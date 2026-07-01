ЛЕПЕШИНСКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕПЕШИНСКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ - деятель революционного движения, один из организаторов народного образования в СССР.
Из семьи священника. Учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета (1886-1890 годы, исключён за участие в кружке народовольцев), окончил экстерном университет Святого Владимира в Киеве (1891). С 1890 года в революционном движении. Член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», агент газеты «Искра». Член организационного комитета по созыву 2-го съезда РСДРП. Неоднократно подвергался аресту и ссылке. В 1903 году примкнул к большевикам. В 1907-1909 годах преподавал в Оршанском реальном училище, в 1910 году - в селе Щёлково Московской губернии. В 1918-1919 годах член коллегии Наркомпроса, заведующий отделом реформы школы. В 1919-1920 годах заместитель наркома просвещения Туркестанской АССР (Ташкент). В 1921-1924 годах заместитель председателя Истпарта. С 1925 года председатель ЦК Международной организации помощи борцам революции в СССР. В 1927-1930 годах директор Исторического музея, в 1935-1936 годах - Музея революции СССР.
Лепешинский - один из инициаторов разработки и авторов «Положения об единой трудовой школе РСФСР» и «Основных принципов единой трудовой школы РСФСР» (1918). Под его руководством были созданы первые советские учебные планы и программы. В 1918 году выдвинул и обосновал (совместно с В. Познером) «Московский проект» - наиболее радикальный вариант реформы, предусматривавший, наряду с общедемократическими положениями (всеобщее бесплатное и равное для всех образование), установление непрерывного учебного года с 7-дневной учебной неделей (в т. ч. 2 дня на экскурсии), разработку примерных (базовых) программ, замену классов по возрастам группировкой учащихся по уровню подготовленности и пр. Лепешинский обосновал модель нового типа учебного заведения - школы-коммуны, т. е. общины, построенной на принципах самоуправления, самообслуживания и организации «умственных форм труда». Отстаивал политехнический принцип обучения, разработал пути соединения умственного и физического труда на основе участия детей в общественной жизни и включения их в трудовые процессы на производстве. В вопросах воспитания отдавал предпочтение государству и школе перед семьёй.
Свои идеи Лепешинского пытался реализовать в «Первой советской опытно-показательной школе-коммуне», основанной им (1918) в селе Литвиновячи (Белоруссия). Ему удалось осуществить идею широкого самоуправления, сделать труд основой школы жизни, но в целом принципы трудовой школы так и не были воплощены в жизнь. В 1919 году школа-коммуна переехала в Москву, где на её базе была создана Московская опытно-показательная школа-коммуна имени Лепешинского. Многие идеи Лепешинского, связанные с деятельностью школы-коммуны, были в дальнейшем использованы в практике А.С. Макаренко.
Работая в Туркестанской АССР, Лепешинский организовал подготовку учителей школ для коренного населения, в т. ч. в Туркестанском университете (ныне Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека), был инициатором 1-го республиканского съезда работников народного образования (1920).
Сочинения:
О принципах единой трудовой школы // Журнал Отдела народного образования Западной области. 1918. № 7/8;
Опыт культурной работы в деревне // Народное просвещение. 1919. № 8;
Школьный вопрос в обстановке социалистической революции // Там же. 1920. № 16/17;
Просвещение во время Парижской коммуны 1871 года // Вестник просвещения. 1925. № 2/3;
На заре советского просвещения // На путях к новой школе. 1927. № 10;
На повороте. 4-е издание. М., 1955