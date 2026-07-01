ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ
ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ - гипотетический автор ряда догматико-полемических сочинений против несториан и монофизитов.
Составляющих т. н. Леонтиевский корпус («Corpus Leontianum»). Согласно современным исследованиям (работы С. Риса, М. Ришара и др.), тексты «Леонтиевского корпуса» из-за очевидных различий во времени написания и в концепциях следует атрибутировать разным лицам с именем Леонтий, жившим, вероятно, в VI-VII веках. В современной науке нет единого мнения относительно личности Леонтия Византийского. Возможно, это не столько историческая личность, сколько собирательный образ. В справочнике «Clavis Patrum Graecorum» Леонтию Византийскому атрибутируются сочинения: «Против несториан и евтихиан» (в 3 книгах), «Тридцать глав против Севира», «Разрешение умозаключений Севира», а также сомнительно - «Против подлогов аполлинаристов», «Сборник цитат о тленном и нетленном» и различные фрагменты; Леонтию Схоластику (псевдо-Леонтию) - сочинение «О сектах»; Леонтию Иерусалимскому - трактаты «Против монофизитов» и «Против несториан» (в 7 книгах); ещё несколько сочинений - другим Леонтиям.
Тексты «Леонтиевского корпуса» сыграли роль в разработке в христологии концепции т. н. воипостасного (ἐνυπόσ-τατον), воипостасной природы (ἐνυπόσ-τατος φύσις), т. е. природы, которая не имеет самостоятельного существования, но существует в ипостаси какой-либо иной природы. Заслуга разработки и введения этой концепции скорее должна быть приписана Леонтию Иерусалимскому.
Сочинения:
Migne PG. T. 86