал в ию­ле 1957 года со­гла­ше­ние о соз­да­нии коа­ли­ци­он­но­го Национального фрон­та с пред­ста­ви­те­лем кон­сер­ва­то­ров Л. Го­ме­сом. В 1958 году стал пер­вым пре­зи­ден­том стра­ны от Национального фрон­та. Льерас Камарго вы­дви­нул про­грам­му эко­но­ми­че­ских и со­ци­аль­ных ре­форм, спо­соб­ст­во­вал при­вле­че­нию в стра­ну иностранного ка­пи­та­ла (в т. ч. в рам­ках про­грам­мы «Со­юз ра­ди про­грес­са»). По окон­ча­нии пре­зи­дент­ско­го сро­ка в 1962 году за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой.