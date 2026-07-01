ЛЕОПОЛЬД I ФРИДРИХ
ЛЕОПОЛЬД I ФРИДРИХ Георг Христиан - король бельгийцев.
Из династии Саксен-Кобург-Гота, младший сын герцога Саксен-Кобург-Заальфельдского Франца. Отец короля бельгийцев Леопольда II. В 1796 году после вступления в брак сестры Юлианы Генриетты Ульрики с цесаревичем Константином Павловичем номинально зачислен на службу в российскую армию в звании капитана, в 1799 году переведён в лейб-гвардии Измайловский полк в звании подполковника, в 1801 году - полковник лейб-гвардии Конного полка. В 1803 году получил звание генерал-майора. Находился в свите императора Александра I во время Аустерлицкого сражения 1805 года. После оккупации княжества Саксен-Кобург-Заальфельд войсками Наполеона I Бонапарта в 1806 году отказался от предложения перейти на службу во французскую армию. Участвовал во Фридландском сражении 1807 года. В 1808 году сопровождал Александра I в поездке в Эрфурт на переговоры с Наполеоном I. В 1809 году по настоянию последнего оставил российскую службу и вернулся на родину. Не принял предложенную ему должность адъютанта франц. императора.
В 1813 году вернулся на российскую службу, назначен командиром лейб-гвардии Кирасирского полка. Отличился в Кульмском сражении 1813 года, Лейпцигском сражении 1813 года и др. В 1814 году произведён в генерал-лейтенанты, с июня 1815 года командовал 1-й уланской дивизией. В 1816 году оставил службу в российской армии. В том же году вступил в брак с дочерью принца-регента, будущего короля Великобритании Георга IV Шарлоттой Августой (в 1817 году умерла при родах). Произведён в генералы британской армии, член Палаты лордов. В 1830 году отверг предложение европейских держав принять греческую корону, сославшись на отсутствие волеизъявления по этому вопросу греческого народа.
После образования в 1830 году независимого бельгийского государства избран на бельгийский престол. 21.7.1831 года короновался как король бельгийцев. В 1832 году женился на дочери французского короля Луи Филиппа принцессе Луизе (1812-1850 годы). Политика Леопольда I способствовала консолидации молодого бельгийского государства, укреплению его международных позиций. Проводил курс на тесный союз с Великобританией и Францией, способствовал урегулированию отношений с Нидерландами. Имел репутацию «образцового конституционного монарха».