ЛЕОНО-КАСТИЛЬСКОЕ КОРОЛЕВСТВО

Лео́но-Касти́льское короле́вство — политическое образование на Пиренейском п-ове, возникшее в результате объединения королевства Леон и королевства Кастилия (этот процесс завершился в 1230). Королевство Леон сложилось в начале Х в., графство Кастилия получило статус королевства в 1065. В 1071—1157 Леон и Кастилия существовали как единое политическое образование, включавшее также некоторые земли королевства Наварра (Ла-Риоха, Алава, Бискайя). В 1135 леоно-кастильский король Альфонсо VII принял титул «император Леонский и Испанский» (imperator Legionesis et Hispaniae). По его завещанию в 1157 королевство было разделено между его сыновьями Санчо III, получившим корону Кастилии, и Фернандо II, ставшим королем Леона. Окончательное объединение двух королевств под властью Фернандо III Святого произошло лишь в 1230, но обе части Л.-К. к. долгое время сохраняли особый порядок управления, основанный на местных привилегиях (фуэро). В обоих королевствах с конца XII в. существовали кортесы — собрания королевских курий, в которых участвовали представителей городов. После середины XIII в. кортесы созывались регулярно и стали играть значимую роль в управлении королевством. Интеграции Леона и Кастилии способствовал паломнический путь к гробнице св. Иакова в Сантьяго-де-Компостела, пролегавший по северной части обоих королевств, а затем, через Пиренеи, — во французские земли. К концу XIII в. за Л.-К. к. закрепилось наименование «королевство Кастилия» (Corona de Castilla); королевство Леон входило в него как особая административная единица наряду с другими королевствами (Галисия, Кордова, Мурсия, Севилья, Толедо, Хаэн). В XIV в. усилился процесс административной унификации; возникли единые органы управления (аудиенсия, королевский совет), кортесы начали терять влияние. Короли старались подчинить органы городского управления ( консехо ), вводя в их состав своих представителей — коррехидоров . Во 2-й половине XIII — начале XIV в. возникли первые общегосударственные законодательные своды («Семь партид», «Установления Алькала»). Попытки унификации управления королевством стали особенно активными после смены династии: в результате междоусобной борьбы, связанной с событиями Столетней войны , на престол в 1369 взошел Энрике II, сводный брат свергнутого короля Педро I, основавший династию Трастамара . В качестве административно-территориального образования в составе Кастильского королевства королевство Леон пережило реформу государственного управления Испании в 1833 и было окончательно упразднено в 1983, когда, изменив свое название и юридический статус, оно стало частью автономного сообщества Кастилия-Леон (comunidad autonoma Castilla-Leon).

Лит. : История Испании. В 2 тт. М., 2012–2014. Т. 1: С древнейших времен до конца XVII в. М., 2012; Valdeon Baruque J. Historia de Castilla y Leon. Valladolid, 2008.