ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ - российский китаевед, переводчик.
Из семьи церковного служителя. Окончил Славяно-греко-латинскую академию. С 1739 года служил в Коллегии иностранных дел в Москве, с 1741 года - в Санкт-Петербурге. С 1742 года ученик 3-й российской духовной миссии в Пекине. По возвращении на родину в 1756 году получил должность переводчика китайского и маньчжурского языков в Азиатском департаменте Коллегии иностранных дел. В 1767 году вновь отправился в Пекин с посольством И.И. Кропотова для переговоров по ряду спорных вопросов, в т. ч. о возобновлении торговли. С 1779 года надворный советник.
Перевёл на русский язык свыше 20 китайских и маньчжурских трудов, в т. ч. впервые в Европе - книги конфуцианского канона, снабдил их комментариями и примечаниями [«Тайцин гурунь и Ухери коли, то есть все законы и установления Китайскаго (а ныне Манжурскаго) правительства», тома 1-3, 1781-1783 годы], что стимулировало в дальнейшем исследование в России истории, культуры и быта Китая.