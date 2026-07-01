ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ

ЛЕОНТИЙ ВИЗАНТИЙСКИЙ - гипотетический автор ряда догматико-полемических сочинений против несториан и монофизитов .

Со­став­ляю­щих т. н. Ле­он­ти­ев­ский кор­пус («Corpus Le­on­tianum»). Со­глас­но современным ис­сле­до­ва­ни­ям (ра­бо­ты С. Ри­са, М. Ри­ша­ра и др.), тек­сты «Ле­он­ти­ев­ско­го кор­пу­са» из-за оче­вид­ных раз­ли­чий во вре­ме­ни на­пи­са­ния и в кон­цеп­ци­ях сле­ду­ет ат­ри­бу­ти­ро­вать раз­ным ли­цам с име­нем Ле­он­тий, жив­шим, ве­ро­ят­но, в VI-VII веках. В современной нау­ке нет еди­но­го мне­ния от­но­си­тель­но лич­но­сти Леонтия Византийского. Воз­мож­но, это не столь­ко ис­то­рическая лич­ность, сколь­ко со­би­ра­тель­ный об­раз. В спра­воч­ни­ке «Clavis Patrum Graecorum» Леонтию Византийскому ат­ри­бу­ти­ру­ют­ся со­чи­не­ния: «Про­тив не­сто­ри­ан и ев­ти­хи­ан» (в 3 книгах), «Трид­цать глав про­тив Се­ви­ра», «Раз­ре­ше­ние умо­за­клю­че­ний Се­ви­ра», а так­же сом­ни­тель­но - «Про­тив под­ло­гов апол­ли­на­ри­стов», «Сбор­ник ци­тат о тлен­ном и не­тлен­ном» и различные фраг­мен­ты; Ле­он­тию Схо­ла­сти­ку (псев­до-Ле­он­тию) - сочинение «О сек­тах»; Ле­он­тию Иеру­са­лим­ско­му - трак­та­ты «Про­тив мо­но­фи­зи­тов» и «Про­тив не­сто­ри­ан» (в 7 книгах); ещё несколько со­чи­не­ний - дру­гим Ле­он­ти­ям.

Тек­сты «Ле­он­ти­ев­ско­го кор­пу­са» сы­гра­ли роль в раз­ра­бот­ке в хри­сто­ло­гии кон­цеп­ции т. н. во­ипо­стас­но­го (ἐνυπόσ-τατον), во­ипо­стас­ной при­ро­ды (ἐνυπόσ-τατος φύσις), т. е. при­ро­ды, ко­то­рая не име­ет са­мо­сто­ятельного су­ще­ст­во­ва­ния, но су­ще­ст­ву­ет в ипо­ста­си какой-либо иной при­ро­ды. За­слу­га раз­ра­бот­ки и вве­де­ния этой кон­цеп­ции ско­рее долж­на быть при­пи­са­на Ле­он­тию Ие­ру­са­лим­ско­му.

Сочинения:

Migne PG. T. 86

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)