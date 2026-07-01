ЛЕОВИГИЛЬД
ЛЕОВИГИЛЬД - Лиувигильд, король вестготов в 568-586 годах.
До 572/573 годов правил совместно с братом Лиувой I. Стремился объединить под властью Вестготского королевства всю территорию Пиренейского полуострова. В 570-572 годах захватил находившиеся под контролем Византии города Асидона (ныне Медина-Сидония), Малака (ныне Малага) и Кордова. Подчинил северо-западные районы полуострова, населённые астурами и кантабрами; в 581 году предпринял поход против васконов и занял значительную часть их земель. В 584/585 годах разгромил войско свевов и присоединил их королевство. В 579-585 годах усмирял восстание своего сына Герменегильда (умер в 585 году), который после женитьбы на дочери франкского короля Сигиберта I (561-575 годы) перешёл в ортодоксальное христианство и получил поддержку испано-римской знати. В конце правления пресёк попытку франкского короля Гунтрамна (561-592 годы) захватить Септиманию.
Леовигильд проводил политику укрепления королевской власти и внутренней консолидации государства. Установил пышный дворцовый церемониал (во многом заимствованный из византийской практики), начал чеканить золотые монеты со своим именем и изображением, сделал город Толедо столицей королевства. Желая обеспечить твёрдый порядок престолонаследия, назначил соправителями своих сыновей. Создал 8 провинций (579), во главе которых были поставлены королевские представители. Провёл новую кодификацию вестготского права, составил «Пересмотренный кодекс» (Codex Revisus), многие положения которого были направлены на уравнение в правах вестготов и испано-римлян. Стремился объединить своих подданных в рамках единой арианской Церкви (смотри Арианство), в 580 году созвал в Толедо арианский собор, на котором рассматривался вопрос об обращении испано-римлян в арианство. Жестоко преследовал ортодоксальных христиан.