ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель , писатель .

Действительный тайный советник (1804). Дво­ря­нин . Окон­чил Су­хо­пут­ный шля­хет­ный ка­дет­ский кор­пус (1758), вы­пу­щен пра­пор­щи­ком в гвар­дию, но ос­тав­лен при кор­пу­се. За­тем слу­жил в лейб-гвардии Из­май­лов­ском пол­ку (1766-1779 годы). Член Кон­то­ры строе­ния Исаа­ки­ев­ской церк­ви (1779-1796/1797 годы). Се­на­тор (1796-1816 годы), член Ко­мис­сии со­став­ле­ния за­ко­нов (с 1797 года). Пре­зи­дент Ме­ди­цин­ской кол­ле­гии (1800-1803/1804 годы).

Литературное твор­че­ст­во Леонтьева в основном при­хо­дит­ся на 1760-1770-е годы. Он при­вет­ст­во­вал пе­ре­во­рот 1762 года и свер­же­ние императора Пет­ра III одой на «все­ра­до­ст­ней­шее вос­ше­ст­вие на пре­стол» императрицы Ека­те­ри­ны II , в ко­то­рой под­роб­но пе­ре­ска­зал основные по­ло­же­ния ма­ни­фе­ста от 6(17) ию­ля о всту­п­ле­нии им­пе­рат­ри­цы на пре­стол. Был свя­зан с пе­ре­во­дче­ским круж­ком Су­хо­пут­но­го шля­хет­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са, в ти­по­гра­фии ко­то­ро­го по за­ка­зу Леонтьева и, оче­вид­но, в его пе­ре­во­де с французского языка на­пе­ча­тан ро­ман мар­ки­за Ж.Б. де Бу­айе д’Ар­жан­са «Сча­ст­ли­вый фло­рен­ти­нец, или Жизнь гра­фа де ла Вал­ле» (1763).

Литературную ре­пу­та­цию Леонтьева оп­ре­де­лил сборник «Бас­ни» (1766), на­пи­сан­ный на вол­не ин­те­ре­са к жан­ру бас­ни по­сле вы­хо­да пер­вой кни­ги «Притч» А.П. Су­ма­ро­ко­ва (1762). Леонтьев од­ним из пер­вых, по-ви­ди­мо­му под влия­ни­ем немецкой тра­ди­ции, в за­гла­вии сбор­ни­ка вме­сто об­ще­при­ня­то­го тер­ми­на «прит­ча» упот­ре­бил сло­во «бас­ня» в его современном зна­че­нии. Для «Тру­дов» ВЭО пе­ре­вёл с немецкого языка ста­тьи про­фес­со­ров-хи­ми­ков И.Г. Мо­де­ля и И.Г. Ле­ма­на (1766-1767 годы). На Пу­га­чё­ва вос­ста­ние 1773-1775 годов Леонтьев от­клик­нул­ся «По­хваль­ны­ми сти­ха­ми» (1774), ад­ре­со­ван­ны­ми по­бе­ди­те­лю вос­став­ших А.И. Би­би­ко­ву. Леонтьев - ав­тор под­нос­ных од «на при­бы­тие Её Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва из Мо­ск­вы в Санкт-Пе­тер­бург» (1775), «на тор­же­ст­во ро­ж­де­ния Его Им­пе­ра­тор­ско­го Вы­со­че­ст­ва го­су­да­ря ве­ли­ко­го кня­зя Алек­сан­д­ра Пав­ло­ви­ча» (1778), на­пи­сан­ных су­хим ра­цио­наль­ным сти­лем, с под­роб­ным пе­реч­нем во­енных по­бед, административных и про­све­ти­тель­ных ме­ро­прия­тий императрицы Ека­те­ри­ны II, а так­же оды на вос­ше­ст­вие на пре­стол императора. Алек­сан­д­ра I (1801, не опубликована).

Член Российской ака­де­мии (с 1783 года). Вме­сте с митрополитом Гав­рии­лом (Пет­ро­вым), Д.И. Фон­ви­зи­ным, С.Я. Ру­мов­ским и И.И. Ле­пё­хи­ным со­ста­вил об­щий план «Сло­ва­ря Ака­де­мии Рос­сий­ской» (части 1-6, 1789-1794 годы), а так­же пред­ста­вил для не­го под­бор­ку слов на бу­к­ву «X». Как член «грам­ма­ти­каль­но­го» от­де­ла Российской ака­де­мии де­лал грам­ма­тические объ­яс­не­ния к различным сло­вам, вно­си­мым в сло­варь. По­след­нее про­из­ве­де­ние Леонтьева - «Чув­ст­во­ва­ния от­ца, скор­бя­ще­го о кон­чи­не не­заб­вен­ной сво­ей до­че­ри, гра­фи­ни А.Н. Сал­ты­ко­вой» (1823).