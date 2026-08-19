ЛЕОНТЬЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Религиозный философ, литератор, дипломат, врач.

Биография

Родился в семье дворянина Николая Борисовича Леонтьева и Феодосии Петровны Карабановой. Помимо него, в семье было шестеро детей. Константин Леонтьев с 1861 года состоял в браке с Елизаветой Павловной Политовой, которая впоследствии сошла с ума.

В 1841 году Константин начал обучение в Смоленской гимназии, а в 1843 году стал кадетом Дворянского полка. Оставив его, через год поступил в Калужскую гимназию. Окончив ее в 1849 году, Леонтьев поступил в Демидовский лицей , но, передумав, перешел на медицинский факультет Московского университета . В 1851 году он написал комедию «Женитьба по любви», которую, однако не пропустила цензура.

В 1854-1857 годах участвовал в Крымской войне в качестве медика. Трудился в Белевском егерском полку, Керчь-Еникальском и Феодосийском военных госпиталях. Вернувшись с фронта, работал врачом (1858-1860). В 1861 году опять посетил Крым, где женился. После этого уехал в Петербург, где вышло несколько его романов («Подлипки», «В своем краю»). Именно в этот период Леонтьев обращается к консерватизму.

В 1863 году, с поступлением на службу в Министерство иностранных дел, начинается его путь дипломата. В том же году Леонтьев стал драгоманом русского консульства на Крите, которому писатель посветил несколько своих произведений («Очерки Крита», «Хризо», «Хамид и Маноли»).

После того, как Леонтьев однажды ударил французского посла, его перевели консулом в Адрианополь (1864). В 1867 году он стал вице-консулом в Тульче. В это время Константин Николаевич работал над статьей «Грамотность и народность» (1868), серией романов «Река времен».

В 1869 году Леонтьев – консул в албанской Янине, затем в Салониках. В 1871 году он сильно заболел. Во время болезни дал обет Богородице, что в случае выздоровления пострижется в монахи, что в итоге и хотел осуществить на Афоне, но по совету афонских старцев делать не стал.

В 1872-1874 годах Леонтьев обитал в Константинополе и о. Халки, писал публицистические работы («Панславизм и греки», «Панславизм на Афоне», «Византизм и славянство»), роман «Одиссей Полихрониадес».

В 1874 году вернулся в Россию, в Кудиново. Тогда же посетил старца Амвросия в Оптиной пустыни и познакомился с иеромонахом Климентом Зедергольмом. Недолгое время был послушником в Николо-Угрешском монастыре.

В 1879 году Леонтьев перебрался в Варшаву и начал работать в газете «Варшавский дневник». В 1880 году он уже служил в Московском цензурном комитете цензором (пробыл им до 1886 года). В этот период написал работы «О всемирной любви», «Страх Божией и любовь к человечеству». В 1883 году познакомился с философом Владимиром Соловьевым. В 1885-1886 годах выпустил сборник статей «Восток, Россия и Славянство».

С 1887 года Леонтьев жил при Оптиной пустыни, где встречался с Л.Н. Толстым (1890). В августе 1891 года принял здесь тайный постриг с именем Климента и отправился по совету Амвросия в Троице-Сергиеву лавру . Там он и скончался 12(24) ноября 1891 года. Похоронен в Гефсиманском скиту лавры.

Философские взгляды

Константин Леонтьев был убежденным консерватором и глубоко православным человеком. Он отвергал западную мораль с ее культом человеческой индивидуальности и стремлением к комфорту, отстаивая необходимость движения к Богочеловеку, которое отнюдь не было легким («мораль ценностей, а не мораль человеческого блага», как писал об идее Леонтьева Н.А. Бердяев ).

Философ, деля человечество на культурно-исторические типы, проходящие в развитии стадии первичной простоты, цветущей сложности и угасания, ведущего к смерти, применял к оценкам общества, государства, истории и культуры принципы эстетизма.

Леонтьев выступал против либерализма и социализма. Победа последнего, считал он, может привести к новому закрепощению человеческого общества.

Мыслитель критиковал идеи объединения славянских народов, считая, что многие из них слишком ориентированы на Запад. Он был сторонником «византизма», идейную сущность которого составляли православная церковность, монархизм, принцип сословности и др. Именно византизм, по мнению Леонтьева, лежал в основе российской государственности, именно он мог на некоторое время отсрочить гибель России, которая неизбежно падет перед натиском социализма. Отвергая панславистские идеи, философ выступал за союз России со странами Востока, что также могло охранить ее от революционных потрясений.