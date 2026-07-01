ЛЕОНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Капитан 2-го ранга ВМФ СССР, участник Великой Отечественной и советско-японской войн, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 8 (по новому стилю — 21) ноября 1916 года в городе Зарайске . После окончания семи классов школы и школы ФЗУ жил в Москве, работал на заводе. С 1937 года — в ВМФ СССР. После обучения в отряде подводного плавания служил на севере, был мотористом подлодки, затем в судоремонтной мастерской.

Великая Отечественная война

После начала боевых действий подал рапорт о направлении его в 161-й отдельный разведотряд Северного флота. Участвовал в более чем пятидесяти боевых операциях, во время которых неоднократно проявлял мужество и героизм. Так, при штурме укреплённой высоты, занятой противником, он вместе со своими товарищами забрасывал врага гранатами. Рискуя своей жизнью, он прикрыл отход товарищей. Отважно действовал и при взятии высоты 245, закрепившись на которой с шестью сослуживцами, в течение сорока минут сдерживал натиск двух рот пехоты. 18 июля 1941 года, находясь в составе разведгруппы, Леонов ворвался в расположение войск противника и захватил зенитный пулемёт. 1 августа 1941 года он был ранен в ногу, но не покинул своего поста и продолжал сражаться, пока командир не приказал ему идти на перевязку.

Во время очередной операции в глубоком тылу противника 3 января 1942 года Леонов был ранен в руку и плечо, но не только сумел выйти к своим, но и спас жизни нескольким тяжело раненым товарищам, помогая тащить волокуши, на которых они лежали. 30 апреля 1942 года в одном бою получил три ранения в голову, но также отказался покинуть свой пост. В майских боях 1942 года он уничтожил 12 солдат и офицеров противника. Летом стал командиром отделения, а когда 13 сентября 1942 года был ранен командир взвода, принял на себя его обязанности. Весь день и всю ночь Леонов со своим подразделением в полном окружении отражали ожесточённые атаки противника, а затем сумели уйти в горы и сесть на катера. Ему удалось не только вывести 11 бойцов, но и вынести 3 раненых.

В дальнейшем Леонов получил офицерское звание, став сначала замполитом своего отряда, а в декабре того же года — его командиром. Продолжал совершать героические рейды по тылам противника, добывая ценные сведения. Так, 14 декабря 1943 года он во главе разведгруппы захватил вражеского «языка» и доставил его в штаб. 21 декабря 1943 года в глубоком тылу он организовал налёт на автоколонну, захватив ценные документы и трофеи. 20 февраля 1944 года Леонов со своими бойцами захватил сразу 4 «языков», а 26 марта 1944 года при разгроме немецкой колонны — ещё 6, из которых 4 оказались штабными работниками.

Во главе своего отряда Леонов активно участвовал в Петсамо-Киркенесской операции . Перед ним стояла задача: высадиться на побережье в районе населённого пункта Мати-Вусно и выйти в тыл вражеским батареям береговой и зенитной артиллерии на мысе Крестовый, прикрывавших порт Лиинахамари. Ему удалось отлично выполнить поставленную задачу, стремительной атакой сломав вражескую оборону и захватив орудия. В ходе дальнейшего наступления эти пушки были использованы советскими войсками. В тех боях отряд Леонова захватил до 60 пленных. За это командир разведчиков был удостоен звания Героя Советского Союза.

После окончания боёв в Европе Леонов был переброшен на Дальний Восток, где назначен командиром 140-го отдельного разведотряда Тихоокеанского флота. Участвовал в десантных операциях в портах Юки, Расин, Сейсин, Гензан, Вонсан, проявив себя как мужественный и решительный офицер, умело руководящий вверенными ему подразделениями. В ходе Сейсинского десанта его отряд, захвативший плацдарм на побережье, столкнулся с численно превосходящими японскими силами, но удержал занятые позиции, нанеся врагу большие потери. В Вонсане разведчики под командованием Леонова заставили сдаться в плен около 3,5 тысяч солдат и офицеров японской армии, а в Гензане — ещё 2,2 тысячи. За те бои Леонов во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Служил на Северном флоте и ГШ ВМФ СССР. В 1950 году окончил Каспийское ВВМУ, позднее поступил в ВМА, но успел окончить лишь 2 курс и в июле 1956 года был уволен в запас. Проживал и работал в Москве. Умер 7 октября 2003 года.