«ЛЕОПОЛЬДИНА»
«ЛЕОПОЛЬДИНА» - национальная академия наук Германии.
Основана в 1652 году в Швайнфурте четырьмя немецкими врачами и естествоиспытателями как Германская академия естествоиспытателей «Леопольдина» (Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina) по образцу итальянских гуманитарных академий. В 1687 году император Леопольд I утвердил её под названием «Академия Священной Римской империи имени императора Леопольда для наблюдения природы» и дал ей широкие права и привилегии. Академия меняла место своего пребывания в зависимости от места жительства её президента. С 1878 года в городе Галле. Современный статус с 2008 года.
С 1903 года среди академиков «Леопольдины» - 168 лауреатов Нобелевской премии, в т. ч. российские учёные: физики Н.Г. Басов, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, А.М. Прохоров, И.Е. Тамм; химик Н.Н. Семёнов; физиолог И.П. Павлов. Членами «Леопольдины» в разное время состояли российские учёные: князь Д.А. Голицын (избран в 1795 году), княгиня Е.Р. Дашкова (1789), граф А.Н. Демидов (1852, смотри в статье Демидовы), математики П.С. Александров (1959), Б.Н. Делоне (1962), А.Н. Колмогоров (1959), О.А. Ладыженская (1985); патологи Н.Н. Аничков (1960), И.В. Давыдовский (1963); зоологи Г.П. Дементьев (1955), А.В. Иванов (1959); микробиолог А.М. Безредка (1932), вирусолог М.П. Чумаков (1968), ботаник Х.Я. Гоби (1890), биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский (1940), физиолог Б.П. Бабкин (1932); генетики Н.И. Вавилов (1925), Н.П. Дубинин (1958); хирург Б.В. Петровский (1966), химики И.Н. Назаров (1955), А.Н. Несмеянов (1958); агрохимик Д.Н. Прянишников (1925), биохимики А.А. Баев (1973), А.Н. Бах (1928), А.Н. Белозерский (1971), А.Д. Мирзабеков (1999), А.И. Опарин (1956), А.С. Спирин (1974), В.А. Энгельгардт (1957); геолог А.П. Карпинский (1925), физики Д.И. Блохинцев (1964), В.-А.С. Боровик-Романов (1984), А.Ф. Иоффе (1958), Г.Н. Флёров (1981); физикохимики В.И. Гольданский (1976), Б.В. Дерягин (1974); физикогеограф И.П. Герасимов (1964), астроном Ф.А. Бредихин (1883), минералог А.Г. Бетехтин (1962); писатель М.М. Херасков (1781) и др.
В 2009 году в состав «Леопольдины» входят 1300 академиков, работающих в области естественных наук, в т. ч. свыше 30 лауреатов Нобелевской премии: химики Ж.М. Лен, Р. Хофман, Р. Хубер, Г. Эртль; биохимики Г. Блобел, К. Вютрих; биофизик И. Дайзенхофер, биолог С. Бреннер; физики Н. Бломберген, В. Кеттерле, К. фон Клитцинг и др.