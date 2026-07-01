ЛЕОНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ

ЛЕОНОВ ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ - русский писатель .

Академик РАН (1972), Ге­рой Социалистического Тру­да (1967). Из ку­печеской се­мьи. Сын по­эта-са­мо­уч­ки, из­вест­но­го под псевдонимом Мак­сим Го­ре­мы­ка (1872-1929 годы). По окон­ча­нии 3-й московской гим­на­зии (1918) уе­хал в Ар­хан­гельск, ку­да был со­слан его отец. В 1918 году мо­би­ли­зо­ван в Бе­лую ар­мию, в 1920 году пе­ре­шёл в РККА; ра­бо­тал в во­енной пе­чати. С 1921 года жил в Мо­ск­ве. С осе­ни 1929 года председатель Все­российского сою­за советских пи­са­те­лей.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт (1915); пе­ча­тал очер­ки об об­щественной жиз­ни, те­ат­раль­ные ре­цен­зии. Пер­вые про­за­ические про­из­ве­де­ния, от­ра­зив­шие влия­ние Н.В. Го­го­ля , Н.С. Лес­ко­ва, А.М. Ре­ми­зо­ва, А. Бе­ло­го, Е.И. За­мя­ти­на, Б.А. Пиль­ня­ка, вы­дер­жа­ны в ска­зо­вой ма­не­ре, в тра­ди­ци­ях ор­на­мен­таль­ной про­зы: сказ­ка «Бу­ры­га» (1922), рас­сказ «Туа­та­мур» (1924) и др. Литературную из­вест­н­ость Леонову при­нёс ро­ман «Бар­су­ки» (1924), в ко­то­ром кре­сть­ян­ский мя­теж про­тив советской вла­сти в начале 1920-х годов рас­смат­ри­ва­ет­ся в кон­тек­сте ис­то­рического про­ти­во­стоя­ния го­ро­да и де­рев­ни. Ус­пех имел на­пи­сан­ный в фор­ме «ро­ма­на в ро­ма­не» и про­ник­ну­тый ан­ти­ме­щан­ским па­фо­сом ро­ман «Вор» (1927, в но­вой редакции - 1959, до­ра­ба­ты­вал­ся до 1990 года) о мо­с­ков­ском пре­ступ­ном ми­ре пе­рио­да НЭПа; в нём за­мет­но воз­дей­ст­вие пси­хо­ло­гической про­зы Ф.М. Дос­то­ев­ско­го. Но­вый пе­ри­од твор­че­ст­ва Леонова оз­на­ме­но­вал ро­ман «Соть» (1930), в ко­то­ром по­ка­за­ны мас­штаб­ные кар­ти­ны строи­тель­ст­ва со­циа­лиз­ма, ос­вое­ния при­ро­ды, лом­ки «ста­ро­го» соз­на­ния. Про­бле­ма от­но­ше­ния ин­тел­ли­ген­ции к со­циа­ли­стическим пре­об­ра­зо­ва­ни­ям 1920-1930-х годов под­ня­та в ро­ма­не «Ску­та­рев­ский» (1932).

С конца 1920-х годов вы­сту­пал и как дра­ма­тург, пре­имущественно в жан­ре со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической дра­мы: «Ун­ти­ловск» (поставлена в 1928 году, режиссер К.С. Ста­ни­слав­ский), «Ус­ми­ре­ние Ба­да­дош­ки­на» (1929), «По­лов­чан­ские са­ды», «Волк» (обе 1938), «Ме­тель» (1940; 2-я редакция - 1963), «Обык­но­вен­ный че­ло­век» (1942). Те­ме ге­ро­ической борь­бы советского на­ро­да с фа­шиз­мом по­свя­ще­ны пье­сы «На­ше­ст­вие» (1942, Государственная премия СССР, 1943; 2-я редакция - 1964), «Лё­нуш­ка» (1943). Нрав­ст­вен­ная про­бле­ма­ти­ка - в цен­тре фи­лософской дра­мы «Зо­ло­тая ка­ре­та» (1946; 2-я редакция - 1955; 3-я редакция - 1964).

Раз­думь­я­ми о русском национальном ха­рак­те­ре и его глу­бо­кой свя­зи с род­ной при­ро­дой про­ни­зан ро­ман «Рус­ский лес» (1953, Ле­нин­ская премия, 1957), раз­ви­ваю­щий те­му про­ти­во­стоя­ния творческого тру­да и карь­е­риз­ма. В мис­ти­ко-фи­лософском «ро­ма­не-на­ва­ж­де­нии» «Пи­ра­ми­да» (1994) пред­при­ня­та по­пыт­ка ос­мыс­лить дра­ма­тич­ные со­бы­тия российской ис­то­рии, при­чи­ну ко­то­рых Леонов ус­мат­ри­ва­ет в от­хо­де русского че­ло­ве­ка от Бо­га. Сре­ди других про­изве­де­ний: по­весть «Evgenia Ivanovna» (1938, опубликована в 1963 году) о тра­гических судь­бах русской эмиг­ра­ции; ки­но­по­весть «Бег­ст­во мис­те­ра Мак-Кин­ли» (1961, эк­ра­ни­за­ция 1975, режиссер М.А. Швей­цер; Государственная премия СССР, 1977) в фор­ме са­ти­рического пам­фле­та; пуб­ли­ци­сти­ка и литературная кри­ти­ка (сборники «Ста­тьи во­ен­ных лет», 1946, «В на­ши го­ды», 1949, «Ли­те­ра­ту­ра и вре­мя», 1964, «Ли­те­ра­тур­ные вы­сту­п­ле­ния», 1966).

На­гра­ж­дён 6 ор­де­на­ми Ле­ни­на и др.

Сочинения:

Собрание сочинений: В 10 томах. М., 1981-1984;

Собрание сочинений. М., 2003-. [Т. 1]-