ЛЕПИН АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ЛЕПИН (Ле­пиньш) АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ - российский композитор, заслуженный деятель искусств Латвии.

В 1936 году окон­чил Московскую консерваторию как му­зы­ко­вед и ком­по­зи­тор (класс ком­по­зи­ции А.Н. Алек­сан­д­ро­ва). Пре­по­да­вал в Таш­кент­ской (1936-1938 годы) и Харь­ков­ской (1938-1939 годы) кон­сер­ва­то­ри­ях. В 1945-1950 годах жил в Ри­ге, за­тем в Мо­ск­ве. Ав­тор гим­на Латвийской ССР (1945).

Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Рас­свет» (Ри­га, 1950); ба­лет «Лай­ма» (Ри­га, 1947); 8 опе­ретт, в т. ч. «Луч­ший день её жиз­ни» (Ле­нин­град, 1948); 3 кон­цер­та для фортепиано с ор­ке­ст­ром (1935, 1936, 1971); ка­мер­ная ин­ст­ру­мен­таль­ная му­зы­ка; ро­ман­сы на сти­хи С.А. Есе­ни­на и А.А. Бло­ка. Ав­тор му­зы­ки к филь­мам (все­го свыше 20): «Кар­на­валь­ная ночь», «Де­вуш­ка без ад­ре­са», «Че­ло­век ни­от­ку­да» (все - режиссер Э.А. Ря­за­нов), «Сол­дат Иван Бров­кин», «Иван Бров­кин на це­ли­не», «Де­ре­вен­ский де­тек­тив» (все - режиссер И.В. Лу­кин­ский). Сре­ди са­мых по­пу­ляр­ных пе­сен Лепина - «Пять ми­нут», «Ули­цы Мо­ск­вы», «Мо­с­ков­ский вальс» («Здрав­ст­вуй, Мо­ск­ва!»).