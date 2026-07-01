ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский филолог, историк, публицист.
Член-корреспондент Петербургской АН (1856), действительный статский советник. Дворянин. Правнук А.Т. Болотова. Окончил историко-филологическое отделение философского факультета Московского университета (1841). В 1843-1847 годах слушал лекции в Кёнигсбергском, Лейпцигском и Берлинском университетах. Адъюнкт (1847), экстраординарный профессор (1851), ординарный профессор (1859-1872 годы; в 1859-1865 годах - исполняющий обязанности) по кафедре римской словесности и древностей историко-филологического факультета Московского университета. Издал «Пропилеи. Сборник статей по классической древности» (книги 1-5, 1851-1856 годы, в 1856-1858 годах первые 3 тома переизданы), где опубликовал ряд своих трудов («Обзор исследований о классических древностях северного берега Чёрного моря», «История Греции: время до персидских войн», «Венера Таврическая», «О различии стилей в греческом ваянии» и др.). В 1853 году по поручению Л.А. Перовского совместно с А.А. Авдеевым Леонтьев руководил первыми археологическими раскопками древнего города Танаис в устье реки Дон (статья «Археологические разыскания на месте древнего Танаиса и в его окрестностях» в сборнике «Пропилеи», книга 4, 1854).
Леонтьев был другом М.Н. Каткова и ближайшим его соратником в издательской и публицистической деятельности. В 1856-1863 годах печатался в журнале «Русский вестник»; его статье «О судьбе земледельческих классов в Древнем Риме» (1861, № 1) - первое в отечественной историографии исследование по аграрной истории Древнего Рима; оно было актуализировано с точки зрения представления исторических аргументов в пользу отмены крепостного права. С 1863 года Леонтьев и Катков арендовали у Московского университета газету «Московские ведомости». В 1860-е годы Леонтьев активно выступал в печати по вопросам образования. Считал, что среднее общее образование должно быть основано на античном культурном наследии и в первую очередь преследовать задачи развития мышления и эстетического вкуса. С целью продемонстрировать преимущества классические системы образования Леонтьев совместно с Катковым основал в 1867 году в Москве Лицей цесаревича Николая (Катковский лицей; Леонтьев - его директор в 1870-1875 годах, руководил строительством его здания). Член Учёного комитета Министерства народного просвещения (с 1869 года), один из главных разработчиков реформы мужских гимназий 1871 года.
Сочинения:
О поклонении Зевсу в древней Греции. М., 1850