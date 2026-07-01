ЛЕПАНТО
ЛЕПАНТО - средневековое название города Нафпактос на северном берегу залива Патраикос.
Близ которого 7.10.1571 года произошло крупное сражение между турецким и объединённым христианским флотами. Сражению предшествовали захват турками венецианских торговых пунктов в Морее, на Кипре и на островах Эгейского моря, установление турецкого сюзеренитета над Алжиром. Для противостояния турецкой экспансии 20.5.1571 года была создана Священная лига в составе испанской монархии, папы Пия V (1566-1572 годы), Венеции и других итальянских государств.
Флот лиги (главную ударную силу которого составили 208 галер) под командованием дона Хуана Австрийского обнаружил турецкие силы во главе с Али-пашой Муэдином-заде (275 галер) в заливе Патраикос и атаковал его. Сражение, имевшее форму отд. ожесточённых схваток, завершилось полной победой христиан. Потери турок составили 30 тысяч человек убитыми и ранеными, 3 тысячи человек попали в плен. Христиане захватили или потопили практически весь турецкий флот (спаслись лишь 35 судов), освободили 15 тысяч невольников, использовавшихся в качестве гребцов на галерах. Флагманский корабль Али-паши Муэдина-заде был взят на абордаж, сам Али-паша Муэдин-заде погиб.
Победа при Лепанто позволила развеять миф о непобедимости турок, однако не повлияла на исход противоборства между христианскими государствами и Османской империей (по договору 1573 года Венеция уступила последней Кипр, в 1574 году туркам был возвращён Тунис, захваченный годом ранее Хуаном Австрийским). Битва при Лепанто - последнее крупное сражение парусно-гребных флотов.