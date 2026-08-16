ЛЕПЕ ДИЕГО ДЕ

О ранних годах жизни Диего де Лепе практически не сохранилось сведений. Известно, что он родился в 1460 г. в Палос-де-ла-Фронтера. Последующую жизнь Л. связал с морскими путешествиями и исследованием неизвестных земель Вест-Индии.

Экспедиция в Южную Америку

В 1499 г. Л. предпринял экспедицию в Вест-Индию, однако она провалилась. Однако неудача не остановила Л. и уже в конце года он начал подготовку новой экспедиции. В качестве маршрута был взят маршрут В.Я. Пинсона.

В середине декабря 1499 г., снарядив два судна, Л. отправился из порта Палос, располагавшегося в южной Испании, к заветной цели. Корабли прошли огромное расстояние и уже 12 февраля 1500 г. оказались у берегов Южной Америки (земли современной Бразилии), после чего отправились в южном направлении. Дойти им удалось до мыса Сан-Агустин (назван Л. в честь Св. Августина). Исследованию подверглись около 250 км побережья современной Бразилии. Члены экспедиции пришли к заключению, что побережье Южной Америки тянется на юго-запад. В дальнейшем отряд направился на север и северо-восток, следуя вдоль берегов Южной Америки, которое ранее изучил В.Я. Пинсон. Здесь Л. столкнулся с туземными племенами, которые уже имели опыт общения с колонизаторами и оказали ожесточенное сопротивление. Л. потерял 11 человек.

В апреле 1500 г. Л. поднялся вверх по Амазонке. Затем суда добрались до берегов Венесуэлы и достигли залива Париа о-ва Тринидад. Здесь они так же встретили сопротивление индейцев.

В 1500 г. Л. нанес на карту побережье пройденных земель, включая берега современной Суринам, дал названия открытым мысам. Плененные туземцы были отправлены в Испанию. Осенью 1500 г. экспедиция вернулась домой, изучив около 500 км восточного побережья Южной Америки.

Подготовка новой экспедиции

Л. не остановился в своих намерениях по исследованию Вест-Индии. Как только он возвратился на Родину, сразу занялся подготовкой новой экспедиции. Однако его планам так и не суждено было осуществиться. Он умер в 1515 г. в Португалии во время ее подготовки.