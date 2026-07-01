ЛЕОНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
ЛЕОНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ - русский писатель.
Академик РАН (1972), Герой Социалистического Труда (1967). Из купеческой семьи. Сын поэта-самоучки, известного под псевдонимом Максим Горемыка (1872-1929 годы). По окончании 3-й московской гимназии (1918) уехал в Архангельск, куда был сослан его отец. В 1918 году мобилизован в Белую армию, в 1920 году перешёл в РККА; работал в военной печати. С 1921 года жил в Москве. С осени 1929 года председатель Всероссийского союза советских писателей.
Дебютировал как поэт (1915); печатал очерки об общественной жизни, театральные рецензии. Первые прозаические произведения, отразившие влияние Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова, А.М. Ремизова, А. Белого, Е.И. Замятина, Б.А. Пильняка, выдержаны в сказовой манере, в традициях орнаментальной прозы: сказка «Бурыга» (1922), рассказ «Туатамур» (1924) и др. Литературную известность Леонову принёс роман «Барсуки» (1924), в котором крестьянский мятеж против советской власти в начале 1920-х годов рассматривается в контексте исторического противостояния города и деревни. Успех имел написанный в форме «романа в романе» и проникнутый антимещанским пафосом роман «Вор» (1927, в новой редакции - 1959, дорабатывался до 1990 года) о московском преступном мире периода НЭПа; в нём заметно воздействие психологической прозы Ф.М. Достоевского. Новый период творчества Леонова ознаменовал роман «Соть» (1930), в котором показаны масштабные картины строительства социализма, освоения природы, ломки «старого» сознания. Проблема отношения интеллигенции к социалистическим преобразованиям 1920-1930-х годов поднята в романе «Скутаревский» (1932).
С конца 1920-х годов выступал и как драматург, преимущественно в жанре социально-психологической драмы: «Унтиловск» (поставлена в 1928 году, режиссер К.С. Станиславский), «Усмирение Бададошкина» (1929), «Половчанские сады», «Волк» (обе 1938), «Метель» (1940; 2-я редакция - 1963), «Обыкновенный человек» (1942). Теме героической борьбы советского народа с фашизмом посвящены пьесы «Нашествие» (1942, Государственная премия СССР, 1943; 2-я редакция - 1964), «Лёнушка» (1943). Нравственная проблематика - в центре философской драмы «Золотая карета» (1946; 2-я редакция - 1955; 3-я редакция - 1964).
Раздумьями о русском национальном характере и его глубокой связи с родной природой пронизан роман «Русский лес» (1953, Ленинская премия, 1957), развивающий тему противостояния творческого труда и карьеризма. В мистико-философском «романе-наваждении» «Пирамида» (1994) предпринята попытка осмыслить драматичные события российской истории, причину которых Леонов усматривает в отходе русского человека от Бога. Среди других произведений: повесть «Evgenia Ivanovna» (1938, опубликована в 1963 году) о трагических судьбах русской эмиграции; киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961, экранизация 1975, режиссер М.А. Швейцер; Государственная премия СССР, 1977) в форме сатирического памфлета; публицистика и литературная критика (сборники «Статьи военных лет», 1946, «В наши годы», 1949, «Литература и время», 1964, «Литературные выступления», 1966).
Награждён 6 орденами Ленина и др.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 10 томах. М., 1981-1984;
Собрание сочинений. М., 2003-. [Т. 1]-