ЛЕПТИС-МАГНА

ЛЕПТИС-МАГНА - древний город в Ливии.

Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го моря, в 130 км к вос­то­ку от Три­по­ли. Ос­но­ван в VII веке до н. э. фи­ни­кий­ца­ми. В VI - конца III веков до н. э. на­хо­дил­ся под вла­стью Кар­фа­ге­на. По­сле 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны (218-201 годы; смотри Пу­ни­че­ские вой­ны) за­хва­чен ну­ми­дий­ца­ми, в 107 году - рим­ля­на­ми. В 110 году до н. э. по­лу­чил ста­тус римской ко­ло­нии. Рас­цвет Лептис-Магны при­хо­дит­ся на вре­мя прав­ле­ния императора Сеп­ти­мия Се­ве­ра (193-211 годы н. э.), его уро­жен­ца. В 455 году го­род взят ван­да­ла­ми, в 533 году при­сое­ди­нён к Ви­зантийской им­пе­рии, в 643 году за­хва­чен ара­ба­ми. В VII-XI веках в ре­зуль­та­те по­сте­пен­но­го за­но­са пес­ком обез­лю­дел. В 1920-е годы италкьянской экс­пе­ди­ци­ей бы­ли на­ча­ты ар­хео­ло­гические рас­коп­ки Лептис-Магны, про­дол­жен­ные британскими и французскими ар­хео­ло­га­ми.

Лептис-Магна - один из наи­бо­лее пол­но со­хра­нив­ших­ся го­ро­дов Римской им­пе­рии. Руи­ны ста­ро­го фо­ру­ма (I век до н. э. - I век н. э.) с 3 хра­ма­ми и ба­зи­ли­кой, ры­нок (9-8 годы до н. э.), те­атр (1-2 годы н. э.), тер­мы императора Ад­риа­на (127), а так­же ряд по­стро­ек, воз­ве­дён­ных при Сеп­ти­мии Се­ве­ре: три­ум­фаль­ная ар­ка с бо­га­тым скульп­тур­ным де­ко­ром, по­стро­ен­ная к его при­езду в Лептис-Магну. в 203 году, ком­плекс фо­ру­ма с хра­мом и ба­зи­ли­кой (за­кон­чен в 216 году; при ви­зан­тий­цах пре­вра­щён в кре­пость), со­еди­няю­щая тер­мы Ад­риа­на и га­вань ули­ца дли­ной 400 м с ко­лон­на­да­ми и ним­фе­ем, ан­самбль га­ва­ни с мая­ком и скла­да­ми. Городские ук­ре­п­ле­ния (250-350 годы, VI век). Вне го­ро­да - ам­фи­те­атр (56 год н. э., рас­ши­рен в начале III века) и цирк (I век до н. э.). Ар­хео­ло­гический му­зей.

Лептис-Магна вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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