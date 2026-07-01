ЛЕПИН АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ЛЕПИН (Лепиньш) АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский композитор, заслуженный деятель искусств Латвии.
В 1936 году окончил Московскую консерваторию как музыковед и композитор (класс композиции А.Н. Александрова). Преподавал в Ташкентской (1936-1938 годы) и Харьковской (1938-1939 годы) консерваториях. В 1945-1950 годах жил в Риге, затем в Москве. Автор гимна Латвийской ССР (1945).
Среди сочинений: опера «Рассвет» (Рига, 1950); балет «Лайма» (Рига, 1947); 8 оперетт, в т. ч. «Лучший день её жизни» (Ленинград, 1948); 3 концерта для фортепиано с оркестром (1935, 1936, 1971); камерная инструментальная музыка; романсы на стихи С.А. Есенина и А.А. Блока. Автор музыки к фильмам (всего свыше 20): «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Человек ниоткуда» (все - режиссер Э.А. Рязанов), «Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Деревенский детектив» (все - режиссер И.В. Лукинский). Среди самых популярных песен Лепина - «Пять минут», «Улицы Москвы», «Московский вальс» («Здравствуй, Москва!»).