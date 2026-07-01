ЛЕОНТОВИЧ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

ЛЕОНТОВИЧ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - украинский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, общественный деятель, педагог .

Сын сель­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1899 году окон­чил ду­хов­ную се­ми­на­рию в Ка­ме­нец-По­доль­ске. Музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил на кур­сах при Санкт-Пе­тербургской при­двор­ной ка­пел­ле (1903-1904 годы; сдал эк­за­мен на зва­ние ре­ген­та), брал ча­ст­ные уро­ки ком­по­зи­ции у Б.Л. Явор­ского (1909-1914 годы). Ра­бо­тал народным учи­те­лем в Чу­ко­ве (1899-1902 годы), учи­те­лем пе­ния в Вин­ни­це, Тав­ро­ве, Туль­чи­не (1902-1914 годы). Ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель народных хо­ров, в 1919 году ор­га­ни­зо­вал 1-й рес­пуб­ли­кан­ский сим­фо­нический ор­кестр. В 1918-1920 годах пре­по­да­вал в консерватории и Музыкально-дра­ма­тическом институте имени Н.В. Лы­сен­ко в Кие­ве. Убит при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах.

Ав­тор клас­сических хо­ро­вых об­ра­бо­ток украинских народных пе­сен (все­го свыше 150), сре­ди ко­то­рых наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зу­ют­ся «Щед­рик», «Ду­да­рик», «Пря­ля». Ока­зал влия­ние на раз­ви­тие профессиональной украинской му­зы­ки. Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Празд­ник ру­са­лок» (за­вер­ше­на М.М. Ско­риком; 1977, Ки­ев); Ли­тур­гия Ио­ан­на Зла­то­ус­та ; хо­ро­вые по­эмы - «Ле­до­ход», «Ле­ген­да», «Моя пес­ня», «Лет­ние то­на». Со­ста­ви­тель сборников народных пе­сен.