«ЛЕОПОЛЬДИНА»

«ЛЕОПОЛЬДИНА» - национальная академия наук Германии.

Ос­но­ва­на в 1652 году в Швайн­фур­те че­тырь­мя немецкими вра­ча­ми и ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­ля­ми как Германская ака­де­мия ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­лей «Ле­о­поль­ди­на» (Deutsche Akademie der Na­tur­forscher Leopoldina) по об­раз­цу итальянских гу­ма­ни­тар­ных ака­де­мий. В 1687 году император Ле­о­польд I ут­вер­дил её под названием «Ака­де­мия Свя­щен­ной Рим­ской им­пе­рии име­ни им­пе­ра­то­ра Ле­о­поль­да для на­блю­де­ния при­ро­ды» и дал ей ши­ро­кие пра­ва и при­ви­ле­гии. Ака­де­мия ме­ня­ла ме­сто сво­его пре­бы­ва­ния в за­ви­си­мо­сти от мес­та жи­тель­ст­ва её пре­зи­ден­та . С 1878 года в городе Гал­ле. Современный ста­тус с 2008 года.

С 1903 года сре­ди ака­де­ми­ков «Леопольдины» - 168 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии , в т. ч. российские учё­ные: фи­зи­ки Н.Г. Ба­сов, П.Л. Ка­пи­ца, Л.Д. Лан­дау, А.М. Про­хо­ров, И.Е. Тамм; хи­мик Н.Н. Се­мё­нов; фи­зио­лог И.П. Пав­лов. Чле­на­ми «Леопольдины» в раз­ное вре­мя со­стоя­ли российские учё­ные: князь Д.А. Го­ли­цын (из­бран в 1795 году), княгиня Е.Р. Даш­ко­ва (1789), граф А.Н. Де­ми­дов (1852, смотри в статье Де­ми­до­вы), ма­те­ма­ти­ки П.С. Алек­сан­д­ров (1959), Б.Н. Де­ло­не (1962), А.Н. Кол­мо­го­ров (1959), О.А. Ла­ды­жен­ская (1985); па­то­ло­ги Н.Н. Анич­ков (1960), И.В. Да­вы­дов­ский (1963); зоо­ло­ги Г.П. Де­мен­ть­ев (1955), А.В. Ива­нов (1959); мик­ро­био­лог А.М. Без­ред­ка (1932), ви­ру­со­лог М.П. Чу­ма­ков (1968), бо­та­ник Х.Я. Го­би (1890), био­лог Н.В. Ти­мо­фе­ев-Ре­сов­ский (1940), фи­зио­лог Б.П. Баб­кин (1932); ге­не­ти­ки Н.И. Ва­ви­лов (1925), Н.П. Ду­би­нин (1958); хи­рург Б.В. Пет­ров­ский (1966), хи­ми­ки И.Н. На­за­ров (1955), А.Н. Не­смея­нов (1958); аг­ро­хи­мик Д.Н. Пря­ниш­ни­ков (1925), био­хи­ми­ки А.А. Ба­ев (1973), А.Н. Бах (1928), А.Н. Бе­ло­зер­ский (1971), А.Д. Мир­за­бе­ков (1999), А.И. Опа­рин (1956), А.С. Спи­рин (1974), В.А. Эн­гель­гардт (1957); гео­лог А.П. Кар­пин­ский (1925), фи­зи­ки Д.И. Бло­хин­цев (1964), В.-А.С. Бо­ро­вик-Ро­ма­нов (1984), А.Ф. Иоф­фе (1958), Г.Н. Флё­ров (1981); фи­зи­ко­хи­ми­ки В.И. Голь­дан­ский (1976), Б.В. Де­ря­гин (1974); фи­зи­ко­гео­граф И.П. Ге­ра­си­мов (1964), ас­тро­ном Ф.А. Бре­ди­хин (1883), ми­не­ра­лог А.Г. Бе­тех­тин (1962); пи­са­тель М.М. Хе­ра­сков (1781) и др.

В 2009 году в со­став «Леопольдины» вхо­дят 1300 ака­де­ми­ков, ра­бо­таю­щих в об­лас­ти ес­тественных на­ук, в т. ч. свыше 30 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской премии: хи­ми­ки Ж.М. Лен, Р. Хоф­ман, Р. Ху­бер, Г. Эртль; био­хи­ми­ки Г. Бло­бел, К. Вю­т­рих; био­фи­зик И. Дай­зен­хо­фер, био­лог С. Брен­нер; фи­зи­ки Н. Блом­бер­ген, В. Кет­тер­ле, К. фон Клит­цинг и др.

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