ЛЕПЁШКИНЫ
ЛЕПЁШКИНЫ - российский купеческий род, благотворители, общественные деятели.
Родоначальник - Логин Козьмич [1757-29.5(10.6).1823], из каширских купцов, в 1813 году вместе с семьёй поступил в московское купечество. Его сыновья стали родоначальниками двух ветвей рода Лепёшкиных.
Основатель 1-й ветви рода - Василий Логинович [март 1785 - 1(13).5.1840], купец 1-й гильдии, коммерции советник, потомственный почетный гражданин. Основал 2 химических завода: в 1824 году в Москве (40 рабочих в 1840-х годах, 140 - в 1915 году; с 1888 года завод принадлежал торговому дому «Н.В. Лепёшкина сыновья») и в 1836 года в селе Иваново или посаде Вознесенский (с 1871 года город Иваново-Вознесенск). Предприятия унаследовали его сыновья: Николай Васильевич [1819-24.10(5.11). 1882], купец 1-й гильдии, староста московских придворных соборов (1847-1875 годы), строитель церкви Успения Праведной Анны в Мариинской больнице (1857-1858 годы, не сохранилась), гласный Московской городской думы (1873-1880 годы), член Московского тюремного комитета (1879-1882 годы), открыл ещё 2 небольших химических предприятия: в 1839 году в селе Дмитровка Шуйского уезда и в 1846 году в селе Хомутово Ковровского уезда Владимирской губернии; Сергей Васильевич (1823-?); Александр Васильевич [29.5(10.6).1825-30.10(11.11).1885], купец 1-й гильдии, торговал также обоями под фирмой «А.В. Лепёшкин и Кo» (учреждена в 1885 году, в 1890 году преобразована в торговый дом «Наследники А.В. Лепёшкина и И.М. Баранов»), выборный Московского купеческого (с 1863 года) и Московского биржевого (1876-1885 годы) обществ, гласный Московской городской думы (1877-1885 годы), попечитель Андреевской богадельни (с 1868 года), член комиссии Московского купеческого общества для раздачи пособий бедным гражданам; Василий Васильевич [1838-26.10(7.11).1889]. С 1883 года химическими заводами в Иваново-Вознесенске (185 рабочих в 1884 году) владела вдова Н.В. Лепёшкина - Любовь Васильевна [около 1826 - 2(14).1.1896], купчиха 1-й гильдии. Сын Н.В. Лепёшкина, Сергей Николаевич [2(14). 11.1860-10(23).3.1902], гласный Московской городской думы (1897-1902 годы), выборный Московского биржевого общества (1894-1897, 1900-1902 годы), вместе с другими наследниками вёл промышленное дело, а также оптовую торговлю москательными товарами в Москве под фирмой «Н.В. Лепёшкина сыновья». В конце XIX века Лепешкины построили ещё один химический завод (96 рабочих) в селе Дегунино Московского уезда Московской губернии (ныне Московский химический завод «Аурат»).
Основатель 2-й ветви рода - Семён Логинович [1(12).4.1787-10(22).8.1855], купец 1-й гильдии, мануфактур-советник, потомственный почетный гражданин (с 1833 года), городской голова Москвы (1846-1849 годы). В 1842 году приобрёл Вознесенскую бумагопрядильную мануфактуру близ села Муромцево Дмитровского уезда Московской губернии (ныне в черте города Красноармейск Московской области), на которой работало около 1,2 тысяч рабочих в 1840-х годах, 3,1 тысячи в 1914 году. В 1850-х годах при участии Л.Г. Кнопа предприятие оборудовано механическими станками и стало одним из лучших по техническому оснащению в Центральном промышленном районе. В 1829-1832 годах построил каменную церковь Сошествия Святого Духа на месте деревянного храма (существовал с 1722 года) на Даниловском кладбище в Москве. Почитатель старца Зосимы Верховского, после его кончины (1833) сделал крупнейший вклад на устроение Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в Верейском уезде Московской губернии. Завещал Московскому купеческому обществу 30 тысяч рублей на пособия бедным, стипендии в Мещанских училищах и на Андреевскую богадельню в Москве. Вознесенскую мануфактуру унаследовали его сыновья - Василий Семёнович [10(22).6.1821-9(21).9.1860], Дмитрий Семёнович [25.7(6.8).1828-29.6(11.7).1892] и Семён Семёнович [около 1825 - 6(18).5.1879]. В 1860-х годах был налажен сбыт ситца Вознесенской мануфактуры в Среднюю Азию, где он пользовался большим спросом; с 1878 года предприятие принадлежало «Товариществу Вознесенской мануфактуры С. Лепёшкина сыновей» (в котором значительным было участие фирмы «Л. Кноп») и объединяло 5 фабрик по переработке хлопка (4 в Дмитровском уезде и 1 в Богородском уезде Московской губернии). В 1880-х годах при фабриках имелось 2 училища и больница. В.С. Лепёшкин занимался различными видами благотворительной деятельности. Его вдова Варвара Яковлевна [урождённая Прохорова; 1831-3(16).11.1901] - в 1880-1890-х годах председатель попечительского совета убежища для слепых в Москве, учреждённого Обществом призрения слепых, а также почетный член Екатерининского благотворительного общества; в 1887 году в двух специально построенных зданиях в Москве открыла Женское профессональное училище имени своей покойной дочери - Варвары Лепёшкиной, завещала Московскому общественному городскому управлению здания училища и 500 тысяч рублей на его содержание. Сын В.С. и В.Я. Лепёшкиных Семён Васильевич (1852 - около 1913), гласный Московской городской думы (1881-1900 годы), один из учредителей (1882) и директор Московского товарищества механических изделий, владевшего заводом по производству машин для текстильных фабрик при станции Гривно Московско-Курской железной дороги, в начале XX века возглавлял Варваринское акционерное общество домовладельцев, почетный член Общества пособия нуждающимся студентам Московского университета, открыл первое общежитие для студентов университета (1881) и впоследствии завещал на его содержание 200 тысяч рублей. Д.С. Лепёшкин, выборный Московского купеческого (1863-1892 годы) и Московского биржевого (1870-1882 годы) обществ, возведён в потомственное дворянство, попечитель Николаевского дома призрения вдов и сирот купеческого сословия, член Комиссии публичных народных чтений при Обществе распространения полезных книг, завещал на благотворительные цели 250 тысяч рублей, в т. ч. 63,5 тысяч рублей Московскому городскому общественному управлению на содержание 20 кроватей в Екатерининской богадельне, свыше 100 тысяч рублей Московскому купеческому обществу на стипендии в Мещанских училищах, содержание коек в Андреевской богадельне и на пособия бедным.
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