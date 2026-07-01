ЛЕОПОЛЬД I ФРИДРИХ

ЛЕОПОЛЬД I ФРИДРИХ Ге­орг Хри­сти­ан - король бельгийцев.

Из ди­на­стии Сак­сен-Ко­бург-Го­та, млад­ший сын гер­цо­га Сак­сен-Ко­бург-За­аль­фельд­ско­го Фран­ца. Отец ко­ро­ля бель­гий­цев Ле­о­поль­да II . В 1796 году по­сле всту­п­ле­ния в брак се­ст­ры Юлиа­ны Ген­ри­ет­ты Уль­ри­ки с це­са­ре­ви­чем Кон­стан­ти­ном Пав­ло­ви­чем но­ми­наль­но за­чис­лен на служ­бу в российскую ар­мию в зва­нии ка­пи­та­на, в 1799 году пе­ре­ве­дён в лейб-гвардии Из­май­лов­ский полк в зва­нии под­пол­ков­ни­ка, в 1801 году - пол­ков­ник лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка. В 1803 году по­лу­чил зва­ние ге­не­рал-май­о­ра. На­хо­дил­ся в сви­те императора Алек­сан­д­ра I во вре­мя Аустер­лиц­ко­го сра­же­ния 1805 года. По­сле ок­ку­па­ции княжества Сак­сен-Ко­бург-За­аль­фельд вой­ска­ми На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та в 1806 году от­ка­зал­ся от пред­ло­же­ния пе­рей­ти на служ­бу во французскую ар­мию. Уча­ст­во­вал во Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года. В 1808 году со­про­во­ж­дал Алек­сан­д­ра I в по­езд­ке в Эр­фурт на пе­ре­го­во­ры с На­по­ле­о­ном I. В 1809 году по на­стоя­нию по­след­не­го ос­та­вил российскую служ­бу и вер­нул­ся на ро­ди­ну. Не при­нял пред­ло­жен­ную ему долж­ность адъ­ю­тан­та франц. им­пе­ра­то­ра.

В 1813 году вер­нул­ся на российскую служ­бу, на­зна­чен ко­ман­ди­ром лейб-гвардии Ки­ра­сир­ско­го пол­ка. От­ли­чил­ся в Кульм­ском сра­же­нии 1813 года, Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 года и др. В 1814 году про­из­ве­дён в ге­не­рал-лей­те­нан­ты, с ию­ня 1815 года ко­ман­до­вал 1-й улан­ской ди­ви­зи­ей. В 1816 году ос­та­вил служ­бу в российской ар­мии. В том же го­ду всту­пил в брак с до­че­рью прин­ца-ре­ген­та, бу­ду­ще­го ко­ро­ля Ве­ли­ко­бри­та­нии Ге­ор­га IV Шар­лот­той Ав­гу­стой (в 1817 году умер­ла при ро­дах). Про­из­ве­дён в ге­не­ра­лы британской ар­мии, член Па­ла­ты лор­дов. В 1830 году от­верг пред­ло­же­ние ев­ропейских дер­жав при­нять греческую ко­ро­ну, со­слав­шись на от­сут­ст­вие во­ле­изъ­яв­ле­ния по это­му во­про­су греческого на­ро­да.

По­сле об­ра­зо­ва­ния в 1830 году не­за­ви­си­мо­го бельгийского го­су­дар­ст­ва из­бран на бельгийский пре­стол. 21.7.1831 года ко­ро­но­вал­ся как ко­роль бель­гий­цев. В 1832 году же­нил­ся на до­че­ри французского ко­ро­ля Луи Фи­лип­па прин­цес­се Луи­зе (1812-1850 годы). По­ли­ти­ка Леопольда I спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции мо­ло­до­го бельгийского го­су­дар­ст­ва, ук­ре­п­ле­нию его меж­ду­народных по­зи­ций. Про­во­дил курс на тес­ный со­юз с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей, спо­соб­ст­во­вал уре­гу­ли­ро­ва­нию от­но­ше­ний с Ни­дер­лан­да­ми. Имел ре­пу­та­цию «об­раз­цо­во­го кон­сти­ту­ци­он­но­го мо­нар­ха».