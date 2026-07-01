ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский китаевед, переводчик.

Из се­мьи цер­ков­но­го слу­жи­те­ля . Окон­чил Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­скую ака­де­мию. С 1739 года слу­жил в Кол­ле­гии ино­стран­ных дел в Мо­ск­ве, с 1741 года - в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1742 года уче­ник 3-й российской ду­хов­ной мис­сии в Пе­ки­не. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1756 году по­лу­чил долж­ность пе­ре­во­дчи­ка китайского и маньчжурского язы­ков в Ази­ат­ском департаменте Кол­ле­гии иностранных дел. В 1767 году вновь от­пра­вил­ся в Пе­кин с по­соль­ст­вом И.И. Кро­по­то­ва для пе­ре­го­во­ров по ря­ду спор­ных воп­ро­сов, в т. ч. о во­зоб­нов­ле­нии тор­гов­ли. С 1779 года надворный советник.

Пе­ре­вёл на русский язык свыше 20 китайских и маньчжурских тру­дов, в т. ч. впер­вые в Ев­ро­пе - кни­ги кон­фу­ци­ан­ско­го ка­но­на, снаб­дил их ком­мен­та­рия­ми и при­ме­ча­ния­ми [«Тай­цин гу­рунь и Ухе­ри ко­ли, то есть все за­ко­ны и ус­та­нов­ле­ния Ки­тай­ска­го (а ны­не Ман­жур­ска­го) пра­ви­тель­ст­ва», тома 1-3, 1781-1783 годы], что сти­му­ли­ро­ва­ло в даль­ней­шем ис­сле­до­ва­ние в Рос­сии ис­то­рии, куль­ту­ры и бы­та Ки­тая.