ЛЕОНТОВИЧ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЛЕОНТОВИЧ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ - украинский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, общественный деятель, педагог.
Сын сельского священника. В 1899 году окончил духовную семинарию в Каменец-Подольске. Музыкальное образование получил на курсах при Санкт-Петербургской придворной капелле (1903-1904 годы; сдал экзамен на звание регента), брал частные уроки композиции у Б.Л. Яворского (1909-1914 годы). Работал народным учителем в Чукове (1899-1902 годы), учителем пения в Виннице, Таврове, Тульчине (1902-1914 годы). Организатор и руководитель народных хоров, в 1919 году организовал 1-й республиканский симфонический оркестр. В 1918-1920 годах преподавал в консерватории и Музыкально-драматическом институте имени Н.В. Лысенко в Киеве. Убит при невыясненных обстоятельствах.
Автор классических хоровых обработок украинских народных песен (всего свыше 150), среди которых наибольшей известностью пользуются «Щедрик», «Дударик», «Пряля». Оказал влияние на развитие профессиональной украинской музыки. Среди других сочинений: опера «Праздник русалок» (завершена М.М. Скориком; 1977, Киев); Литургия Иоанна Златоуста; хоровые поэмы - «Ледоход», «Легенда», «Моя песня», «Летние тона». Составитель сборников народных песен.