ЛЕПТИС-МАГНА
ЛЕПТИС-МАГНА - древний город в Ливии.
Расположен на побережье Средиземного моря, в 130 км к востоку от Триполи. Основан в VII веке до н. э. финикийцами. В VI - конца III веков до н. э. находился под властью Карфагена. После 2-й Пунической войны (218-201 годы; смотри Пунические войны) захвачен нумидийцами, в 107 году - римлянами. В 110 году до н. э. получил статус римской колонии. Расцвет Лептис-Магны приходится на время правления императора Септимия Севера (193-211 годы н. э.), его уроженца. В 455 году город взят вандалами, в 533 году присоединён к Византийской империи, в 643 году захвачен арабами. В VII-XI веках в результате постепенного заноса песком обезлюдел. В 1920-е годы италкьянской экспедицией были начаты археологические раскопки Лептис-Магны, продолженные британскими и французскими археологами.
Лептис-Магна - один из наиболее полно сохранившихся городов Римской империи. Руины старого форума (I век до н. э. - I век н. э.) с 3 храмами и базиликой, рынок (9-8 годы до н. э.), театр (1-2 годы н. э.), термы императора Адриана (127), а также ряд построек, возведённых при Септимии Севере: триумфальная арка с богатым скульптурным декором, построенная к его приезду в Лептис-Магну. в 203 году, комплекс форума с храмом и базиликой (закончен в 216 году; при византийцах превращён в крепость), соединяющая термы Адриана и гавань улица длиной 400 м с колоннадами и нимфеем, ансамбль гавани с маяком и складами. Городские укрепления (250-350 годы, VI век). Вне города - амфитеатр (56 год н. э., расширен в начале III века) и цирк (I век до н. э.). Археологический музей.
Лептис-Магна включена в список Всемирного наследия.