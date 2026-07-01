ЛЕПАНТО

ЛЕПАНТО - средневековое название города Нафпактос на северном берегу залива Патраикос.

Близ ко­то­ро­го 7.10.1571 года про­изош­ло круп­ное сра­же­ние ме­ж­ду ту­рец­ким и объ­е­ди­нён­ным хри­сти­ан­ским фло­та­ми. Сра­же­нию пред­ше­ст­во­ва­ли за­хват тур­ка­ми ве­не­ци­ан­ских тор­го­вых пунк­тов в Мо­рее, на Ки­пре и на ост­ро­вах Эгей­ско­го моря, ус­та­нов­ле­ние турецкого сю­зе­ре­ни­те­та над Ал­жи­ром. Для про­ти­во­стоя­ния турецкой экс­пан­сии 20.5.1571 года бы­ла соз­да­на Свя­щен­ная ли­га в со­ста­ве испанской мо­нар­хии, па­пы Пия V (1566-1572 годы), Ве­не­ции и других итальянских го­су­дарств.

Флот ли­ги (главную удар­ную си­лу ко­то­ро­го со­ста­ви­ли 208 га­лер) под ко­мандованием до­на Хуа­на Ав­ст­рий­ско­го об­на­ру­жил турецкие си­лы во гла­ве с Али-па­шой Му­эди­ном-за­де (275 галер) в заливе Пат­раи­кос и ата­ко­вал его. Сра­же­ние, имев­шее фор­му отд. ожес­то­чён­ных схва­ток, за­вер­ши­лось пол­ной по­бе­дой хри­сти­ан. По­те­ри ту­рок со­ста­ви­ли 30 тысяч человек уби­ты­ми и ра­не­ны­ми, 3 тысячи человек по­па­ли в плен. Хри­стиа­не за­хва­ти­ли или по­то­пи­ли прак­ти­че­ски весь турецкий флот (спас­лись лишь 35 су­дов), ос­во­бо­ди­ли 15 тысяч не­воль­ни­ков, ис­поль­зо­вав­ших­ся в ка­че­ст­ве греб­цов на га­ле­рах. Флаг­ман­ский ко­рабль Али-па­ши Му­эди­на-за­де был взят на абор­даж, сам Али-па­ша Му­эдин-за­де по­гиб.

По­бе­да при Лепанто по­зво­ли­ла раз­ве­ять миф о не­по­бе­ди­мо­сти ту­рок, од­на­ко не по­влия­ла на ис­ход про­ти­во­бор­ст­ва ме­ж­ду хри­сти­ан­ски­ми го­су­дар­ст­ва­ми и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей (по до­го­во­ру 1573 года Ве­не­ция ус­ту­пи­ла по­след­ней Кипр, в 1574 году тур­кам был воз­вра­щён Ту­нис, за­хва­чен­ный го­дом ра­нее Хуа­ном Ав­ст­рий­ским). Бит­ва при Лепанто - по­след­нее круп­ное сра­же­ние па­рус­но-греб­ных фло­тов.

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