ЛЕПКА
ЛЕПКА - процесс создания скульптуры из мягких материалов путём наращивания или удаления пластических массы.
Лепка выполняется как ручным способом (пальцами), так и с помощью стеков различных видов. Внутренней опорой лепных произведений может служить металлический каркас. Лепка является базовым методом работы скульптора, т. к. допускает прямой контакт с материалом. Посредством Лепки создаются не только самостоятельные произведения, но и скульптурные эскизы, модели для исполнения в других техниках; Лепка широко используется в художественном обучении.
Под Лпкойе (или моделировкой) понимается также выявление объёма, пластические формы как в скульптуре, так и в живописи и графике.