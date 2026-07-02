ЛЕОНОВА ЛИРА СТЕПАНОВНА

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1979), заслуженный профессор Московского университета (1998), заведующая кафедрой истории общественных движений и политических партий России (1982).

Родилась в Зарайске 1 февраля 1930 года. В 1953 году окончила исторический факультет МГУ. В 1965 году под руководством В.И. Злобина защитила кандидатскую диссертацию на тему «Подготовка партийных кадров в советско-партийных школах и коммунистических университетах в 1921-1925 гг.». В 1979 году защитила докторскую диссертацию на тему «Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных заведениях. 1917-1975 гг.». С 1982 года возглавляет кафедру истории общественных движений и политических партий (в то время – кафедра истории КПСС).

Автор более 160 научных публикаций. Подготовила свыше 30 кандидатов наук и более 100 специалистов. В область научных интересов входят партийное строительство, общественно-политическая мысль в России ХХ века, история культуры и науки в России, историография истории России ХХ века.

Сочинения:

Из истории подготовки партийных кадров в советско-партийных школах и коммунистических университетах. 1921-1925. М., 1972.

Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных заведениях. 1917-1975 гг. М., 1979.

Очерки истории идеологической деятельности КПСС. М., 1985. (Одна из авторов колл. монографии.)

"Я не могу уйти в одну науку…" Общественно-политические взгляды В.И.Вернадского. СПб., 2000. (См. рецензии в журналах: Отечественная история. 2000, №6; Вопросы истории. 2000, №8; Свободная мысль. 2001, №8; Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2001, №3).

Политические трансформации в России (1991-1999) // Модернизация в Центральной и Восточной Европе: идеи, программы, реализация. М., 2000.

Владимир Иванович Вернадский // Вопросы истории. 2002, №4.

La formazione del sistema politico in URSS (1917-1986) // Novecento, Il secolo sovietico, 6-7, 2002, gennaio-decembre.

Индустриализация в СССР: политические аспекты // Индустриализация и общество. Социальные последствия индустриализации в Европе в XIX-XX веках. М., 2004.

Историческая наука в Московском университете, 1755-2004. М., 2004. (отв.ред. и член авторского коллектива).

Борьба В.И.Вернадского за автономию высшей школы России (дооктябрьский период) // Тысячелетняя история России. Проблемы, противоречия и перспективы развития. М., 2004.

История России 1917-2005 гг. в современной отечественной историографии: основные тенденции. Сиань (КНР), 2006.

У истоков профессиональных объединений в Московском университете // История профсоюзной организации Московского университета. М., 2009.

Образ современной России: проблемы формирования // Отражение событий современной истории в общественном сознании и отечественной литературе (1985-2000). Материалы научно-практической конференции 27-28 октября 2009 года. М., 2009.

История советского общества в российской историографии. 1917–2008 гг. // "Всемирная история". 2009, №4. Китай.

К вопросу о методологии изучения и преподавания современной истории // Проблемы методологии изучения и преподавания современной истории. Материалы международной конференции 29 сентября 2009 года. М., 2009.

Вернадский Георгий Владимирович // Российский либерализм середины XVIII – начала ХХ века. Энциклопедия. М., 2010.

Деятельность высшей школы и академических учреждений в годы Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 2010, №6.