ЛЕПЁШКИНЫ

ЛЕПЁШКИНЫ - российский купеческий род, благотворители, общественные деятели.

Ро­до­на­чаль­ник - Ло­гин Козь­мич [1757-29.5(10.6).1823], из ка­шир­ских куп­цов, в 1813 году вме­сте с семь­ёй по­сту­пил в московское ку­пе­че­ст­во. Его сы­но­вья ста­ли ро­до­на­чаль­ни­ка­ми двух вет­вей ро­да Ле­пёш­ки­ных.

Ос­но­ва­тель 1-й вет­ви ро­да - Ва­си­лий Ло­ги­но­вич [март 1785 - 1(13).5.1840], ку­пец 1-й гиль­дии, ком­мер­ции со­вет­ник, по­томственный почетный гра­ж­да­нин. Ос­но­вал 2 хи­мических за­во­да: в 1824 году в Мо­ск­ве (40 ра­бо­чих в 1840-х годах, 140 - в 1915 году; с 1888 года за­вод при­над­ле­жал тор­го­во­му до­му «Н.В. Ле­пёш­ки­на сы­но­вья») и в 1836 года в селе Ива­но­во или по­са­де Воз­не­сен­ский (с 1871 года город Ива­но­во-Воз­не­сенск). Пред­при­ятия унас­ле­до­ва­ли его сы­но­вья: Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич [1819-24.10(5.11). 1882], ку­пец 1-й гиль­дии, ста­рос­та московских при­двор­ных со­бо­ров (1847-1875 годы), строи­тель церкви Ус­пе­ния Пра­вед­ной Ан­ны в Ма­ри­ин­ской боль­ни­це (1857-1858 годы, не сохранилась), глас­ный Московской городской ду­мы (1873-1880 годы), член Московского тю­рем­но­го комитета (1879-1882 годы), от­крыл ещё 2 не­боль­ших хи­мических пред­при­ятия: в 1839 году в селе Дмит­ров­ка Шуй­ско­го уезда и в 1846 году в селе Хо­му­то­во Ков­ров­ско­го уезда Вла­ди­мир­ской губернии; Сер­гей Ва­силь­е­вич (1823-?); Алек­сандр Ва­силь­е­вич [29.5(10.6).1825-30.10(11.11).1885], ку­пец 1-й гиль­дии, тор­го­вал так­же обоя­ми под фир­мой «А.В. Ле­пёш­кин и Кo» (уч­ре­ж­де­на в 1885 году, в 1890 году пре­об­ра­зо­ва­на в тор­го­вый дом «На­след­ни­ки А.В. Ле­пёш­ки­на и И.М. Ба­ра­нов»), вы­бор­ный Московского ку­пе­че­ско­го (с 1863 года) и Московского бир­же­во­го (1876-1885 годы) об­ществ, глас­ный Московской городской ду­мы (1877-1885 годы), по­пе­чи­тель Ан­д­ре­ев­ской бо­га­дель­ни (с 1868 года), член ко­мис­сии Московского ку­печеского общества для раз­да­чи по­со­бий бед­ным гра­ж­да­нам; Ва­си­лий Ва­силь­е­вич [1838-26.10(7.11).1889]. С 1883 года хи­мическими за­во­да­ми в Ива­но­во-Воз­не­сен­ске (185 ра­бо­чих в 1884 году) вла­де­ла вдо­ва Н.В. Ле­пёш­ки­на - Лю­бовь Ва­силь­ев­на [около 1826 - 2(14).1.1896], куп­чи­ха 1-й гиль­дии. Сын Н.В. Ле­пёш­ки­на, Сер­гей Ни­ко­лае­вич [2(14). 11.1860-10(23).3.1902], глас­ный Московской городской ду­мы (1897-1902 годы), вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1894-1897, 1900-1902 годы), вме­сте с другими на­след­ни­ка­ми вёл промышленное де­ло, а так­же оп­то­вую тор­гов­лю мос­ка­тель­ны­ми то­ва­ра­ми в Мо­ск­ве под фир­мой «Н.В. Ле­пёш­ки­на сы­но­вья». В конце XIX века Лепешкины по­строи­ли ещё один хи­мический за­вод (96 ра­бо­чих) в селе Де­гу­ни­но Московского уезда Московской губернии (ны­не Московский хи­мический за­вод «Ау­рат»).

Ос­но­ва­тель 2-й вет­ви ро­да - Се­мён Ло­ги­но­вич [1(12).4.1787-10(22).8.1855], ку­пец 1-й гиль­дии, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник, по­томственный почетный гра­ж­да­нин (с 1833 года), городской го­ло­ва Мо­ск­вы (1846-1849 годы). В 1842 году при­об­рёл Воз­не­сен­скую бу­ма­гоп­ря­диль­ную ма­ну­фак­ту­ру близ села Му­ром­це­во Дмит­ров­ско­го уезда Московской губернии (ны­не в чер­те города Крас­но­ар­мейск Московской области), на ко­то­рой ра­бо­та­ло около 1,2 тысяч ра­бо­чих в 1840-х годах, 3,1 тысячи в 1914 году. В 1850-х годах при уча­стии Л.Г. Кно­па пред­при­ятие обо­ру­до­ва­но ме­ха­ническими стан­ка­ми и ста­ло од­ним из луч­ших по тех­ническому ос­на­ще­нию в Центральном промышленном районе. В 1829-1832 годах по­ст­ро­ил ка­мен­ную церковь Со­ше­ст­вия Святого Ду­ха на мес­те де­ревянного хра­ма (су­ще­ст­во­вал с 1722 года) на Да­ни­лов­ском клад­би­ще в Мо­ск­ве. По­чи­та­тель стар­ца Зо­си­мы Вер­хов­ско­го, по­сле его кон­чи­ны (1833) сде­лал круп­ней­ший вклад на уст­рое­ние Трои­це-Оди­гит­ри­ев­ской Зо­си­мо­вой пус­ты­ни в Ве­рей­ском уезде Московской губернии. За­ве­щал Московскому ку­печескому обществу 30 тысяч рублей на по­со­бия бед­ным, сти­пен­дии в Ме­щан­ских учи­ли­щах и на Ан­д­ре­ев­скую бо­га­дель­ню в Мо­ск­ве. Воз­не­сен­скую ма­ну­фак­ту­ру унас­ле­до­ва­ли его сы­но­вья - Ва­си­лий Се­мё­но­вич [10(22).6.1821-9(21).9.1860], Дмит­рий Се­мё­но­вич [25.7(6.8).1828-29.6(11.7).1892] и Се­мён Се­мё­но­вич [около 1825 - 6(18).5.1879]. В 1860-х годах был на­ла­жен сбыт сит­ца Воз­не­сен­ской ма­ну­фак­ту­ры в Среднюю Азию, где он поль­зо­вал­ся боль­шим спро­сом; с 1878 года пред­при­ятие при­над­лежа­ло «Товариществу Воз­не­сен­ской ма­ну­фак­туры С. Ле­пёш­ки­на сы­но­вей» (в ко­то­ром зна­чи­тель­ным бы­ло уча­стие фир­мы «Л. Кноп») и объ­е­ди­ня­ло 5 фаб­рик по пе­ре­ра­бот­ке хлоп­ка (4 в Дмит­ров­ском уезде и 1 в Бо­го­род­ском уезде Московской губернии). В 1880-х годах при фаб­ри­ках име­лось 2 учи­ли­ща и боль­ни­ца. В.С. Ле­пёш­кин за­ни­мал­ся различными ви­да­ми бла­го­тво­рительной дея­тель­но­сти. Его вдо­ва Вар­ва­ра Яков­лев­на [уро­ж­дён­ная Про­хо­ро­ва; 1831-3(16).11.1901] - в 1880-1890-х годах председатель по­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та убе­жи­ща для сле­пых в Мо­ск­ве, уч­ре­ж­дён­но­го Обществом при­зре­ния сле­пых, а так­же почетный член Ека­те­ри­нин­ско­го бла­го­тво­рительного общества; в 1887 году в двух спе­ци­аль­но по­стро­ен­ных зда­ни­ях в Мо­ск­ве от­кры­ла Жен­ское профессональное училище име­ни сво­ей по­кой­ной до­че­ри - Вар­ва­ры Ле­пёш­ки­ной, за­ве­ща­ла Московскому об­щественному городскому управ­ле­нию зда­ния училища и 500 тысяч рублей на его со­дер­жа­ние. Сын В.С. и В.Я. Ле­пёш­ки­ных Се­мён Ва­силь­е­вич (1852 - около 1913), глас­ный Московской городской ду­мы (1881-1900 годы), один из уч­ре­ди­те­лей (1882) и ди­рек­тор Московского товарищества ме­ха­нических из­де­лий, вла­дев­ше­го за­во­дом по про­изводству ма­шин для тек­стиль­ных фаб­рик при станции Грив­но Мо­с­ков­ско-Кур­ской железной дороги, в начале XX века воз­глав­лял Вар­ва­рин­ское ак­цио­нер­ное общество до­мо­вла­дель­цев, почетный член Общества по­со­бия ну­ж­даю­щим­ся сту­ден­там Московского университета, от­крыл пер­вое об­ще­жи­тие для сту­ден­тов университета (1881) и впо­след­ст­вии за­ве­щал на его со­дер­жа­ние 200 тысяч рублей. Д.С. Ле­пёш­кин, вы­бор­ный Московского ку­пе­че­ско­го (1863-1892 годы) и Московского бир­же­во­го (1870-1882 годы) об­ществ, воз­ве­дён в по­томственное дво­рян­ст­во, по­пе­чи­тель Ни­ко­ла­ев­ско­го до­ма при­зре­ния вдов и си­рот ку­печеского со­сло­вия, член Ко­мис­сии пуб­лич­ных народных чте­ний при Обществе рас­про­стра­не­ния по­лез­ных книг, за­ве­щал на бла­го­тво­рительные це­ли 250 тысяч рублей, в т. ч. 63,5 тысяч рублей Московскому городскому об­щественному управ­ле­нию на со­дер­жа­ние 20 кро­ва­тей в Ека­те­ри­нин­ской бо­гадель­не, свыше 100 тысяч рублей Московскому ку­печескому обществу на сти­пен­дии в Ме­щан­ских учи­ли­щах, со­дер­жа­ние ко­ек в Ан­д­ре­ев­ской бо­га­дель­не и на по­со­бия бед­ным.

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