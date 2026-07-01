ЛЕОВИГИЛЬД

ЛЕОВИГИЛЬД - Лиувигильд, король вестготов в 568-586 годах.

До 572/573 годов пра­вил совместно с бра­том Лиу­вой I. Стре­мил­ся объ­е­ди­нить под вла­стью Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва всю тер­ри­то­рию Пи­ре­ней­ско­го полуострова. В 570-572 годах за­хва­тил на­хо­див­шие­ся под кон­тро­лем Ви­зан­тии го­ро­да Аси­до­на (ны­не Ме­ди­на-Си­до­ния), Ма­ла­ка (ны­не Ма­ла­га) и Кор­до­ва. Под­чи­нил северо-западные рай­оны по­лу­ост­ро­ва, на­се­лён­ные ас­ту­ра­ми и кан­таб­ра­ми; в 581 году пред­при­нял по­ход про­тив вас­ко­нов и за­нял зна­чительную часть их зе­мель. В 584/585 годах раз­гро­мил вой­ско све­вов и при­сое­ди­нил их ко­ро­лев­ст­во. В 579-585 годах ус­ми­рял вос­ста­ние сво­его сы­на Гер­ме­не­гиль­да (умер в 585 году), ко­то­рый по­сле же­нить­бы на до­че­ри франк­ско­го ко­ро­ля Си­ги­бер­та I (561-575 годы) пе­ре­шёл в ор­то­док­саль­ное хри­сти­ан­ст­во и по­лу­чил под­держ­ку испано-римской зна­ти. В кон­це прав­ле­ния пре­сёк по­пыт­ку франк­ско­го ко­ро­ля Гун­трам­на (561-592 годы) за­хва­тить Сеп­ти­ма­нию.

Леовигильд про­во­дил по­ли­ти­ку ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти и внутренней кон­со­ли­да­ции го­су­дар­ст­ва. Ус­та­но­вил пыш­ный двор­цо­вый це­ре­мо­ни­ал (во мно­гом за­им­ст­во­ван­ный из ви­зантийской прак­ти­ки), на­чал че­ка­нить зо­ло­тые мо­не­ты со сво­им име­нем и изо­бра­же­ни­ем, сде­лал город То­ле­до сто­ли­цей ко­ро­лев­ст­ва. Же­лая обес­пе­чить твёр­дый по­ря­док пре­сто­ло­нас­ле­дия, на­зна­чил со­пра­ви­те­ля­ми сво­их сы­но­вей. Соз­дал 8 про­вин­ций (579), во гла­ве ко­то­рых бы­ли по­став­ле­ны ко­ро­лев­ские пред­ста­ви­те­ли. Про­вёл но­вую ко­ди­фи­ка­цию вест­гот­ско­го пра­ва, со­ста­вил «Пе­ре­смот­рен­ный ко­декс» (Codex Revisus), многие по­ложе­ния ко­то­ро­го бы­ли на­прав­ле­ны на урав­не­ние в пра­вах вест­го­тов и ис­па­но-рим­лян. Стре­мил­ся объ­е­ди­нить сво­их под­дан­ных в рам­ках еди­ной ари­ан­ской Церк­ви (смотри Ари­ан­ст­во), в 580 году со­звал в То­ле­до ари­ан­ский со­бор, на ко­то­ром рас­смат­ри­вал­ся во­прос об об­ра­ще­нии ис­па­но-рим­лян в ари­ан­ст­во. Жес­то­ко пре­сле­до­вал ор­то­док­саль­ных хри­сти­ан.