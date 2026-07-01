ЛЕОННАТ (греч. Λεοννάτος), сын Антея (либо Онаса, либо Эвна)

Видный полководец Александра Великого , а затем активный участник начального этапа борьбы диадохов .

Леоннат, вероятно, представитель княжеского дома Линкестиды, воспитывался при македонском дворе вместе с Александром. В момент гибели македонского царя Филиппа II (осень 356 г. до н.э.) он был среди тех, кто преследовал его убийцу Павсания. Леоннат участвовал в восточных походах Александра с самого их начала (с 334 г. до н.э.) и сражался во всех основных битвах македонян с персами – при Гранике (334 г.), при Иссе (333 г.) и при Гавгамелах (331 г. до н.э.), находясь при персоне царя. В 332/1 г. до н.э. он вошел в число телохранителей Александра. С 328/7 г. до н.э. македонский царь стал давать Леоннату также отдельные военные поручения. В 327 г. до н.э. он вызвал гнев Александра за насмешливое отношение к попытке последнего ввести проскинесис (земной поклон) для своего македонского и греческого окружения; впрочем, опала продолжалась недолго. В битве с индийским царем Пором при Гидаспе (327 г. до н.э.) Леоннат, надо полагать, сражался вместе с Александром. Он особенно отличился в последующий период индийской кампании, а также при возвращении части македонских войск на запад через земли оритов, с успехом выполнив ряд ответственных заданий Александра. При взятии крепости индийцев маллов (конец 326 г. до н.э.) Леоннат с несколькими другими македонянами защищал раненого Александра от окруживших их врагов. В Сузах (столице Сузианы) в 324 г. до н.э. он был награжден македонским царем золотым венком за службу. После смерти Александра (323 г. до н.э.) Леоннат принимал активное участие в подавлении вспыхнувших тогда в Вавилоне волнений в македонской армии и далее, согласно решениям полководцев умершего монарха, получил в управление Геллеспонтскую Фригию, сатрапию, занимавшую весьма важное стратегическое положение. Оказавшись в своей сатрапии, Леоннат тотчас начал интриговать против регента Пердикки . Он вступил в тайные переговоры с Олимпиадой , матерью Александра, относительно возможности брака с Клеопатрой, родной сестрой последнего и к тому времени вдовой Александра Эпирского. Решив не помогать Эвмену Кардийскому в завоевании для того Каппадокии и тем нарушив принятые в Вавилоне решения, Леоннат переправился со своими войсками в Европу; вероятно, он надеялся на то, что его победы над восставшими против македонской гегемонии греками (так называемая Ламийская война 323–322 гг. до н.э.) и брак с Клеопатрой сделают его самым влиятельным из бывших полководцев Александра и, возможно, даже откроют ему путь к царской власти. Однако когда Леоннат приблизился к Ламии, где греческая армия осаждала управлявшего Македонией Антипатра, его войска потерпели поражение в битве, а сам он погиб.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVI-XVIII;

Плутарх. Биографии Александра и Эвмена;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XI-XIII;

Суда. Леоннат.