ЛЕПЕЛЕТЬЕ ЛУИ МИШЕЛЬ

ЛЕПЕЛЕТЬЕ (Ле­пе­ле­тье де Сен-Фар­жо) ЛУИ МИШЕЛЬ - деятель Французской революции XVIII века.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, сын председателя Па­риж­ско­го су­да. С 1777 года ра­бо­тал ад­во­ка­том, в 1785 году за­нял от­цов­ский пост. В 1789 году из­бран в Ге­не­раль­ные шта­ты от дво­рян­ст­ва , в ию­ле 1789 года пе­ре­шёл на сто­ро­ну третье­го со­словия. Го­ло­со­вал за от­ме­ну дво­рян­ских при­ви­ле­гий. В ию­не - ию­ле 1790 года председатель Уч­ре­дительного со­б­ра­ния. В 1792 году из­бран в Кон­вент. Член Яко­бин­ско­го клу­ба. В январе 1793 года го­ло­со­вал за казнь Лю­до­ви­ка XVI. Смер­тель­но ра­нен роя­ли­стом.

Лепелетье - ав­тор со­став­лен­но­го в ду­хе идей Ж.Ж. Рус­со «Пла­на на­цио­наль­но­го вос­пи­та­ния» (1793), пре­ду­смат­ри­вав­ше­го вве­де­ние все­об­ще­го на­чаль­но­го бес­плат­но­го об­ра­зо­ва­ния де­тей. Кри­ти­куя пред­став­лен­ный Комитетом по народному об­ра­зо­ва­нию про­ект, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жа­ли идеи М.Ж. Кон­дор­се, Лепелетье счи­тал не­об­хо­ди­мым ох­ва­тить всех де­тей уни­фи­ци­ро­ван­ной сис­те­мой государственного на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния и вос­пи­та­ния. Он пред­ла­гал соз­дать «до­ма национального вос­пи­та­ния» (с ин­тер­на­та­ми; для маль­чи­ков 5-12 лет, де­во­чек 5-11 лет), фи­нан­си­ро­ва­ние ко­то­рых осу­ще­ст­в­лять в зна­чительной ме­ре бла­го­да­ря специальному на­ло­гу (главным образом за счёт бо­га­тых). За от­каз по­мес­тить ре­бён­ка в ин­тер­нат ро­ди­те­ли ли­ша­лись бы гражданских прав и под­вер­га­лись штра­фам. В це­лях тру­до­во­го вос­пи­та­ния де­ти долж­ны бы­ли ра­бо­тать на по­лях и в ре­меслен­ных мас­тер­ских, об­слу­жи­вать се­бя, уха­жи­вать за ста­ри­ка­ми (в этих це­лях Лепелетье пред­ла­гал объ­е­ди­нить ин­тер­на­ты с при­юта­ми для пре­ста­ре­лых).

В про­грам­му на­чаль­но­го обу­че­ния пред­по­ла­га­лось вклю­чать рас­ска­зы из ис­то­рии ре­во­лю­ции, по­ня­тие о кон­сти­ту­ции, ос­но­вы мо­ра­ли; пре­по­да­ва­ние ре­ли­гии ис­клю­ча­лось. В та­ком вос­пи­та­нии Лепелетье ви­дел путь об­нов­ле­ния об­ще­ст­ва, свя­зы­вал с ним уто­пические на­де­ж­ды на унич­то­же­ние ни­ще­ты, смяг­че­ние и да­же пре­одо­ле­ние со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва. Лепелетье, как и Кон­дор­се, вы­де­лял 3 выс­шие сту­пе­ни об­ра­зо­ва­ния: сред­ние шко­лы, институты и ли­цеи, ку­да бу­дут при­ни­мать­ся уча­щие­ся по кон­кур­су и сти­пен­диа­ты. Про­ект Лепелетье был одоб­рен М. Ро­бес­пь­е­ром , об­су­ж­дал­ся в Кон­вен­те (июль 1793 года), бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о соз­да­нии «до­мов национального вос­пи­та­ния» (без обя­зательного по­ме­ще­ния де­тей в ин­тер­нат), но спус­тя 2 месяца от­ме­не­но.

Сочинения:

Œuvres. Brux., 1834;

План на­цио­наль­но­го вос­пи­та­ния // Пе­да­го­ги­че­ские идеи Ве­ли­кой фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. М., 1926