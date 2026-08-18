ЛЕПОРСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Художник по фарфору, керамист, живописец, дизайнер, монументалист.

Родилась 19 января (1 февраля) 1900 года в Чернигове в семье преподавателя латинского языка Черниговской духовной семинарии Александра Ивановича Лепорского. Детство провела в Вятке и Пскове, где в 1918-1922 годах училась в Псковской художественно-промышленной школе. В то время Лепорская впервые заинтересовалась керамикой и фарфором, работая в Производственных мастерских.Через два года школа была закрыта и Лепорская поступила в Академию художеств в Петрограде, где проучилась с 1922-го по 1924 год у К.С. Петрова-Водкина , А.И. Савинова и В.А. Синайского. В 1923 году она приняла решение уйти из ВХУТЕИНа (Высший художественно-технический институт – так с 1922 года называлась бывшая Петроградская академия художеств). Лепорская перешла в ГИНХУК (Государственный институт художественной культуры) , бывший в то время центром левого искусства.

Незадолго до этого в ГИНХУК из Витебска приехал К.С. Малевич с группой соратников из «УНОВИС» («Утвердители нового искусства») . К ним примкнула и А.А. Лепорская, став аспиранткой ГИНХУКа и работая в Отделе живописной культуры в лаборатории цвета у Малевича.Там Лепорская зачастую выполняла секретарские функции при Малевиче, собирала документы о деятельности отдела, фактически формируя его архив, участвовала в подготовке таблиц, которые Малевич взял в свою командировку в Германию в 1927 году. ГИНХУК представлял собой некий научно-исследовательский институт, основной задачей которого было исследование эволюции живописи новейшего времени. Основываясь на теории прибавочного элемента Малевича, в Формально-теоретическом отделе (ФТО) изучали приемы и методы таких направлений в искусстве как импрессионизм, сезаннизм, кубизм и супрематизм.

Живописные работы Лепорской этого периода: «Нальчик» (1925), «Ферма», «Пейзаж с горой», «Натюрморт с желтой грушей» (все 1926) связаны с изучением сезаннизма, «Натюрморт с рюмками» (1924) - с изучением импрессионизма. Черты импрессионизма видны и в ее более позднем творчестве (пейзаж «Малоярославец весной", 1939-1940). Открывая возможности живописи через французскую школу, Лепорская охотно использовала в своих произведениях отдельные мотивы из творчества таких художников как П. Пикассо , Ж. Брак – как, например, в картинах «Гитаристка» и «Женщина с кувшином» (обе 1927).

В 1926 году по решению властей деятельность ГИНХУКа была прекращена. Однако, это не означало прекращения деятельности художников, работавших в институте. Работа Малевича со своими учениками продолжалась в лаборатории живописной культуры Государственного института истории искусств (ГИИИ). В 1929 году возобновились занятия по изучению импрессионизма. Сам мастер вернулся к станковой живописи и фигуративному искусству, создав свой крестьянский цикл.

Произведения Лепорской конца 1920-х – начала 1930-х создавались под влиянием крестьянского цикла Малевича. Особенно это заметно в таких картинах, как «Фигура в желтом» и «Женская фигура в красном» (обе 1932-1934), «Девушка в поле». В них она использует многие приемы реалистического творчества Малевича, наделяя свои персонажи лирическим чувством, не свойственным ему.

Живопись Лепорской первой половины 1930-х годов («Женщина с вазой», «Псковитянка», и др.) приобретает композиционную цельность, строгость, пластическую мелодичность и ясность. В этих работах наряду со строгой композиционно-пластической формулой, выработанной на занятиях с Малевичем, чувствуется и академическая школа. Пейзажи и натюрморты, созданные ей в эти годы, сочетают в себе свободу мазка, насыщенную цветовую гамму и внутреннюю сдержанность, строгое отношение к форме: «Пейзаж. Заполье» (1932), «Украинский пейзаж» (1934-1935), «Натюрморт с бутылкой и раковиной», «Натюрморт с грушами» (оба 1933).

В довоенные годы Лепорская активно участвовала в оформительской деятельности: в 1931 году помогала Малевичу в цветовом оформлении бывшего Народного дома, где размещались в те годы Театр музыкальной комедии и Красный театр. В 1934 году совместно с Н.М. Суетиным она оформляла Дом промкооперации, в 1937-м – советский павильон на Всемирной выставке в Париже, в 1939-м – в Нью-Йорке. Во время блокады Ленинграда Лепорская оформила могилу Александра Невского, где принимали присягу солдаты, идущие на фронт. Кроме того, в 1944 году Лепорская восстанавливала интерьеры вернувшегося из эвакуации Государственного театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр ).

В кругу соратников Малевича Анна Александровна познакомилась со своим будущим мужем – Николаем Суетиным, чье увлечение керамикой она полностью разделяла.С 1942 года она начала работать на Ленинградском фарфоровом заводе им. Ломоносова (ЛФЗ), где Суетин в то время был главным художником. На этом заводе Лепорская проработала до самой смерти в 1982 году. Особое место в ее творчестве занимали вазы. В конце 1950-х – начале 1960-х годов Лепорская создала целую серию белых ваз, в которой наиболее ярко проявился ее талант керамиста. Она давала своим вазам названия цветов («Ромашка», «Гладиолус»), однако, не копируя натуру, а обозначая предназначение предмета для определенного типа цветов. Ее белые вазы, не тронутые росписью (наиболее яркий пример – ваза «Березка») напоминали архитектоны 1920-х и сочетали в себе безупречную гармонию масс, элегантность силуэта и плавность линий. Кроме того, в них подчеркивалась художественная самоценность объема и материала. Отдельного упоминания достойны сервизы Лепорской, для которых характерно безукоризненное чувство ансамбля. Это комплект «Фуга», кофейный сервиз «Вертикаль», чайный сервиз «Шиповник», чайно-кофейные сервизы «Капля», «Россия», «Русский лубок», «Весна. Птицы», «Золотая птица», «Новостройки» и многие другие.

Умерла Анна Александровна Лепорская 14 марта 1982 года в Ленинграде.