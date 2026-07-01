ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

ЛЕОНТЬЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский филолог, историк, публицист.

Член-корреспондент Пе­тербургской АН (1856), действительный статский советник. Дво­ря­нин . Пра­внук А.Т. Бо­ло­то­ва. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическое от­де­ле­ние фи­лософского факультета Московского университета (1841). В 1843-1847 годах слу­шал лек­ции в Кё­нигс­берг­ском, Лейп­циг­ском и Бер­лин­ском университетах. Адъ­юнкт (1847), экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор (1851), ор­ди­нар­ный профессор (1859-1872 годы; в 1859-1865 годах - исполняющий обязанности) по ка­фед­ре рим­ской сло­вес­но­сти и древ­но­стей ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета Московского университета . Из­дал «Про­пи­леи. Сбор­ник ста­тей по клас­си­че­ской древ­но­сти» (книги 1-5, 1851-1856 годы, в 1856-1858 годах пер­вые 3 то­ма пе­ре­из­да­ны), где опуб­ли­ко­вал ряд сво­их тру­дов («Об­зор ис­сле­до­ва­ний о клас­си­че­ских древ­но­стях се­вер­но­го бе­ре­га Чёр­но­го мо­ря», «Ис­то­рия Гре­ции: вре­мя до пер­сид­ских войн», «Ве­не­ра Тав­ри­че­ская», «О раз­ли­чии сти­лей в гре­че­ском вая­нии» и др.). В 1853 году по по­ру­че­нию Л.А. Пе­ров­ско­го совместно с А.А. Ав­де­евым Леонтьев ру­ко­во­дил пер­вы­ми ар­хео­ло­гическими рас­коп­ка­ми древ­не­го города Та­на­ис в устье реки Дон (ста­тья «Ар­хео­ло­ги­ческие ра­зы­ска­ния на мес­те древ­не­го Та­наи­са и в его ок­ре­ст­но­стях» в сборнике «Про­пи­леи», книга 4, 1854).

Леонтьев был дру­гом М.Н. Кат­ко­ва и бли­жай­шим его со­рат­ни­ком в из­да­тель­ской и пуб­ли­ци­стической дея­тель­но­сти. В 1856-1863 годах пе­ча­тал­ся в журнале «Рус­ский вест­ник»; его статье «О судь­бе зем­ле­дель­че­ских клас­сов в Древ­нем Ри­ме» (1861, № 1) - пер­вое в отечественной ис­то­рио­гра­фии ис­сле­до­ва­ние по аг­рар­ной ис­то­рии Древ­не­го Ри­ма; оно бы­ло ак­туа­ли­зи­ро­ва­но с точ­ки зре­ния пред­став­ле­ния ис­то­рических ар­гу­мен­тов в поль­зу от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва. С 1863 года Леонтьев и Кат­ков арен­до­ва­ли у Московского университета газету «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти». В 1860-е годы Леонтьев ак­тив­но вы­сту­пал в пе­ча­ти по во­про­сам об­ра­зо­ва­ния. Счи­тал, что сред­нее об­щее об­ра­зо­ва­ние долж­но быть ос­но­ва­но на ан­тич­ном куль­тур­ном на­сле­дии и в пер­вую оче­редь пре­сле­до­вать за­да­чи раз­ви­тия мыш­ле­ния и эс­те­тического вку­са. С це­лью про­де­мон­ст­ри­ро­вать пре­иму­ще­ст­ва клас­сические сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния Леонтьев совместно с Кат­ко­вым ос­но­вал в 1867 году в Мо­ск­ве Ли­цей це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая (Кат­ков­ский ли­цей; Леонтьев - его ди­рек­тор в 1870-1875 годах, ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом его зда­ния). Член Учё­но­го комитета Министерства народного про­све­ще­ния (с 1869 года), один из главных раз­ра­бот­чи­ков ре­фор­мы муж­ских гим­на­зий 1871 года.

Сочинения:

О по­кло­не­нии Зев­су в древ­ней Гре­ции. М., 1850