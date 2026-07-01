ЛЕОПОЛЬД II БЕЛЬГИЯ

ЛЕОПОЛЬД II БЕЛЬГИЯ, Ле­о­польд Лю­до­вик Фи­липп Ма­рия Вик­тор - король бельгийцев.

Из ди­на­стии Сак­сен-Ко­бург-Го­та, сын ко­ро­ля бель­гий­цев Ле­о­поль­да I . В 1853 году же­нил­ся на Ма­рии Ген­ри­ет­те Ан­не Габс­бург, бла­го­да­ря че­му по­род­нил­ся с австрийским пра­вя­щим до­мом. До всту­п­ле­ния на пре­стол в декабре 1865 года мно­го пу­теше­ст­во­вал, по­се­тил Ближ­ний Вос­ток, Ин­дию, Ки­тай. Вы­на­ши­вал пла­ны по­вы­ше­ния ме­ж­ду­народного ста­ту­са Бель­гии пу­тём при­об­ре­те­ния об­шир­ных ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний. В 1870-х годах при­сту­пил к их реа­ли­за­ции. Со­звал в Брюс­се­ле Ме­ж­ду­народную гео­гра­фическую кон­фе­рен­цию 1876 года, главной за­да­чей ко­то­рой бы­ла под­го­тов­ка поч­вы для бельгийской экс­пан­сии в Центральную Аф­ри­ку. На пра­вах «по­кро­ви­те­ля» кон­фе­рен­ции вско­ре ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил Ме­ж­ду­народную африканскую ас­со­циа­цию (с 1880-х годов по­лу­чи­ла наи­ме­но­ва­ние Ме­ж­ду­народная ас­со­циа­ция Кон­го; МАК).

В 1878 году ини­ции­ро­вал соз­да­ние бельгийской ком­па­нии «Комитет по изу­че­нию Верх­не­го Кон­го», эмис­са­ры ко­то­рой в по­сле­дую­щие го­ды ус­та­но­ви­ли кон­троль над ле­во­бе­режь­ем реки Кон­го. Бер­лин­ская кон­фе­рен­ция 1884-1885 годов при­зна­ла Леопольда II су­ве­ре­ном за­хва­чен­ных тер­ри­то­рий, по­лучив­ших название « Не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во Кон­го» (НГК). На­хо­див­шее­ся под управ­ле­ни­ем МАК «Не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во Кон­го» яв­ля­лось лич­ным вла­де­ни­ем Леопольда II. Хищ­ни­че­ская экс­плуа­та­ция ре­сур­сов ко­ло­нии и жес­то­кое об­ра­ще­ние с её на­се­ле­ни­ем вы­зы­ва­ли ши­ро­кие ме­ж­ду­народные про­тес­ты. В 1908 году Леопольд II ус­ту­пил пра­ва на НГК бельгийскому го­су­дар­ст­ву. НГК по­лу­чи­ло ста­тус бельгийской ко­ло­нии (смотри Бель­гий­ское Кон­го).

По­сле смер­ти Леопольда II ему на­сле­до­вал пле­мян­ник Аль­берт I.