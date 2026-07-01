ЛЕОПОЛЬД II

ЛЕОПОЛЬД II - император Священной Римской империи.

Из Габс­бург­ско-Ло­та­ринг­ской ди­на­стии (смотри Габс­бур­ги ), тре­тий сын императора Фран­ца I и Ма­рии Те­ре­зии, брат Ио­си­фа II и французской ко­ро­ле­вы Ма­рии Ан­туа­нет­ты. В 1765-1790 годах великий гер­цог Тос­кан­ский. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком кон­сти­туционного го­су­дар­ст­ва, про­вёл в гер­цог­ст­ве ряд ре­форм в ду­хе про­све­щён­но­го аб­со­лю­тиз­ма , на­прав­лен­ных на раз­ви­тие сельского хозяйства, ма­ну­фак­тур­но­го про­изводства и тор­гов­ли. По­сле смер­ти Ио­си­фа II при­нял на се­бя управ­ле­ние мо­нар­хи­ей Габс­бур­гов. Под­пи­сал с Прус­си­ей Рей­хен­бах­скую кон­вен­цию 1790 года, ли­к­ви­ди­ро­вав­шую уг­ро­зу вой­ны ме­ж­ду дву­мя дер­жа­ва­ми. Ко­ро­но­ван императора Свя­щен­ной Римской им­пе­рии 30.9.1790 года. Для уми­ро­тво­ре­ния австрийского дво­рян­ст­ва и кли­ра, а так­же жи­те­лей Венг­рии и Австрийских Ни­дер­лан­дов от­ме­нил ряд ре­форм Ио­си­фа II и ук­ре­пил сис­те­му управ­ле­ния вла­де­ния­ми Габ­сбур­гов. За­вер­шил вой­ну с Тур­ци­ей, ко­то­рую Ав­ст­рия ве­ла в сою­зе с Рос­си­ей в 1788-1790 годах, и за­клю­чил Сис­тов­ский мир­ный до­го­вор 1791 года. На­ме­ре­ва­ясь на­чать во­енные дей­ст­вия про­тив ре­во­люционной Фран­ции, под­пи­сал Пиль­ниц­кую дек­ла­ра­цию 1791 года и всту­пил в со­юз с Прус­си­ей (февраль 1792 года), но не ус­пел осу­ще­ст­вить эти пла­ны.