ЛЕПЕШИНСКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ

ЛЕПЕШИНСКИЙ ПАНТЕЛЕЙМОН НИКОЛАЕВИЧ - деятель революционного движения , один из организаторов народного образования в СССР.

Из се­мьи свя­щен­ни­ка . Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Санкт-Пе­тербургского университета (1886-1890 годы, ис­клю­чён за уча­стие в круж­ке на­ро­до­воль­цев), окон­чил экс­тер­ном университет Святого Вла­ди­ми­ра в Ки­е­ве (1891). С 1890 года в ре­во­люционном дви­же­нии. Член Пе­тер­бург­ско­го «Сою­за борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са», агент газеты «Ис­кра». Член ор­га­ни­зационного комитета по со­зы­ву 2-го съез­да РСДРП. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту и ссыл­ке. В 1903 году примк­нул к боль­ше­ви­кам. В 1907-1909 годах пре­по­да­вал в Ор­шан­ском ре­аль­ном училище, в 1910 году - в селе Щёл­ко­во Московской губернии. В 1918-1919 годах член кол­ле­гии Нар­ком­про­са, заведующий от­де­лом ре­фор­мы шко­лы. В 1919-1920 годах заместитель нар­ко­ма про­све­ще­ния Тур­ке­стан­ской АССР (Таш­кент). В 1921-1924 годах заместитель председателя Ист­пар­та. С 1925 года председатель ЦК Ме­ж­ду­народной организации по­мо­щи бор­цам ре­во­лю­ции в СССР. В 1927-1930 годах ди­рек­тор Ис­то­рического му­зея, в 1935-1936 годах - Му­зея ре­во­лю­ции СССР.

Лепешинский - один из ини­циа­то­ров раз­ра­бот­ки и ав­то­ров «По­ло­же­ния об еди­ной тру­до­вой шко­ле РСФСР» и «Ос­нов­ных прин­ци­пов еди­ной тру­до­вой шко­лы РСФСР» (1918). Под его ру­ко­во­дством бы­ли соз­да­ны пер­вые советские учеб­ные пла­ны и про­грам­мы. В 1918 году вы­дви­нул и обос­но­вал (совместно с В. По­зне­ром) «Мо­с­ков­ский про­ект» - наи­бо­лее ра­ди­каль­ный ва­ри­ант ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­ший, на­ря­ду с об­ще­де­мо­кра­тическими по­ло­же­ния­ми (все­об­щее бес­плат­ное и рав­ное для всех об­ра­зо­ва­ние), ус­та­нов­ле­ние не­пре­рыв­но­го учеб­но­го го­да с 7-днев­ной учеб­ной не­де­лей (в т. ч. 2 дня на экс­кур­сии), раз­ра­бот­ку при­мер­ных (ба­зо­вых) про­грамм, за­ме­ну клас­сов по воз­рас­там груп­пи­ров­кой уча­щих­ся по уров­ню под­го­тов­лен­но­сти и пр. Лепешинский обос­но­вал мо­дель но­во­го ти­па учеб­но­го за­ве­де­ния - шко­лы-ком­му­ны, т. е. об­щи­ны, по­стро­ен­ной на прин­ци­пах са­мо­управ­ле­ния, са­мо­об­слу­жи­ва­ния и ор­га­ни­за­ции «ум­ст­вен­ных форм тру­да». От­стаи­вал по­ли­тех­нический прин­цип обу­че­ния, раз­ра­бо­тал пу­ти со­еди­не­ния ум­ст­вен­но­го и фи­зического тру­да на ос­но­ве уча­стия де­тей в об­щественной жиз­ни и вклю­че­ния их в тру­до­вые про­цес­сы на про­изводстве. В во­про­сах вос­пи­та­ния от­да­вал пред­поч­те­ние го­су­дар­ст­ву и шко­ле пе­ред семь­ёй.

Свои идеи Лепешинского пы­тал­ся реа­ли­зо­вать в «Пер­вой со­вет­ской опыт­но-по­ка­за­тель­ной шко­ле- ком­му­не », ос­но­ван­ной им (1918) в селе Лит­ви­но­вя­чи (Бе­ло­рус­сия). Ему уда­лось осу­ще­ст­вить идею ши­ро­ко­го са­мо­управ­ле­ния, сде­лать труд ос­но­вой шко­лы жиз­ни, но в це­лом прин­ци­пы тру­довой шко­лы так и не бы­ли во­пло­ще­ны в жизнь. В 1919 году шко­ла-ком­му­на пе­ре­еха­ла в Мо­ск­ву, где на её ба­зе бы­ла соз­да­на Московская опыт­но-по­ка­за­тель­ная шко­ла-ком­му­на имени Лепешинского. Мно­гие идеи Лепешинского, свя­зан­ные с дея­тель­но­стью шко­лы-ком­му­ны, бы­ли в даль­ней­шем ис­поль­зо­ва­ны в прак­ти­ке А.С. Ма­ка­рен­ко.

Ра­бо­тая в Тур­ке­стан­ской АССР, Лепешинский ор­га­ни­зо­вал под­го­тов­ку учи­те­лей школ для ко­рен­но­го на­се­ле­ния, в т. ч. в Тур­ке­стан­ском университете (ны­не Национальный университет Уз­бе­ки­ста­на имени Мир­зо Улуг­бе­ка), был ини­циа­то­ром 1-го рес­пуб­ли­кан­ско­го съез­да ра­бот­ни­ков народного об­ра­зо­ва­ния (1920).

Сочинения:

О прин­ци­пах еди­ной тру­до­вой шко­лы // Жур­нал От­де­ла на­род­но­го об­ра­зо­ва­ния За­пад­ной об­ла­сти. 1918. № 7/8;

Опыт куль­тур­ной ра­бо­ты в де­рев­не // На­род­ное про­све­ще­ние. 1919. № 8;

Школь­ный во­прос в об­ста­нов­ке со­циа­ли­сти­че­ской ре­во­лю­ции // Там же. 1920. № 16/17;

Про­све­ще­ние во вре­мя Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года // Вест­ник про­све­ще­ния. 1925. № 2/3;

На за­ре со­вет­ско­го про­све­ще­ния // На пу­тях к но­вой шко­ле. 1927. № 10;

На по­во­ро­те. 4-е издание. М., 1955