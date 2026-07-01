ЛЕПКА

ЛЕПКА - процесс создания скульптуры из мягких материалов путём наращивания или удаления пластических массы.

Лепка вы­пол­ня­ет­ся как руч­ным спо­со­бом (паль­ца­ми), так и с по­мощью сте­ков различных ви­дов. Внутренней опо­рой леп­ных про­из­ве­де­ний мо­жет слу­жить ме­тал­лический кар­кас. Лепка яв­ля­ет­ся ба­зо­вым ме­то­дом ра­бо­ты скульп­то­ра, т. к. до­пус­ка­ет пря­мой кон­такт с ма­те­риа­лом. По­сред­ст­вом Лепки соз­да­ют­ся не толь­ко са­мо­сто­ятельные про­из­ве­де­ния, но и скульп­тур­ные эс­ки­зы, мо­де­ли для ис­пол­не­ния в других тех­ни­ках; Лепка ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся в ху­дожественном обу­че­нии.

Под Лпкойе (или мо­де­ли­ров­кой) по­ни­ма­ет­ся так­же вы­яв­ле­ние объ­ё­ма, пла­стические фор­мы как в скульп­ту­ре, так и в жи­во­пи­си и гра­фи­ке .

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