ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, писатель.
Действительный тайный советник (1804). Дворянин. Окончил Сухопутный шляхетный кадетский корпус (1758), выпущен прапорщиком в гвардию, но оставлен при корпусе. Затем служил в лейб-гвардии Измайловском полку (1766-1779 годы). Член Конторы строения Исаакиевской церкви (1779-1796/1797 годы). Сенатор (1796-1816 годы), член Комиссии составления законов (с 1797 года). Президент Медицинской коллегии (1800-1803/1804 годы).
Литературное творчество Леонтьева в основном приходится на 1760-1770-е годы. Он приветствовал переворот 1762 года и свержение императора Петра III одой на «всерадостнейшее восшествие на престол» императрицы Екатерины II, в которой подробно пересказал основные положения манифеста от 6(17) июля о вступлении императрицы на престол. Был связан с переводческим кружком Сухопутного шляхетного кадетского корпуса, в типографии которого по заказу Леонтьева и, очевидно, в его переводе с французского языка напечатан роман маркиза Ж.Б. де Буайе д’Аржанса «Счастливый флорентинец, или Жизнь графа де ла Валле» (1763).
Литературную репутацию Леонтьева определил сборник «Басни» (1766), написанный на волне интереса к жанру басни после выхода первой книги «Притч» А.П. Сумарокова (1762). Леонтьев одним из первых, по-видимому под влиянием немецкой традиции, в заглавии сборника вместо общепринятого термина «притча» употребил слово «басня» в его современном значении. Для «Трудов» ВЭО перевёл с немецкого языка статьи профессоров-химиков И.Г. Моделя и И.Г. Лемана (1766-1767 годы). На Пугачёва восстание 1773-1775 годов Леонтьев откликнулся «Похвальными стихами» (1774), адресованными победителю восставших А.И. Бибикову. Леонтьев - автор подносных од «на прибытие Её Императорского Величества из Москвы в Санкт-Петербург» (1775), «на торжество рождения Его Императорского Высочества государя великого князя Александра Павловича» (1778), написанных сухим рациональным стилем, с подробным перечнем военных побед, административных и просветительных мероприятий императрицы Екатерины II, а также оды на восшествие на престол императора. Александра I (1801, не опубликована).
Член Российской академии (с 1783 года). Вместе с митрополитом Гавриилом (Петровым), Д.И. Фонвизиным, С.Я. Румовским и И.И. Лепёхиным составил общий план «Словаря Академии Российской» (части 1-6, 1789-1794 годы), а также представил для него подборку слов на букву «X». Как член «грамматикального» отдела Российской академии делал грамматические объяснения к различным словам, вносимым в словарь. Последнее произведение Леонтьева - «Чувствования отца, скорбящего о кончине незабвенной своей дочери, графини А.Н. Салтыковой» (1823).