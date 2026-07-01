ЛЕОПОЛЬД II
ЛЕОПОЛЬД II - император Священной Римской империи.
Из Габсбургско-Лотарингской династии (смотри Габсбурги), третий сын императора Франца I и Марии Терезии, брат Иосифа II и французской королевы Марии Антуанетты. В 1765-1790 годах великий герцог Тосканский. Будучи сторонником конституционного государства, провёл в герцогстве ряд реформ в духе просвещённого абсолютизма, направленных на развитие сельского хозяйства, мануфактурного производства и торговли. После смерти Иосифа II принял на себя управление монархией Габсбургов. Подписал с Пруссией Рейхенбахскую конвенцию 1790 года, ликвидировавшую угрозу войны между двумя державами. Коронован императора Священной Римской империи 30.9.1790 года. Для умиротворения австрийского дворянства и клира, а также жителей Венгрии и Австрийских Нидерландов отменил ряд реформ Иосифа II и укрепил систему управления владениями Габсбургов. Завершил войну с Турцией, которую Австрия вела в союзе с Россией в 1788-1790 годах, и заключил Систовский мирный договор 1791 года. Намереваясь начать военные действия против революционной Франции, подписал Пильницкую декларацию 1791 года и вступил в союз с Пруссией (февраль 1792 года), но не успел осуществить эти планы.