ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал войск связи (1961).

Биография

Родился 7 (по новому стилю — 20) мая 1902 года в станице Каменской (ныне — город Каменск-Шахтинский Ростовской области). В 1918 году поступил на службу в РККА . Участвовал в Гражданской войне . В 1921 году окончил курсы политсостава, в 1926 году — Киевскую ОВШ. Служил в кавалерийских частях, а с 1932 года — в войсках связи. В 1938 году окончил Военную электротехническую академию. Принимал участие в боях на Халхин-Голе в качестве начальника связи 57-го стрелкового корпуса. С 1940 года — начальник отдела (управления) связи Забайкальского ВО (фронта).

Великая Отечественная война

В октябре 1942 года был направлен в действующую армию на должность заместителя начальника войск связи Западного фронта. Месяцем позже стал начальником войск связи Юго-Западного фронта. Получив под своё начало молодые, не обученные части, он в кратчайшие сроки сумел подготовить их к напряжённой боевой работе. Уже в январе-феврале 1943 года в ходе боевых операций на Дону и Украине на плечи связистов фронта легло дело обеспечения связью командования, частей и соединений. За тот период они повесили новых и восстановили разрушенных более 15,5 тысяч километров линий связи. Интенсивность боевой работы была огромная — за два месяца телеграфный обмен составил более 4,7 миллионов слов, радиообмен — более 530 тысяч групп. Автомобильные средства связи прошли более 31 тысячи километров, а самолёты связи налетали более 1,5 тысяч часов. Леонов сумел организовать сбор и использование трофейного имущества — в те недели было собрано более 1 тысячи километров провода, около 100 тонн проволоки, 500 телефонных аппаратов, 65 радиостанций. Бесперебойная работа связи не прекращалась даже в таких условиях, когда все работы совершались в условиях бездорожья и постоянного наступления.

Леонов проявлял исключительную напористость и волю в деле обеспечения управления и своевременного строительства линий связи. Благодаря этому фронтовое командование могло управлять подчинёнными частями и соединениями при одновременно развитии наступательных действий на фронте более чем в 400 километров и при быстром продвижении к Днепру, на расстояние до 250-300 километров в глубину. После переименования в октябре 1943 года Юго-Западного фронта в 3-й Украинский продолжал оставаться начальником связи. Умело маневрировал средствами связи, лично контролировал работу своих подчинённых, обеспечивая бесперебойную связь между командованием и войсками фронта. С июня 1944 года возглавлял связи 2-го Украинского фронта. По завершении боёв в Европе был направлен на Дальний Восток, где в период боевых действий против японских войск возглавлял связь Забайкальского фронта.

Послевоенная жизнь

С 1947 года возглавлял Управление связи Главкома войск Дальнего Востока. В 1951 году окончил курсы при ВАГШ, после чего стал начальником войск связи ВВС СССР. В 1953-1957 годах руководил ЦКУОСВС. С февраля 1957 года — первый заместитель начальника, а с апреля 1958 года — начальник войск связи. С февраля 1970 года — в ГГИ МО СССР. Умер 14 ноября 1972 года.