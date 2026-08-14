ЛЕОНОВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ

Выдающийся театральный и киноактер. Народный артист СССР (1978).

Ранние годы

Москвич. Отец Павел Васильевич трудился на авиационном предприятии инженером, мать Анна Ильинична вела домашнее хозяйство. У Евгения был старший брат Николай, пошедший по стопам отца. Семья жила скромно, занимая комнаты в коммунальной квартире.

В 1941 году юноша выпустился из средней школы № 126, отучившись семь классов. Школьником посещал драмкружок и даже чуть не снялся в кино, однако что-то не сложилось. После школы первые военные годы трудился учеником токаря на заводе у отца. В 1943 году поступил в Авиационный техникум им. С. Орджоникидзе , в котором пробыл три года, но бросил. Причиной стала тяга к актерской игре. Молодой человек стал студентом отделения драмы Московской экспериментальной театральной студии Московской областной филармонии, которую возглавлял Ростислав Захаров.

Актерская карьера

После выпуска в 1947 году Евгений вошел в состав труппы Московского театра Дзержинского района, через год перейдя в Московский драмтеатр имени К.С. Станиславского . Здесь он прослужил 20 лет. Дебютной ролью в театре для Леонова стал образ Кольки в спектакле «Ровесники» по пьесе Александра Авдеенко (1947). В театре Станиславского актер сыграл множество ролей в классических постановках по произведениям Островского , Чехова , Тургенева , Булгакова, Шоу, Шварца, Брехта и др.

В 1955 году Леонов стал членом Коммунистической партии. В 1957 году, во время гастролей с театром в Свердловске познакомился со своей будущей супругой Вандой Стойловой. Она окончила местное музыкальное училище, а затем выучилась на театроведа в ГИТИСе, после чего работала в московском «Ленкоме». Молодые люди сочетались браком в том же 1957 году. Через два года у них родился сын Андрей, также впоследствии ставший актером.

В 1959 году Леонов стал заслуженным, а в 1972-м – народным артистом РСФСР.

В 1968-1974 годах Евгения Павлович служил в Московском театре имени В. Маяковского . На его сцене он воплотил один из лучших своих образов - Ванюшина-отца в постановке «Дети Ванюшина».

Затем актер перешел в столичный «Ленком», руководимый Марком Захаровым . Здесь он сыграл Иванова по пьесе Чехова (1975), Вожака в «Оптимистической трагедии» Всеволода Вишневского (1983), Тевье в «Поминальной молитве» Григория Горина (1989), за которого был удостоен Госпремии РФ в 1992 году, и др.

Кинокарьера Евгения Леонова началась практически одновременно с работой в театре – в 1948 году (он сыграл дворника в фильме «Карандаш на льду»). Настоящая популярность пришла к артисту в начале 1960-х годов после главной роли в комедийной картине «Полосатый рейс». Евгений Павлович обладал на экране неповторимым простодушным с хитрецой обаянием, он был актером огромного как комедийного, так и драматического таланта. Его простодушные, во многом лирические и привлекательные герои, даже будучи зачастую отрицательными персонажами (например, в картинах «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, «Осенний марафон», «Афоня», «Кин-дза-дза» и «Паспорт» Георгия Данелии ), не оставляли зрителей равнодушными. Знаменитыми работами актера, помимо вышеназванных, стали образы в фильмах «Зигзаг удачи» (1969), «Белорусский вокзал» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Большая перемена» (1972), «Премия» (1974, за роль Потапова Леонов получил Госпремию СССР в 1976 году), «Старший сын» (1975), «Легенда о Тиле» (1976), «Мимино» (1978), «Дуэнья» (1978), «За спичками» (1980), «Слезы капали» (1982), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Убить дракона» (1988), «Американский дедушка» (1993) и др. Также артист снимался в выпусках знаменитого киножурнала «Фитиль» (1967-1975).

Помимо работы в театре и кино, Леонов приминал участие в озвучке мультфильмов. Самой известной его работой здесь стал Винни-Пух (1969-1972).

В 1978 году Евгений Павлович получил звание народного артиста СССР.

В 1988 году во время германских гастролей театра с Леоновым случился сердечный приступ, приведший к клинической смерти. Актер, переживший операцию на сердце, пребывал в коме около месяца. После периода восстановления возвратился к работе. Великий актер скончался в начале 1994 года после отрыва тромба. Погребен на московском Новодевичьем кладбище.