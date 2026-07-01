ЛЕПЕШИНСКАЯ OЛЬГА БОРИСОВНА

Родилась в 1871 году в богатой купеческой семье Протопоповых. В 1894 году примкнула к революционному движению, вышла замуж за профессионального революционера П. Н. Лепешинского . Участвовала в работе столичного «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1897 году окончила Рождественские фельдшерские курсы в Петербурге . В 1897–1900 годах сопровождала мужа в сибирской ссылке, служила фельдшером в селе Курагинском Енисейской губернии. В 1899 году принимала участие в совещании политических ссыльных-марксистов во главе с Лениным , подписала обличительный «Протест российских социал-демократов против «экономистов». С 1898 состояла в РСДРП(б) . В 1900 году участвовала в организации псковской группы содействия «Искре». В 1902 году училась в Лозанне , в 1903 году снова последовала за мужем в Сибирь, в Минусинск , где организовала его побег из ссылки. В 1903–1906 годах жила в Женеве, затем вернулась в Россию, посещала частные женские медицинские курсы в Москве . В 1915 году выдержала экзамены при Московском университете и получила диплом лекаря. Некоторое время работала ассистентом на кафедре терапии, но потом была уволена по политическим мотивам. Была участковым врачом на одной из железнодорожных станций под Москвой, работала в Крыму. В 1919 году вела преподавательскую и научную работу в Ташкентском университете, в 1920–1926 году – в Московском университете.

На научную арену вышла в 1925 году, выступив на Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов с докладом «Развитие кости с диалектической точки зрения». С 1926 года работала в гистологической лаборатории Биологического института имени К. А. Тимирязева, с 1936 года – в цитологических лабораториях Всесоюзного института экспериментальной медицины и Академии медицинских наук СССР. Пользовалась покровительством И. В. Сталина и Т. Д. Лысенко . С 1949 года трудилась в институте экспериментальной биологии АН СССР . С конца 1952 года активно подвергалась критике в научной среде и к середине 1950-х годов потеряла своё влияние в научном сообществе.

Лепешинская известна как автор ряда работ по оболочкам животных клеток и гистологии костной ткани. Представление Лепешинской о неклеточной структуре живого вещества было отвергнуто научным сообществом как не получившие подтверждение.