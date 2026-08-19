ЛЕОНКАВАЛЛО РУДЖЕРО
ЛЕОНКАВАЛЛО РУДЖЕРО - итальянский композитор.
Учился в консерватории в Неаполе в классах Л. Росси (композиция), Б. Чези (фортепиано). На формирование его творческой личности оказали влияние лекции по литературе Дж. Кардуччи, поклонника оперной реформы Р. Вагнера, которые Леонкавалло посещал в Болонском университете в 1876-1877 годах. Первая опера Леонкавалло, «Чаттертон», написанная в традициях вагнеровской музыкальной драмы (1877), не вызвала интереса у постановщиков и издателей (поставлена в Риме позднее, в 1896 году). В начале 1890-х годов композитор совершил резкий поворот к веризму, создав в русле этого направления свою самую знаменитую оперу - «Паяцы» (на собственное либретто, со вставным эпизодом в духе комедии дель арте; Милан, 1892).
Среди других сочинений Леонкавалло - опера «Богема» (по роману А. Мюрже; Венеция, 1897; на тот же сюжет написана одноименная опера Дж. Пуччини). Последняя значительная работа композитора - сентиментальная опера «Заза» (по пьесе С. Симона и П. Бертона; Милан, 1900). С 1906 года писал преимущественно оперетты, которыми с большим успехом дирижировал на сценах Европы и Северной Америки, среди них: «Юность Фигаро» (Нью-Йорк, 1906), «Королева роз» (Рим, 1912), «Претендентка» (Рим, 1915), «Обнажённая маска» (Неаполь, 1925). Романс Леонкавалло «Рассвет» (1904) в исполнении Э. Карузо стал одним из первых хитов мировой аудиозаписи. «Паяцы» - первая полностью записанная опера (1907; в партии Канио - А. Паоли).
Иллюстрации:
Р. Леонкавалло. Портрет работы А. Пазинетти. Музей театра «Ла Скала» (Милан). Архив БРЭ.