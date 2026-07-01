ЛЕОПОЛЬД II БЕЛЬГИЯ
ЛЕОПОЛЬД II БЕЛЬГИЯ, Леопольд Людовик Филипп Мария Виктор - король бельгийцев.
Из династии Саксен-Кобург-Гота, сын короля бельгийцев Леопольда I. В 1853 году женился на Марии Генриетте Анне Габсбург, благодаря чему породнился с австрийским правящим домом. До вступления на престол в декабре 1865 года много путешествовал, посетил Ближний Восток, Индию, Китай. Вынашивал планы повышения международного статуса Бельгии путём приобретения обширных колониальных владений. В 1870-х годах приступил к их реализации. Созвал в Брюсселе Международную географическую конференцию 1876 года, главной задачей которой была подготовка почвы для бельгийской экспансии в Центральную Африку. На правах «покровителя» конференции вскоре организовал и возглавил Международную африканскую ассоциацию (с 1880-х годов получила наименование Международная ассоциация Конго; МАК).
В 1878 году инициировал создание бельгийской компании «Комитет по изучению Верхнего Конго», эмиссары которой в последующие годы установили контроль над левобережьем реки Конго. Берлинская конференция 1884-1885 годов признала Леопольда II сувереном захваченных территорий, получивших название «Независимое государство Конго» (НГК). Находившееся под управлением МАК «Независимое государство Конго» являлось личным владением Леопольда II. Хищническая эксплуатация ресурсов колонии и жестокое обращение с её населением вызывали широкие международные протесты. В 1908 году Леопольд II уступил права на НГК бельгийскому государству. НГК получило статус бельгийской колонии (смотри Бельгийское Конго).
После смерти Леопольда II ему наследовал племянник Альберт I.