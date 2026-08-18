ЛЕПЕЛЕТЬЕ ЛУИ МИШЕЛЬ
ЛЕПЕЛЕТЬЕ (Лепелетье де Сен-Фаржо) ЛУИ МИШЕЛЬ - деятель Французской революции XVIII века.
Из аристократической семьи, сын председателя Парижского суда. С 1777 года работал адвокатом, в 1785 году занял отцовский пост. В 1789 году избран в Генеральные штаты от дворянства, в июле 1789 года перешёл на сторону третьего сословия. Голосовал за отмену дворянских привилегий. В июне - июле 1790 года председатель Учредительного собрания. В 1792 году избран в Конвент. Член Якобинского клуба. В январе 1793 года голосовал за казнь Людовика XVI. Смертельно ранен роялистом.
Лепелетье - автор составленного в духе идей Ж.Ж. Руссо «Плана национального воспитания» (1793), предусматривавшего введение всеобщего начального бесплатного образования детей. Критикуя представленный Комитетом по народному образованию проект, в основе которого лежали идеи М.Ж. Кондорсе, Лепелетье считал необходимым охватить всех детей унифицированной системой государственного начального образования и воспитания. Он предлагал создать «дома национального воспитания» (с интернатами; для мальчиков 5-12 лет, девочек 5-11 лет), финансирование которых осуществлять в значительной мере благодаря специальному налогу (главным образом за счёт богатых). За отказ поместить ребёнка в интернат родители лишались бы гражданских прав и подвергались штрафам. В целях трудового воспитания дети должны были работать на полях и в ремесленных мастерских, обслуживать себя, ухаживать за стариками (в этих целях Лепелетье предлагал объединить интернаты с приютами для престарелых).
В программу начального обучения предполагалось включать рассказы из истории революции, понятие о конституции, основы морали; преподавание религии исключалось. В таком воспитании Лепелетье видел путь обновления общества, связывал с ним утопические надежды на уничтожение нищеты, смягчение и даже преодоление социального неравенства. Лепелетье, как и Кондорсе, выделял 3 высшие ступени образования: средние школы, институты и лицеи, куда будут приниматься учащиеся по конкурсу и стипендиаты. Проект Лепелетье был одобрен М. Робеспьером, обсуждался в Конвенте (июль 1793 года), было принято решение о создании «домов национального воспитания» (без обязательного помещения детей в интернат), но спустя 2 месяца отменено.
Сочинения:
Œuvres. Brux., 1834;
План национального воспитания // Педагогические идеи Великой французской революции. М., 1926